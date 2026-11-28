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FII ने नवंबर में झोंके ₹1.29 लाख करोड़, DII ने बेचे ₹55 हजार करोड़ - वो 3 ट्रिगर्स, जो तय करेंगे बाजार की चाल

एफआईआई और डीआईआई के वीकली डेटा (सांकेतिक फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली: नवंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में पैसों की बारिश कर दी है. अक्टूबर में जमकर बिकवाली करने वाले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने इस महीने अब तक करीब 1,29,579 करोड़ रुपये की नेट खरीदारी की है. यह अक्टूबर में की गई 45,162 रुपये करोड़ की बिकवाली से लगभग 3 गुना ज्यादा है. दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DII) ने इसी दौरान 55,454 करोड़ रुपये की नेट बिकवाली की है, जिससे कुल संस्थागत नेट इनफ्लो करीब 74,125 करोड़ रुपये रहा है.

लेकिन इतनी बड़ी खरीदारी के बाद भी बाजार पिछले हफ्ते गिर गया. 4 हफ्तों की लगातार तेजी के बाद निफ्टी और सेंसेक्स ने ब्रेक लिया. अब सबकी नजर अगले हफ्ते पर है, जहां जीडीपी डेटा, आरबीआई पॉलिसी और यूएस के आंकड़े बाजार की अगली चाल तय करेंगे.