FII ने नवंबर में झोंके ₹1.29 लाख करोड़, DII ने बेचे ₹55 हजार करोड़ - वो 3 ट्रिगर्स, जो तय करेंगे बाजार की चाल
FII DII Data: इस हफ्ते FII ने करीब 17,630 करोड़ रुपये की खरीदारी की, जो पिछले हफ्ते के 32,647 करोड़ रुपये से काफी कम है.
Published : November 28, 2026 at 2:14 PM IST
नई दिल्ली: नवंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में पैसों की बारिश कर दी है. अक्टूबर में जमकर बिकवाली करने वाले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने इस महीने अब तक करीब 1,29,579 करोड़ रुपये की नेट खरीदारी की है. यह अक्टूबर में की गई 45,162 रुपये करोड़ की बिकवाली से लगभग 3 गुना ज्यादा है. दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DII) ने इसी दौरान 55,454 करोड़ रुपये की नेट बिकवाली की है, जिससे कुल संस्थागत नेट इनफ्लो करीब 74,125 करोड़ रुपये रहा है.
लेकिन इतनी बड़ी खरीदारी के बाद भी बाजार पिछले हफ्ते गिर गया. 4 हफ्तों की लगातार तेजी के बाद निफ्टी और सेंसेक्स ने ब्रेक लिया. अब सबकी नजर अगले हफ्ते पर है, जहां जीडीपी डेटा, आरबीआई पॉलिसी और यूएस के आंकड़े बाजार की अगली चाल तय करेंगे.
इस हफ्ते FII की रफ्तार हुई आधी, लेकिन खरीद जारी
हफ्ते दर हफ्ते देखें तो FII की खरीदारी जारी है, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी हुई है. 23 से 27 नवंबर के बीच FII ने करीब 17,630 करोड़ रुपये खरीदे, जो पिछले हफ्ते के 32,647 करोड़ रुपये से काफी कम है. एवरेज डेली खरीदारी 6,529 करोड़ रुपये से घटकर 4,407 करोड़ रुपये रह गई, यानी करीब 32.5 फीसदी की गिरावट.
सबसे बड़ा बदलाव DII की तरफ से आया. 3 हफ्ते की बिकवाली के बाद DII इस हफ्ते करीब 6,300 करोड़ रुपये के नेट खरीदार बन गए. उनकी खरीदारी बुधवार और गुरुवार के तेजी वाले सेशन में ज्यादा दिखी, जबकि गिरावट वाले दो दिनों में उन्होंने हल्की बिकवाली की. इस हफ्ते कुल नेट इंस्टीट्यूशनल बाइंग करीब 24,000 करोड़ रुपये रही, जो पिछले हफ्ते के 19,900 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इसका मतलब है कि बाजार में गिरावट संस्थागत एग्जिट की वजह से नहीं, बल्कि दूसरे निवेशकों की प्रॉफिट बुकिंग के कारण आई.
4 हफ्ते की तेजी के बाद क्यों गिरा बाजार, एक्सपर्ट की राय
बजाज ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट-रिसर्च पबित्रो मुखर्जी के मुताबिक, बेंचमार्क इंडेक्स ने 4 हफ्तों की विनिंग स्ट्रीक तोड़ी और ऊंचे लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मामूली गिरावट के साथ बंद हुए.
निफ्टी 0.75 फीसदी गिरकर 25,607.20 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 0.69 फीसदी गिरकर 83,339.26 पर आ गया. बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा कमजोर रहा और 2.47 फीसदी गिरकर 63,040.90 पर बंद हुआ.
इस हफ्ते का सबसे बड़ा बदलाव बैंकिंग शेयरों में लीडरशिप का खत्म होना था, जो नवंबर की रिकवरी के मुख्य ड्राइवर थे. तेज बढ़त के बाद निवेशकों ने फाइनेंशियल शेयरों में पोजीशन घटानी शुरू कर दी. इसके साथ ही घरेलू महंगाई की चिंता, RBI की सख्त पॉलिसी की संभावना और क्रूड ऑयल के फिर से बढ़ने ने बिकवाली का दबाव बढ़ा दिया.
निफ्टी ने इस हफ्ते 650 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया और ट्रंकेटेड वीक में उतार-चढ़ाव के बाद गिरावट के साथ बंद हुआ. क्रूड के निचले स्तर से पलटने और ग्लोबल बाजारों की कमजोरी ने भी घरेलू सेंटीमेंट को खराब किया. हालांकि लगातार FII इनफ्लो और रुपये की मजबूती ने गिरावट को सीमित रखा.
रुपया फिर दबाव में, 92.98 के पास
इस दौरान रुपया करीब 0.50 फीसदी कमजोर होकर 92.98 के पास ट्रेड करता दिखा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 103.80 के आसपास बना हुआ था. इससे घरेलू करेंसी पर दबाव बना रहा.
अगले हफ्ते बाजार की चाल तय करेंगे ये 3 ट्रिगर
1. GDP डेटा और RBI पॉलिसी
अगले हफ्ते सबसे बड़ी नजर भारत के GDP डेटा और RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के नतीजे पर होगी. इससे घरेलू ग्रोथ और ब्याज दरों की दिशा का संकेत मिलेगा. निफ्टी का 26,000 के पास से लौटना और बैंक निफ्टी का रिकॉर्ड हाई से तेज पलटना दिखाता है कि ऊंचे लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई है. अब निफ्टी का 25,600 जैसे अहम सपोर्ट को बचाना जरूरी होगा.
2. क्रूड ऑयल और यूएस टैरिफ
ग्लोबल फ्रंट पर क्रूड ऑयल की चाल और यूएस टैरिफ से जुड़े घटनाक्रम बाजार के सेंटीमेंट को प्रभावित करेंगे. क्रूड महंगा होने से महंगाई और इंपोर्ट बिल दोनों पर असर पड़ता है.
3. यूएस नॉन-फार्म पेरोल डेटा
अमेरिका के नॉन-फार्म पेरोल डेटा से वहां की ब्याज दरों और डॉलर की दिशा का संकेत मिलेगा, जिसका असर FII के फ्लो पर भी पड़ेगा. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या DII की खरीदारी जारी रहेगी और क्या FII का स्थिर इनफ्लो बना रहेगा. अगर दोनों साथ रहे, तो आगे की प्रॉफिट बुकिंग को सहारा मिलेगा और बाजार को गिरने से रोका जा सकेगा.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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