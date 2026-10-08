दिवाली-छठ पर घर आना विदेश जाने से भी महंगा, आसमान छू रहा है फ्लाइट का किराया, टूट रहा है आम आदमी का बजट
दिवाली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों की मुसीबतें दोगुनी हो गई हैं—ट्रेन टिकट उपलब्ध नहीं हैं फ्लाइट का किराया बजट बिगाड़ रहा है.
Published : October 8, 2026 at 4:18 PM IST
हैदराबाद: त्योहारों का सीजन शुरू होते ही लाखों लोग अपने घर लौटने की तैयारी में जुट गए हैं. लेकिन इस बार दिवाली और छठ पूजा पर घर जाना आम आदमी की जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है. स्थिति यह हो गई है कि देश के भीतर ही एक शहर से दूसरे शहर की उड़ान का किराया विदेश यात्रा से भी ज्यादा महंगा हो चुका है. ट्रेनों में बुकिंग खुलते ही सभी सीटें फुल हो गईं, जिसके कारण यात्रियों के पास हवाई सफर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है. इसी मजबूरी के कारण यात्रियों को त्योहार के सीजन में आसमान छूते किराए पर टिकट बुक करनी पड़ रही है.
विदेश जाना सस्ता, अपने घर जाना महंगा
इस त्योहारी सीजन में सबसे चौंकाने वाले आंकड़े दक्षिण और उत्तर भारत के हवाई रूटों से सामने आ रहे हैं. हैदराबाद से उत्तर भारत के कई शहरों के लिए दिवाली और छठ के दौरान का हवाई किराया बेतहाशा बढ़ चुका है. जहां हैदराबाद से सिंगापुर, मलेशिया और बैंकॉक जैसी अंतरराष्ट्रीय मंजिलों के लिए हवाई टिकट महज ₹15,000 से ₹18,000 में उपलब्ध हैं, वहीं देश के भीतर ही कुछ घरेलू रूटों पर यह किराया दो से तीन गुना तक ज्यादा महंगा है. यानी इस बार घर जाने से सस्ता विदेश की यात्रा करना साबित हो रहा है.
चंडीगढ़ और पटना का किराया ₹22,000 के पार
दिवाली के दौरान हैदराबाद से चंडीगढ़ या पटना के लिए एक तरफ का हवाई किराया ₹22,000 तक पहुंच गया है. सामान्य दिनों में इस रूट का किराया करीब ₹9,000 रहता है, जिसका मतलब है कि यात्रियों को त्योहारों पर सामान्य से दोगुने से भी अधिक दाम चुकाने पड़ रहे हैं. ऐसा ही हाल जयपुर का भी है, जहां सामान्य दिनों में ₹8,000 में मिलने वाली टिकट अब ₹21,000 के करीब पहुंच चुकी है. इसके अलावा कोलकाता, गुवाहाटी, लखनऊ, भोपाल और इंदौर जाने वाली फ्लाइट्स के किरायों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, जहां टिकट की कीमतें सामान्य स्तर से लगभग दोगुनी हो चुकी हैं.
मुंबई से दरभंगा का किराया ₹30,000 के पार
मुंबई से दरभंगा जाने वाले यात्री इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. इस दौरान मुंबई से दरभंगा के लिए स्पाइसजेट का किराया ₹30,196, अकासा एयर का ₹27,600 और इंडिगो का किराया ₹24,871 से ₹25,801 तक पहुंच गया है. हालांकि, त्योहार के बाद दरभंगा से वापसी का टिकट ₹7,000 से ₹9,000 के बीच उपलब्ध है.
ट्रेन में जगह नहीं, फ्लाइट बनी मजबूरी
त्योहारों पर घर लौटने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन हमेशा से सबसे सस्ता और पसंदीदा माध्यम रही है. लेकिन दिवाली और छठ के दौरान लंबी दूरी की ट्रेनों में टिकट मिलना नामुमकिन हो गया है. ऐसे में जो लोग त्योहार पर हर हाल में अपने घर पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए आखिरी समय में हवाई सफर ही एकमात्र जरिया बचा है.
कम उड़ानें और भारी मांग का खेल
ट्रेवल एजेंट्स के मुताबिक, हवाई किराए में इस भारी बढ़ोतरी की मुख्य वजह मांग और सीटों की उपलब्धता के बीच का बड़ा अंतर है. एयरलाइंस कंपनियां कई रूटों पर सीमित उड़ानें संचालित कर रही हैं, जबकि त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है. त्योहार के समय ज्यादातर लोग अपने शहरों और गांवों की तरफ लौटते हैं, जिससे उपलब्ध सीटें बहुत जल्दी भर जाती हैं और बची हुई सीटों के दाम तेजी से ऊंचे होते चले जाते हैं.
दिवाली तक और बढ़ सकते हैं दाम
दिवाली आने में अभी कई हफ्ते बाकी हैं, लेकिन घरेलू रूटों पर किराया अभी से ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. ट्रेवल एजेंट्स को डर है कि जैसे-जैसे यात्रा की तारीख नजदीक आएगी और मांग बढ़ेगी, किरायों में और भी ज्यादा उछाल आ सकता है. हाल ही में दशहरा के दौरान भी हैदराबाद से कई घरेलू रूटों पर हवाई किराया सामान्य से काफी ज्यादा दर्ज किया गया था. ऐसे में दिवाली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों की मुसीबतें दोगुनी हो गई हैं—एक तरफ ट्रेन टिकट उपलब्ध नहीं हैं और दूसरी तरफ फ्लाइट के किराए बजट बिगाड़ रहे हैं.
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