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बाजार की उम्मीद से कम रह सकती है एफसीएनआर जमा, रुपये में बनी रहेगी गिरावटः बार्कलेज

नई दिल्ली : विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमा में आमद आने वाले हफ्तों में रफ्तार पकड़ने के बावजूद बाजार की ऊंची अपेक्षाओं से कम रह सकती है. बार्कलेज रिसर्च ने बृहस्पतिवार को एक रिपोर्ट में यह बात कही.

वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी की इस रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और आयातकों की डॉलर मांग मजबूत रहने के बीच रुपये में क्रमिक रूप से गिरावट आने की आशंका है.

बार्कलेज ने कहा, ‘‘भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल में वाणिज्यिक बैंकों के साथ बैठक की और एफसीएनआर जमा योजना की प्रगति की समीक्षा की. अब तक जमा में आमद उम्मीद से कम रही है. बैंकों का कहना है कि आगे इसमें तेजी आएगी लेकिन हमारा मानना है कि कई कारणों से कुल आमद बाजार की ऊंची उम्मीदों से कम रह सकती है.’’

आरबीआई और सरकार ने जून की शुरुआत में देश में पूंजी प्रवाह बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा की थी। इनमें एफसीएनआर (बी) से जुड़े उपाय भी शामिल थे जिसके तहत अनिवासी भारतीय, भारतीय बैंकों में विदेशी मुद्रा में सावधि जमा खोल सकते हैं.

इन उपायों की घोषणा के बाद एफसीएनआर जमा के जरिये कम-से-कम 50 अरब डॉलर की आमद की उम्मीद जताई गई. कुछ विश्लेषकों ने इसके 70 अरब डॉलर तक रहने का अनुमान भी लगाया. उस समय तेज गिरावट का सामना कर रहा रुपया भी इस घोषणा से मजबूत हुआ था.

बार्कलेज ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों के दोबारा चढ़ने और आयातकों की ओर से डॉलर की बढ़ी खरीद के कारण रुपये पर फिर से दबाव बना है. उसका मानना है कि आगे भी रुपये में धीरे-धीरे कमजोरी आएगी.