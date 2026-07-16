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सीएनजी कारों की बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी; कुल सेल्स में 24.33% हिस्सेदारी, मारुति फिर से नंबर वन

कुल खुदरा बिक्री में भी आया उछाल : रिपोर्ट के अनुसार सालाना आधार पर कुल कारों की बिक्री में काफी उछाल आया है. जून 2026 में कुल 4,10,853 यूनिट्स कारें बिकीं. जबकि पिछले साल इसी महीने में कुल 3,19,412 यूनिट्स बिकी थीं. ऐसे में पिछले साल से यह करीब 28.63% ज्यादा है. साल 2026 में जून से पहले मई में कुल 4,02,591 कारें बिकी थीं. इस महीने की तुलना में जून में 2.05% ज्यादा बिक्री हुई. जून में भारतीय ऑटोमोबाइल रिटेल ने कुल 25,57,234 यूनिट्स वाहन बेचे. दो पहिया, तीन पहिया, कमर्शियल वाहन, कार आदि की रिकॉर्ड बिक्री हुई.

मारुति समेत कई कारों की बिक्री में इजाफा : FADA की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 के जून में मारुति की 1,22,775 कारें बिकी थी. साल 2026 के जून में 1,67,834 कारें बिकीं. टाटा मोटर्स ने पिछले साल इसी महीने में 37,731 कारें बेची थी. इस साल जून में 57,009 कारें बिकीं. इसी तरह महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिछले साल इसी महीने में 44,249 कारें बेची थीं. जबकि इस बार 54,099 कारें बिकीं. इसी क्रम में हुंडई मोटर इंडिया ने पिछले साल 40,743 कारें बेची थीं. इस बार यह 44,163 पर पहुंच गया. टोयोटा किर्लोस्कर की पिछले जून में 25,031 कारें बिकी थीं. इस बार 28,818 कारें बिकीं.

बिक्री में गिरावट के बावजूद पेट्रोल कारें नंबर वन : FADA की रिपोर्ट बताती है कि जून 2026 में पेट्रोल-एथनॉल कारों की बिक्री 43.63% रही. हालांकि मई महीने के 45.76% बिक्री और पिछले साल के जून महीने के 47.68% बिक्री की तुलना में इसमें 4.05% की गिरावट देखी गई. इसके बावूजद बिक्री में पेट्रोल कारें नंबर वन रहीं. जबकि सीएनजी-एलपीजी से चलने वाली कारें दूसरे स्थान पर रहीं. पेट्रोल और सीएनजी के बाद डीजल से चलने वाली कारें बिक्री में तीसरे स्थान पर रहीं. इस बार जून में 16.02% डीजल कारें बिकीं.

भारतीय कार खरीदार पेट्रोल-डीजल वाले वाहनों से किनारा कस रहे हैं. वे कम ईंधन खपत वाली तकनीक और कम रनिंग कास्ट यानी रख-रखाव में कम खर्चे वाले वाहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के डेटा के अनुसार जून 2026 में पहली बार सीएनजी-एलपीजी कारों की बिक्री 24.33% पहुंच गई. जबकि मई में 23.34% कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) वाहन बिके थे. साल 2025 में जून महीने में 20.82% वाहनों की बिक्री हुई थी. यानी इस साल जून में सीएनजी-एलपीजी कारों की बिक्री में 3.31% की ज्यादा बिक्री हुई.

CNG vehicles Sales India : मिडिल ईस्ट के देशों में चल रहे तनाव से दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल की किल्लत बनी रही. कीमतों में आए उछाल ने भी लोगों को परेशान किया. इन्हीं वजहों से वाहनों की खरीदारी में लोगों का रुझान बदला है. ज्यादातर लोग सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने लगे हैं. जून में सीएनजी वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री हुई. सबसे ज्यादा मारुति की कारें बिकीं. कारों की बिक्री में पिछले साल के जून की तुलना में इस जून में 28.63% की वृद्धि दर्ज की गई. हाल ही में जारी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) की रिपोर्ट में ऐसी कई जानकारियां सामने आईं हैं.

