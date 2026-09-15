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₹2000 तक के UPI पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, सरकार का बड़ा फैसला

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: देश में यूपीआई (UPI) इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है. केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ₹2,000 तक के यूपीआई लेन-देन और RuPay डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा. सरकार ने बैंकों और पेमेंट कंपनियों को आम जनता या दुकानदारों से किसी भी तरह का शुल्क वसूलने से पूरी तरह रोक दिया है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में भारत का राजपत्र जारी कर इसकी आधिकारिक घोषणा की. सरकार ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A के तहत यह सख्त नियम लागू किया है. बड़े ट्रांजैक्शन पर आ सकती है नई गाइडलाइन

इस सरकारी अधिसूचना के सामने आने के तुरंत बाद वित्तीय गलियारों से एक और बड़ी खबर आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) अगले एक हफ्ते के भीतर ₹2,000 से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज को लेकर नए नियम या गाइडलाइंस जारी कर सकता है.