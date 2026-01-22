ETV Bharat / business

Budget 2026: आ गया FICCI का प्री-बजट सर्वे, इस रफ्तार से ग्रोथ करेगा भारत

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026–27 को लेकर देश के उद्योग जगत में भरोसे का माहौल बना हुआ है. वैश्विक स्तर पर आर्थिक उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारतीय कंपनियां देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत मान रही हैं. उद्योग जगत को उम्मीद है कि सरकार आने वाले बजट में विकास को गति देने वाली नीतियों को आगे बढ़ाएगी और आर्थिक सुधारों की रफ्तार बनी रहेगी.

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की प्री-बजट सर्वे रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अधिकतर उद्योग प्रतिनिधि भारत के आर्थिक भविष्य को लेकर आशावादी हैं.

आर्थिक विकास को लेकर मजबूत भरोसा

फिक्की सर्वे में शामिल करीब 80 प्रतिशत उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा है कि उन्हें भारत की आर्थिक विकास दर पर पूरा भरोसा है. सर्वे के अनुसार, लगभग आधे उत्तरदाताओं का मानना है कि वित्त वर्ष 2026–27 में देश की जीडीपी वृद्धि दर 7 से 8 प्रतिशत के बीच रह सकती है.

उद्योग जगत का कहना है कि घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है और सरकारी निवेश से अर्थव्यवस्था को लगातार समर्थन मिल रहा है. इसी वजह से कंपनियां आगे के समय को लेकर सकारात्मक नजरिया रखती हैं.

राजकोषीय घाटे को लेकर भी भरोसा

उद्योग जगत ने सरकार की वित्तीय अनुशासन की नीति पर भी भरोसा जताया है. सर्वे के अनुसार, करीब 42 प्रतिशत प्रतिभागियों का मानना है कि सरकार वित्त वर्ष 2025–26 के लिए तय 4.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लेगी. उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में खर्च और आय के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है.

रोजगार सृजन बनेगा बजट का मुख्य मुद्दा

फिक्की सर्वे के मुताबिक, आगामी बजट में रोजगार पैदा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता हो सकती है. करीब 71 प्रतिशत उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार का फोकस नई नौकरियों के सृजन पर रहेगा. इसके साथ ही पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स पर जोर देने की उम्मीद भी जताई गई है. 61 प्रतिशत प्रतिभागियों का मानना है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च बढ़ा सकती है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

निर्यात और बुनियादी ढांचे पर जोर

सर्वे में शामिल 54 प्रतिशत लोगों का मानना है कि बजट 2026–27 में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई घोषणाएं हो सकती हैं. वैश्विक व्यापार में आ रही चुनौतियों के बीच उद्योग जगत चाहता है कि सरकार निर्यातकों को बेहतर समर्थन दे.

क्षेत्रवार बात करें तो 59 प्रतिशत उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा ध्यान देगी. इसके अलावा 51 प्रतिशत लोगों ने विनिर्माण क्षेत्र और 37 प्रतिशत ने रक्षा क्षेत्र को बजट की प्राथमिकता बताया.