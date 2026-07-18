किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: जल्दी लोन देने के लिए जमीन के रिकॉर्ड को ULI सिस्टम से जोड़ेगी सरकार
सरकार किसानों को जल्दी लोन देने के लिए डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) से जोड़कर बैंकिंग प्रक्रिया आसान बना रही है.
Published : July 18, 2026 at 4:09 PM IST
नई दिल्ली: ग्रामीण भारत में बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग (DoLR) और आरबीआई इनोवेशन हब (RBIH) के बीच हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड को सीधे यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) से जोड़ने की योजना पर चर्चा की गई. इस बैठक की अध्यक्षता विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण ने की. इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) का उपयोग करके किसानों को बिना किसी परेशानी के और उनकी सहमति से तुरंत लोन दिलाना है.
मुख्य उद्देश्य और किसानों को लाभ
इस नई व्यवस्था के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज मिलने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा. इसके बड़े फायदे इस प्रकार हैं:
मिनटों में लोन: जमीन के रिकॉर्ड का ऑनलाइन सत्यापन होने से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और कृषि लोन मिलने का समय हफ्तों से घटकर मात्र कुछ मिनट रह जाएगा.
कागजी कार्रवाई से मुक्ति: किसानों को लोन के लिए पटवारी या तहसील कार्यालयों से जमीन के कागजात (नकल या खतौनी) निकालने की जरूरत नहीं होगी. इससे उनका समय और पैसा दोनों बचेगा.
धोखाधड़ी पर रोक (फ्लैग-मार्किंग): इस प्रणाली में एक विशेष सुरक्षा चक्र होगा. जैसे ही किसी जमीन पर लोन लिया जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम में उस जमीन के आगे एक डिजिटल 'लॉक' (फ्लैग-मार्क) लग जाएगा. इससे कोई भी व्यक्ति एक ही जमीन पर दूसरे बैंक से दोबारा लोन नहीं ले पाएगा.
भू-आधार का उपयोग: हर जमीन के टुकड़े को दी गई 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या, जिसे भू-आधार (ULPIN) कहा जाता है, का दायरा बढ़ाया जाएगा. इससे बैंकों के लिए जमीन के मालिक की पहचान करना बेहद आसान और सुरक्षित हो जाएगा.
सहमति आधारित सुरक्षा: बैंकों को किसान की जमीन का डेटा देखने की अनुमति तभी मिलेगी जब किसान इसके लिए अपनी डिजिटल मंजूरी (ओटीपी या बायोमेट्रिक) देगा.
विभिन्न राज्यों में जमीन के रिकॉर्ड अलग-अलग सॉफ्टवेयर पर चलते हैं. इन्हें आपस में जोड़ने के लिए आरबीआई का इनोवेशन हब एक सामान्य एपीआई (API) नेटवर्क तैयार कर रहा है. सरकार का यह प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और छोटे किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाकर सीधे सरकारी और निजी बैंकों से जोड़ेगा.
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