वित्त मंत्री ने कहा, 'अर्थव्यवस्था के बारे में लगातार नकारात्मक बातें चिंताजनक, देश की स्थिति बेहतर है'
निर्मला सीतारमण ने कहा, दुनिया मुश्किल दौर में है, फिर भी भारत की विकास दर उनसे अधिक है. पढ़ें पूरी खबर.
Published : September 16, 2026 at 2:40 PM IST
बेंगलुरु : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि अर्थव्यवस्था के बारे में "लगातार नकारात्मक बातें" करना "चिंताजनक" है. उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की स्थिति दूसरों की तुलना में "काफी बेहतर" है.इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'न्यू एज टैक्सेशन' पर 8वें इंटरनेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि 7.1 तिमाही की विकास दर कोई "रैंडम नंबर" नहीं है, खासकर तब जब दुनिया भर के कई देश "बेहद मुश्किल दौर" से गुजर रहे हैं.
उन्होंने कहा, "इंडस्ट्री को दुनिया के दूसरे हिस्सों में अपने साथियों के साथ और ज्यादा बातचीत करनी होगी ताकि उन्हें उस माहौल का अंदाजा हो सके जिसमें वे काम कर रहे हैं. उन्हें पता होना चाहिए कि हर जगह माहौल कितना मुश्किल है... मुझे इस बात की चिंता है कि लगातार ऐसी नकारात्मक बातें कही जा रही हैं कि इस देश में कुछ नहीं हो रहा है."
वित्त मंत्री ने कहा, "जब तक हम सभी दुनिया भर में और भारत में मौजूद चुनौतियों को नहीं समझेंगे, और साथ ही इस सरकार के तीसरी बार चुने जाने से आई निश्चितता और टैक्स पॉलिसी में आई निश्चितता को नहीं समझेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी. दुनिया भर में मौजूद इन सभी चुनौतियों के बावजूद भारत की स्थिति कहीं बेहतर है. देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है. इसलिए, इंडस्ट्री को अपना भरोसा बनाए रखना चाहिए कि भारत सरकार आपके साथ खड़ी है."
उन्होंने टैक्स पॉलिसी पर स्वतंत्र रिसर्च को सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनाने का आह्वान किया. वित्त मंत्री ने कहा, "टैक्स पॉलिसी पर एक परिपक्व बहस सेक्टर-विशेष की सोच से ऊपर होनी चाहिए." उन्होंने टैक्स प्रोफेशनल्स से आग्रह किया कि वे "सेक्टर-विशेष की सोच से ऊपर उठें और देश को प्राथमिकता दें."
सीतारमण ने कहा कि सरकार ने जान-बूझकर टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) और टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) से जुड़े प्रावधानों को तर्कसंगत बनाया है, इनकी सीमाएं बढ़ाई हैं और अनावश्यक आपराधिक परिणामों को कम किया है.
वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि टैक्स पॉलिसी पर चर्चा के दौरान सिर्फ अलग-अलग सेक्टर या पेशेवर हितों को ही ध्यान में न रखा जाए, बल्कि भारत की आर्थिक और विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं को भी व्यापक नजरिए से देखा जाए.
उन्होंने कहा कि सिर्फ पुराने विवादों को संभालने के बजाय टैक्स से जुड़े विवादों को कम करने की जरूरत है. साथ ही, उन्होंने इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों और पॉलिसी रिसर्चर्स से अपील की कि वे काम करने लायक और ठोस कानूनी विकल्प सुझाकर इस मुद्दे पर सार्वजनिक चर्चा का स्तर ऊंचा उठाएं.
वित्त मंत्री ने कहा, "सोच बहुत सीधी है, अपनी मर्जी से नियमों का पालन करना आसान बनाएं और सख्ती से लागू करने की क्षमता उन मामलों के लिए बचाकर रखें जहां इसकी सच में जरूरत हो. हमारा मकसद टैक्स से जुड़े विवादों को सिर्फ संभालना नहीं, बल्कि उन्हें कम करना है."
उन्होंने आगे कहा, "'विवाद से विश्वास' स्कीम ने टैक्सपेयर्स और सरकार को पुराने विवादों को हमेशा के लिए कानूनी लड़ाई में उलझाए रखने के बजाय उन्हें खत्म करने का मौका दिया. साथ ही, 2024 में डिपार्टमेंट की तरफ से अपील करने के लिए मॉनेटरी लिमिट (रकम की सीमा) बढ़ाई गई - अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए 60 लाख रुपये, हाई कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 करोड़ रुपये."
इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने मॉरिशस, सिंगापुर और साइप्रस के साथ अपनी टैक्स संधियों पर फिर से बातचीत की, ताकि 'सोर्स' (जहां से इनकम होती है) पर कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगाने का अपना अधिकार वापस हासिल किया जा सके.
सीतारमण ने कहा कि विकास और तरक्की के रास्ते पर भारत को अपनी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुश्किल ग्लोबल माहौल के बावजूद भारत बेहतर स्थिति में रहा.उन्होंने टैरिफ की धमकियों, चल रहे तीन युद्धों, होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी मुश्किलों और कच्चे तेल व फर्टिलाइजर की कीमतों के असर को चुनौतियों के तौर पर गिनाया और कहा कि कच्चा तेल और फर्टिलाइजर देश के सबसे बड़े इंपोर्ट्स में शामिल हैं.
ये भी पढ़ें : IMF ने थपथपाई भारत की पीठ; मजबूत नीतियों और डिजिटल क्रांति के दम पर सबसे तेज़ बढ़ती अर्थव्यवस्था