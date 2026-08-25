दिल्ली एयरपोर्ट पर बनेगा फेडएक्स का महा-हब, 1400 करोड़ के निवेश से बदल जाएगी बिजनेस की रफ्तार
फेडएक्स दिल्ली एयरपोर्ट की 'जीएमआर कार्गो सिटी' में 1,400 करोड़ रुपये के निवेश से एक अत्याधुनिक और विशाल एयर कार्गो हब बनाएगा.
Published : August 25, 2026 at 1:19 PM IST
नई दिल्ली: दुनिया की बड़ी कूरियर और लॉजिस्टिक्स कंपनी फेडएक्स कॉर्पोरेशन (FedEx) ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGIA) पर एक अत्याधुनिक और इंटीग्रेटेड एयर कार्गो हब बनाने की घोषणा की है. इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए कंपनी लंबी अवधि में लगभग 150 मिलियन डॉलर (यानी 1,400 करोड़ रुपये से अधिक) का निवेश करेगी. यह नया कार्गो हब दिल्ली एयरपोर्ट के 'जीएमआर कार्गो सिटी' में 2,30,000 वर्ग फुट के बड़े इलाके में फैला होगा. इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर और पूर्वी भारत के व्यापार को सीधे वैश्विक बाजारों से जोड़ना है.
भूमि पूजन संपन्न
मंगलवार को राजधानी दिल्ली में इस नई सुविधा का भूमि पूजन संपन्न हुआ. इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू और नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा शामिल हुए. इस मौके पर उड्डयन मंत्री नायडू ने कहा कि भारत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है. ऐसे में देश को दुनिया के एयर कार्गो मूवमेंट की मुख्य रीढ़ बनना चाहिए. सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है.
कार्गो हब की बड़ी खासियत
इस नए कार्गो हब की सबसे बड़ी खासियत इसकी आधुनिक क्षमता होगी. जब यह पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, तो यहां पैकेटों की प्रोसेसिंग स्पीड लगभग आठ गुना बढ़ जाएगी. फिलहाल यह क्षमता केवल 600 पैकेज प्रति घंटा है, जो इस ऑटोमेटेड हब के चालू होने के बाद बढ़कर 5,000 पैकेज प्रति घंटा हो जाएगी. फेडएक्स ने बताया कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है.
डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑपरेशन्स एक साथ
इस हब के तहत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के कार्गो ऑपरेशन्स को एक ही छत के नीचे लाया जाएगा. इससे सामान के आने-जाने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा और सप्लाई चेन बेहतर होगी. उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने भरोसा दिलाया कि सरकार एयरपोर्ट पर कार्गो मूवमेंट की सभी बाधाओं को दूर करने और क्लीयरेंस की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है. इस हब का निर्माण अलग-अलग चरणों में होगा और इसका काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है.
यह भी पढ़ें- भोजन के नाम पर धतूरा बेचने पर गिरी गाज, Amazon, BigBasket और Swiggy Instamart के फूड लाइसेंस सस्पेंड