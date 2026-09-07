ETV Bharat / business

बिहार में FDI लाना है, दुबई में लगा पवेलियन; नवंबर तक 5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य

नीति आयोग की रिपोर्ट में निवेश के मोर्चे पर पिछड़े बिहार की अब विदेशी निवेशकों पर नजर है. मंत्री श्रेयसी सिंह एक्टिव हैं. रिपोर्ट- कृष्णनंदन

shreyasi singh
दुबई पहुंची श्रेयसी सिंह (सौ. श्रेयसी सिंह द्वारा उपलब्ध करायी गई तस्वीर)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2026 at 8:58 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

दुबई/पटना : निवेश के मोर्चे पर बिहार की कमजोर स्थिति सामने आने के बाद अब राज्य सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश में जुटी है. दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 7 से 9 सितंबर तक आयोजित एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग यानी AIM Congress 2026 में बिहार सरकार ने अपना पवेलियन लगाया है.

उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार और अधिकारियों की मौजूदगी में सोमवार को बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया है. सरकार की कोशिश है कि वैश्विक निवेशकों के सामने बिहार की नई औद्योगिक नीतियों, जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के अवसरों को रखकर राज्य में पूंजी खींची जाए.

''AIM कांग्रेस में बिहार की भागीदारी का उद्देश्य वैश्विक निवेशकों के साथ सार्थक साझेदारी बनाना और उनकी रुचि को बिहार में वास्तविक निवेश के अवसरों में बदलना है. बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक लैंड बैंक, क्षेत्र आधारित नीतियों और इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर के साथ बिहार विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए तैयार है.''- श्रेयसी सिंह, उद्योग मंत्री

shreyasi singh
विदेशी निवेशकों के साथ श्रेयसी सिंह (सौ. श्रेयसी सिंह द्वारा उपलब्ध करायी गई तस्वीर)

नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार पीछे

बिहार का यह निवेश अभियान ऐसे समय में शुरू हुआ है, जब हाल ही में जारी नीति आयोग के Investment Friendliness Index 2026 ने राज्य के निवेश माहौल पर सवाल खड़े किए हैं. नीति आयोग की पहली Investment Friendliness Index रिपोर्ट में बिहार 41.2 के स्कोर के साथ बड़े राज्यों में सबसे नीचे रहा. रिपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस क्लाइमेट, संसाधन, रेगुलेटरी ईज, सरकारी नीतियों, वित्तीय स्थिति और संस्थागत वातावरण जैसे मानकों के आधार पर राज्यों का आंकलन किया गया था.

विदेशी निवेशकों को भी नहीं लुभा पा रहा बिहार

विदेशी निवेश के आंकड़े भी बिहार के लिए चुनौती को साफ दिखाते हैं. DPIIT के राज्यवार आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2019 से मार्च 2026 के बीच बिहार में कुल FDI करीब 1,669.72 करोड़ रुपये यानी 218.01 मिलियन डॉलर रहा. इसमें 2023 में महज 0.16 मिलियन डॉलर, 2024 में 1.17 मिलियन डॉलर, 2025 में 0.70 मिलियन डॉलर और अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक 1.55 मिलियन डॉलर का FDI दर्ज किया गया. यानी जिस वैश्विक पूंजी को बिहार अब दुबई जैसे मंचों के जरिए आकर्षित करना चाहता है, उसका वास्तविक प्रवाह अब तक बेहद सीमित रहा है.

shreyasi singh
फीता काटकर उद्घाटन करती उद्योग मंत्री (सौ. श्रेयसी सिंह द्वारा उपलब्ध करायी गई तस्वीर)

कई पॉलिसी को किया गया प्रदर्शित
इसी चुनौती के बीच बिहार सरकार ने AIM कांग्रेस को निवेशकों तक पहुंच बनाने के मंच के तौर पर चुना है. बिहार पवेलियन में बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025, बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2026, संशोधित टैक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी और आईटी पॉलिसी को प्रदर्शित किया जा रहा है. सरकार का दावा है कि राज्य में औद्योगिक लैंड बैंक, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और निवेशक अनुकूल नीतियां तैयार की जा रही हैं.

5 लाख करोड़ रुपये के निवेश लाने का लक्ष्य

हालांकि, बिहार सरकार का बड़ा निवेश लक्ष्य केवल विदेशी निवेश तक सीमित नहीं है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवंबर 2026 तक राज्य में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने का लक्ष्य रखा है. मुख्यमंत्री ने अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में भी इस लक्ष्य को दोहराया था. सरकार के मुताबिक यह कुल निवेश का लक्ष्य है, जिसमें घरेलू और अन्य निजी निवेश भी शामिल हैं, इसलिए इसे सीधे 5 लाख करोड़ रुपये के FDI लक्ष्य के तौर पर देखना सही नहीं होगा.

सरकार के सामने इस लक्ष्य को हासिल करने की चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अब तक निवेश प्रस्ताव और वास्तविक निवेश के बीच बड़ा अंतर रहा है. उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने अगस्त में कहा था कि सितंबर 2025 तक राज्य को करीब 1.11 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश मिले थे. वहीं 6 अगस्त 2026 को विभिन्न औद्योगिक समूहों के साथ करीब 51,600 करोड़ रुपये के निवेश के लिए MoU भी हुए. लेकिन MoU या निवेश प्रस्ताव को वास्तविक परियोजना, जमीन पर लगने वाली फैक्ट्री और रोजगार में बदलना सरकार के लिए अगली बड़ी चुनौती है.

बिहार सरकार अब इस अंतर को कम करने के लिए औद्योगिक जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षेत्र विशेष की नीतियों को अपनी ताकत के तौर पर पेश कर रही है. राज्य में सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल, लेदर, IT, GCC, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को दुबई में मौजूद वैश्विक निवेशकों के सामने रखा जा रहा है. उद्योग विभाग के मुताबिक बढ़ते औद्योगिक लैंड बैंक और प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ निवेशकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर है. बिहार सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए 25 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय योजना को भी आगे बढ़ाया है, जिसका इस्तेमाल जमीन और औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में किया जाना है.

ये भी पढ़ें:-

बिहार में दिल खोलकर निवेश करने जा रहा अडानी ग्रुप, बोले प्रणव अडानी- 'सभी तरीके से बिहार अब सुरक्षित है'

बिहार में 1000 करोड़ का निवेश करेगी लंगटा बाबा स्टील, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

TAGGED:

बिहार उद्योग विभाग
BIHAR
FDI INVESTMENT
श्रेयसी सिंह
SHREYASI SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.