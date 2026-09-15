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₹2000 तक के UPI पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, सरकार का बड़ा फैसला

वित्त मंत्रालय के अनुसार ₹2,000 तक यूपीआई और रुपे कार्ड लेन-देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे; बड़े मर्चेंट भुगतानों पर नए नियम संभव.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2026 at 10:19 AM IST

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नई दिल्ली: देश में यूपीआई (UPI) इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है. केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ₹2,000 तक के यूपीआई लेन-देन और RuPay डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा. सरकार ने बैंकों और पेमेंट कंपनियों को आम जनता या दुकानदारों से किसी भी तरह का शुल्क वसूलने से पूरी तरह रोक दिया है.

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में भारत का राजपत्र जारी कर इसकी आधिकारिक घोषणा की. सरकार ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A के तहत यह सख्त नियम लागू किया है.

बड़े ट्रांजैक्शन पर आ सकती है नई गाइडलाइन
इस सरकारी अधिसूचना के सामने आने के तुरंत बाद वित्तीय गलियारों से एक और बड़ी खबर आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) अगले एक हफ्ते के भीतर ₹2,000 से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज को लेकर नए नियम या गाइडलाइंस जारी कर सकता है.

क्या आम जनता की जेब पर पड़ेगा असर?
सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि डिजिटल पेमेंट के बुनियादी ढांचे को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ बड़े व्यापारिक भुगतानों पर मामूली मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाया जा सकता है. लेकिन सरकार ने देश की जनता को पूरी तरह भरोसा दिया है कि आम उपभोक्ताओं और एक खाते से दूसरे खाते में भेजे जाने वाले (पर्सन-टू-पर्सन) पैसे पर यह नियम लागू नहीं होगा और वह हमेशा की तरह मुफ्त रहेगा.

बाहरी दबाव के दावों को बताया पूरी तरह गलत
इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स और अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि सरकार किसी बाहरी प्रभाव या दबाव में आकर इस नीति में बदलाव कर रही है. मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरह से "झूठा, निराधार और भ्रामक" बताया है. सरकार का मुख्य मकसद छोटे डिजिटल लेन-देन को मुफ्त रखकर देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देना है.

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