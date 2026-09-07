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बिहार में FDI लाना है, दुबई में लगा पवेलियन; नवंबर तक 5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य

दुबई पहुंची श्रेयसी सिंह ( सौ. श्रेयसी सिंह द्वारा उपलब्ध करायी गई तस्वीर )