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US टैरिफ पर एक्सपोर्टर्स की सरकार से गुहार - प्रतिद्वंद्वी देशों से कम टैरिफ मिला तो पिछड़ जाएगा भारत; BTA में मांगी बराबरी

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नई दिल्ली: भारत के एक्सपोर्टर्स ने सरकार से अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड बातचीत में टैरिफ बराबरी सुनिश्चित करने की मांग की है. एक्सपोर्टर्स का कहना है कि अगर भारत के प्रतिद्वंद्वी देशों को अमेरिका से कम टैरिफ मिल गया, तो भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में पिछड़ जाएंगे. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस (FIEO) ने एमएसएमई के लिए बेहतर मार्केट एक्सेस और सुरक्षा की भी मांग की है.

दूसरी तरफ, अमेरिका की तरफ से सेक्शन 301 जांच के तहत प्रस्तावित टैरिफ को लेकर बातचीत जारी है. एक्सपोर्टर्स का मानना है कि इन चिंताओं का समाधान चल रहे बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) के जरिए ही निकाला जाना चाहिए. सरकार ने भी अमेरिका को साफ कर दिया है कि भारत के किसी भी सेक्टर में स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी नहीं है.