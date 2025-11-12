ETV Bharat / business

1 करोड़ 30 लाख हर रोज देख रहे एकाउंट, करदाताओं को रिफंड का इंतजार

इस साल इनकम टैक्स रिफंड की शुरुआत काफी तेजी से हुआ. मगर करदाताओं को अब भी अपने बकाए का मिलने का इंतजार है.

करदाताओं को रिफंड का इंतजार. (ETV Bharat)
Published : November 12, 2025 at 2:13 PM IST

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: इस साल आयकर विभाग ने रिफंड जारी करने में उल्लेखनीय तेजी दिखाई है, यहां तक कि कुछ ही घंटों में रिफंड प्रोसेस करके नए मानक भी स्थापित किए हैं. इस दक्षता के बावजूद, बड़ी संख्या में करदाता अब भी अपने रिफंड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. उनमें से कई लोग 1 लाख रुपये से ज़्यादा के रिफंड की उम्मीद कर रहे हैं.

मौजूदा कर कानूनों के तहत विभाग के पास किसी भी रिटर्न की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अनिवार्य रूप से वित्तीय वर्ष के अंत तक (रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि से) 9 महीने तक का समय होता है. इस लिहाज से विभाग के पास इन लंबित रिटर्न की समीक्षा और अंतिम रूप देने के लिए अब भी समय है.

बहरहाल, इस देरी से स्वाभाविक रूप से उन करदाताओं में चिंता पैदा हो गई है, जो अपने बकाये का इंतजार कर रहे हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि विभाग जानबूझकर आपके आयकर रिफंड में देरी कर रहा है.

इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों ने ईटीवी भारत को स्पष्ट किया है कि रिफंड जल्द से जल्द जारी किए जा रहे हैं. केवल जहां भी जांच की आवश्यकता है, विभाग इसे प्रक्रिया के अनुसार कर रहा है. जिन करदाताओं को उनका रिफंड नहीं मिल रहा है या वे समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें रिफंड के लिए दिए गए बैंक खाते के विवरण को सत्यापित करना चाहिए.

आयकर डेटा. (ETV Bharat)

आयकर डेटा: कई मामलों में यह देखा गया है कि दर्ज किया गया बैंक खाता नंबर गलत है, बैंक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है या खाता ही निष्क्रिय है. इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि रिटर्न दाखिल करते समय सभी जानकारी सटीक और अद्यतित (up to date) हो.

अगर हम इस साल के मौजूदा आयकर संग्रह के आंकड़ों की बात करें, तो 10 नवंबर, 2025 तक शुद्ध संग्रह 12.92 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 10 नवंबर, 2024 की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है.

दूसरी ओर, इसी अवधि में रिफंड में 17.72 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई है. कर विभाग ने पिछले साल 2.94 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया था. जबकि इस साल यह आंकड़ा 2.42 लाख करोड़ रुपये है.

दस नवंबर 2025 तक का आईटी डेटा. (ETV Bharat)

आयकर पोर्टल पर 10 नवंबर 2025 तक के आंकड़े: आयकर पोर्टल पर 10 नवंबर 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर 13.55 करोड़ व्यक्तिगत पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं. आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक कुल 8.09 करोड़ रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. इनमें से 7.77 करोड़ का सत्यापन हो चुका है. इन सत्यापित रिटर्न में से, 6.79 करोड़ रिटर्न विभाग द्वारा सफलतापूर्वक संसाधित किए जा चुके हैं, जो वर्तमान में चल रही रिटर्न प्रोसेसिंग के पैमाने और गति को दर्शाता है.

वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेंद्र कपूर के अनुसार, "आकलन वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 1.3 करोड़ रिटर्न अब भी प्रसंस्करण के लिए लंबित हैं. मेरे अपने ग्राहकों में भी कई रिफंड अभी तक जारी नहीं किए गए हैं. एक बड़ी चिंता यह है कि कई करदाता 1 लाख रुपये से अधिक के रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. इस देरी के कारण वे उस ब्याज से वंचित हो रहे हैं, जो अन्यथा विभाग द्वारा रखी गई राशि पर अर्जित होता. साथ ही ब्याज केवल रिटर्न संसाधित होने के बाद ही देय होता है. मैं समझता हूं कि विभाग राष्ट्र के व्यापक हित में अतिरिक्त जांच कर सकता है."

गहन डेटा विश्लेषण संचालित जांच का वर्तमान दृष्टिकोण न केवल कर अनुपालन को मजबूत करेगा और राजस्व संग्रह को बढ़ाएगा. साथ ही कर चोरी का कारण बनने वाली खामियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने में भी मदद करेगा.

हालांकि, मैं विभाग से रिफंड के प्रसंस्करण के लिए अपेक्षित समय सीमा पर स्पष्टता प्रदान करने का आग्रह करुंगा. उन्होंने कहा कि यह वही विभाग है जिसने अतीत में मात्र 12 घंटों के भीतर रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर उसे जारी कर दिया था.

आईटी रिफंड पर एक्सपर्ट की राय. (ETV Bharat)

क्या कहते हैं एक्सपर्ट: एक्सपर्ट का कहना है कि इस वर्ष रिफंड तेजी से जारी किए गए, लेकिन कई उच्च मूल्य वाले रिफंड अब भी लंबित हैं. विभाग के पास प्रसंस्करण पूरा करने के लिए 9 महीने तक का समय रहता है. यहां देरी मुख्य रूप से वहां होती है, जहां अतिरिक्त जांच की आवश्यकता होती है. यह गलत या गैर-सत्यापित बैंक विवरण भी विफलताओं का कारण हो सकता है. कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए 1.3 करोड़ रिटर्न अब भी लंबित है.

ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर अमरपाल चड्ढा ने ईटीवी भारत को बताया कि करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करने पर, वित्तीय वर्ष के अंत से 9 महीने के भीतर करदाता को सूचना जारी करने की समय सीमा होती है, इसमें रिटर्न दाखिल किया जाता है. देय रिफंड की राशि भी करदाता को सूचित करना आवश्यक है. हालांकि वर्तमान में कर रिफंड देने के लिए कोई वैधानिक समय सीमा नहीं है. जबकि अधिकतर रिफंड आमतौर पर समय पर संसाधित होते हैं. कुछ मामलों में अधिक समय लग सकता है. खासकर जहां विस्तृत डेटा सत्यापन, सुलह या उच्च-मूल्य के रिफंड दावे शामिल हैं.

उनके अनुसार हाल के महीनों में प्रसंस्करण समय सीमा को फिर से निर्धारित किया गया है, क्योंकि कर अधिकारियों ने रिफंड दावों की सटीकता और अखंडता को और मजबूत करने के लिए उन्नत समीक्षा उपाय पेश किए हैं. अपूर्ण रिटर्न सत्यापन, बैंक खाता पूर्व सत्यापन, लंबित मूल्यांकन या पिछली बकाया मांगों के खिलाफ प्रस्तावित समायोजन जैसे कारक भी विस्तारित समयसीमा में योगदान कर सकते हैं.

