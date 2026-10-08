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दिवाली-छठ पर घर आना विदेश जाने से भी महंगा, आसमान छू रहा है फ्लाइट का किराया, टूट रहा है आम आदमी का बजट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: त्योहारों का सीजन शुरू होते ही लाखों लोग अपने घर लौटने की तैयारी में जुट गए हैं. लेकिन इस बार दिवाली और छठ पूजा पर घर जाना आम आदमी की जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है. स्थिति यह हो गई है कि देश के भीतर ही एक शहर से दूसरे शहर की उड़ान का किराया विदेश यात्रा से भी ज्यादा महंगा हो चुका है. ट्रेनों में बुकिंग खुलते ही सभी सीटें फुल हो गईं, जिसके कारण यात्रियों के पास हवाई सफर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है. इसी मजबूरी के कारण यात्रियों को त्योहार के सीजन में आसमान छूते किराए पर टिकट बुक करनी पड़ रही है.

विदेश जाना सस्ता, अपने घर जाना महंगा

इस त्योहारी सीजन में सबसे चौंकाने वाले आंकड़े दक्षिण और उत्तर भारत के हवाई रूटों से सामने आ रहे हैं. हैदराबाद से उत्तर भारत के कई शहरों के लिए दिवाली और छठ के दौरान का हवाई किराया बेतहाशा बढ़ चुका है. जहां हैदराबाद से सिंगापुर, मलेशिया और बैंकॉक जैसी अंतरराष्ट्रीय मंजिलों के लिए हवाई टिकट महज ₹15,000 से ₹18,000 में उपलब्ध हैं, वहीं देश के भीतर ही कुछ घरेलू रूटों पर यह किराया दो से तीन गुना तक ज्यादा महंगा है. यानी इस बार घर जाने से सस्ता विदेश की यात्रा करना साबित हो रहा है.

चंडीगढ़ और पटना का किराया ₹22,000 के पार

दिवाली के दौरान हैदराबाद से चंडीगढ़ या पटना के लिए एक तरफ का हवाई किराया ₹22,000 तक पहुंच गया है. सामान्य दिनों में इस रूट का किराया करीब ₹9,000 रहता है, जिसका मतलब है कि यात्रियों को त्योहारों पर सामान्य से दोगुने से भी अधिक दाम चुकाने पड़ रहे हैं. ऐसा ही हाल जयपुर का भी है, जहां सामान्य दिनों में ₹8,000 में मिलने वाली टिकट अब ₹21,000 के करीब पहुंच चुकी है. इसके अलावा कोलकाता, गुवाहाटी, लखनऊ, भोपाल और इंदौर जाने वाली फ्लाइट्स के किरायों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, जहां टिकट की कीमतें सामान्य स्तर से लगभग दोगुनी हो चुकी हैं. मुंबई से दरभंगा का किराया ₹30,000 के पार

मुंबई से दरभंगा जाने वाले यात्री इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. इस दौरान मुंबई से दरभंगा के लिए स्पाइसजेट का किराया ₹30,196, अकासा एयर का ₹27,600 और इंडिगो का किराया ₹24,871 से ₹25,801 तक पहुंच गया है. हालांकि, त्योहार के बाद दरभंगा से वापसी का टिकट ₹7,000 से ₹9,000 के बीच उपलब्ध है.