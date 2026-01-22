ETV Bharat / business

Budget 2026: आ गया FICCI का प्री-बजट सर्वे, इस रफ्तार से ग्रोथ करेगा भारत

फिक्की सर्वे में शामिल करीब 80 प्रतिशत उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा है कि उन्हें भारत की आर्थिक विकास दर पर पूरा भरोसा है.

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लोगो (file)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 22, 2026 at 5:33 PM IST

सौरभ शुक्ला
नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026–27 को लेकर देश के उद्योग जगत में भरोसे का माहौल बना हुआ है. वैश्विक स्तर पर आर्थिक उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारतीय कंपनियां देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत मान रही हैं. उद्योग जगत को उम्मीद है कि सरकार आने वाले बजट में विकास को गति देने वाली नीतियों को आगे बढ़ाएगी और आर्थिक सुधारों की रफ्तार बनी रहेगी.

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की प्री-बजट सर्वे रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अधिकतर उद्योग प्रतिनिधि भारत के आर्थिक भविष्य को लेकर आशावादी हैं.

आर्थिक विकास को लेकर मजबूत भरोसा
फिक्की सर्वे में शामिल करीब 80 प्रतिशत उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा है कि उन्हें भारत की आर्थिक विकास दर पर पूरा भरोसा है. सर्वे के अनुसार, लगभग आधे उत्तरदाताओं का मानना है कि वित्त वर्ष 2026–27 में देश की जीडीपी वृद्धि दर 7 से 8 प्रतिशत के बीच रह सकती है.

उद्योग जगत का कहना है कि घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है और सरकारी निवेश से अर्थव्यवस्था को लगातार समर्थन मिल रहा है. इसी वजह से कंपनियां आगे के समय को लेकर सकारात्मक नजरिया रखती हैं.

राजकोषीय घाटे को लेकर भी भरोसा
उद्योग जगत ने सरकार की वित्तीय अनुशासन की नीति पर भी भरोसा जताया है. सर्वे के अनुसार, करीब 42 प्रतिशत प्रतिभागियों का मानना है कि सरकार वित्त वर्ष 2025–26 के लिए तय 4.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लेगी. उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में खर्च और आय के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है.

रोजगार सृजन बनेगा बजट का मुख्य मुद्दा
फिक्की सर्वे के मुताबिक, आगामी बजट में रोजगार पैदा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता हो सकती है. करीब 71 प्रतिशत उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार का फोकस नई नौकरियों के सृजन पर रहेगा. इसके साथ ही पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स पर जोर देने की उम्मीद भी जताई गई है. 61 प्रतिशत प्रतिभागियों का मानना है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च बढ़ा सकती है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

निर्यात और बुनियादी ढांचे पर जोर
सर्वे में शामिल 54 प्रतिशत लोगों का मानना है कि बजट 2026–27 में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई घोषणाएं हो सकती हैं. वैश्विक व्यापार में आ रही चुनौतियों के बीच उद्योग जगत चाहता है कि सरकार निर्यातकों को बेहतर समर्थन दे.

क्षेत्रवार बात करें तो 59 प्रतिशत उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा ध्यान देगी. इसके अलावा 51 प्रतिशत लोगों ने विनिर्माण क्षेत्र और 37 प्रतिशत ने रक्षा क्षेत्र को बजट की प्राथमिकता बताया.

नियम-कायदों को आसान बनाने की मांग
उद्योग जगत लंबे समय से नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की मांग करता रहा है. फिक्की सर्वे में 57 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कहा कि अनुपालन से जुड़े नियमों को और आसान किया जाना चाहिए. इसके साथ ही 56 प्रतिशत लोगों ने रिसर्च और डेवलपमेंट यानी अनुसंधान एवं विकास को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें.

कस्टम्स प्रक्रिया उद्योग की बड़ी चिंता
सर्वे में सबसे बड़ी चिंता के तौर पर कस्टम्स प्रक्रियाओं का मुद्दा सामने आया है. करीब 90 प्रतिशत उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि कस्टम्स नियमों और प्रक्रियाओं को सरल करना बेहद जरूरी है. लगभग 70 प्रतिशत प्रतिभागियों का मानना है कि कस्टम्स ड्यूटी के ढांचे को और तार्किक बनाया जाना चाहिए, ताकि आयात-निर्यात में आने वाली परेशानियां कम हों.

इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत
फिक्की के अनुसार, उद्योग जगत चाहता है कि सरकार विनिर्माण और पूंजीगत निवेश पर अपना फोकस बनाए रखे. इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को मजबूती देने के लिए एक बड़े औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना की मांग की गई है, जहां ओईएम, ईएमएस कंपनियां और कंपोनेंट सप्लायर एक साथ काम कर सकें.

रक्षा क्षेत्र को लेकर भी उद्योग ने कई सुझाव दिए हैं. उनका कहना है कि रक्षा बजट में पूंजीगत खर्च का हिस्सा बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जाना चाहिए, ताकि आधुनिक हथियार प्रणालियों, ड्रोन, काउंटर-ड्रोन तकनीक और एआई आधारित क्षमताओं को विकसित किया जा सके.

ड्रोन सेक्टर और निर्यात योजनाओं पर उम्मीद
ड्रोन उद्योग को गति देने के लिए ड्रोन पीएलआई योजना का बजट बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने और ड्रोन अनुसंधान के लिए अलग फंड बनाने की मांग की गई है. इसके अलावा उद्योग जगत ने सरकार से RoDTEP योजना के तहत आवंटन बढ़ाने की अपील की है, ताकि भारतीय निर्यातकों की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सके.

SEZ और कस्टम्स टैरिफ में सुधार की उम्मीद
फिक्की के अनुसार, उद्योग जगत को बजट में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) की नीति में सुधार और कस्टम्स टैरिफ को और सरल बनाने की उम्मीद है. कस्टम्स ड्यूटी की दरों को तीन स्लैब में सीमित करने से व्यवस्था आसान होगी और कारोबार करने में सहूलियत बढ़ेगी.