अप्रैल से लेकर जून तक बिक्री में रही बढ़ोतरी : इस साल वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल से लेकर जून 2026 तक पिछले साल के इन्हीं महीनों की तुलना में दो पहिया, तीन पहिया, व्यावसायिक वाहन, पहिए वाले निर्माण उपकरण वाहन, यात्री वाहन और ट्रैक्टरों की बिक्री में 15.35% की शानदार बढ़ोतरी देखी गई. इनकी बिक्री कुल 78.43 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई. कारों की मांग में सबसे तेज 22.64% का उछाल आया. 12.55 लाख यूनिट्स से अधिक कारें बिकीं. ट्रैक्टरों की बिक्री में भी 21.57% की वृद्धि रही. वहीं निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले क्रेन और बुलडोजर आदि वाहनों की बिक्री में 21.37% की गिरावट देखी.

पिछले साल के जून से इस बार ज्यादा बिके वाहन. (Photo Credit; ETV Bharat)

इलेक्ट्रिक स्कूटर-बाइक को भी पसंद कर रहे लोग : FADA (फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन) की रिपोर्ट के अनुसार क्लीन एनर्जी यानी प्रदूषण न फैलाने वाले बाइक और स्कूटर को भी लोग पसंद कर रहे हैं. पहली बार कुल बिक्री में इनकी हिस्सेदारी 10% से भी ज्यादा हो गई है. जून 2026 में हर तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों की रिकॉर्डतोड़ बिक्री हुई. वहीं मई के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में गाड़ियों की मांग में थोड़ी गिरावट देखी गई. ईवी और हाइब्रिड कारों (पेट्रोल-डीजल इंजन और बैटरी दोनों ऊर्जा सोर्स से चलने वाले वाहन) की बिक्री भी बढ़ी है. पिछले साल जून में 4.80% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बिके थे. इस बार जून में यह 7.75% तक पहुंच गया. हाइब्रिड कारें पिछले साल जून के 7.97% की तुलना में इस बार जून में 8.27% बिकी.

जुलाई में भी अच्छी बिक्री की उम्मीद : रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में भी वाहनों की बिक्री बेहतर रहने की उम्मीद जताई जा रही है. आधे से ज्यादा यानी करीब 51% डीलरों को उम्मीद है कि इस महीने भी वाहन खूब बिकेंगे. करीब 42% डीलर मानते हैं कि ऑटोमोबाइल बाजार पिछले महीने (मई) की ही तरह रहेगा. हालांकि लगभग 7% डीलर इससे अलग राय रखते हैं. उनका मानना है कि बिक्री में गिरावट आ सकती है. जुलाई में कीमतों में इजाफे का असर देखने को मिल सकता है. बारिश में गिरावट और एलनीनो का असर भी वाहनों की बिक्री कुछ प्रभावित कर सकता है. जुलाई से सितंबर तक गणेश चतुर्थी समेत अन्य त्यौहारों के कारण 66% डीलरों को बिक्री में ग्रोथ की उम्मीद है.

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कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री ने भी बनाया रिकॉर्ड : FADA की रिपोर्ट बताती है कि सालाना आधार पर जून में कमर्शियल यानी व्यावसायिक वाहनों की बिक्री ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है. पिछले साल के जून के मुकाबले इस जून में 16.88% कमर्शियल वाहनों की ज्यादा बिक्री हुई. इसे क्षेत्रवाइज देखें तो पिछली जून से इस बार इसी महीने में ग्रामीण इलाकों में इसमें 21.63% जबकि शहरी में 12.75% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला. माल ढोने वाले छोटे वाहनों की बिक्री में 21% से अधिक का इजाफा देखा गया. इसी तरह छोटे ट्रक की बिक्री लगभग 17% बढ़ी. जबकि भारी ट्रकों की बिक्री में 8% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई.

जून में हीरो की बाइकें ज्यादा बिकीं. (Photo Credit; ETV Bharat)

किस कंपनी के व्यावसायिक वाहन ज्यादा बिके? : FADA की रिपोर्ट बताती है कि जून में कमर्शियल व्हीकल OEM (Original Equipment Manufacturer) वाहनों की बिक्री बढ़ गई. इनमें वे मुख्य कंपनियां आती हैं जो खुद वाहन के डिजाइन करती हैं, अपनी फैक्ट्री में इसे बनाती हैं और अपने नाम से इन्हें बेचती हैं. इनमें ट्रक, बस पिकअप आदि शामिल हैं. जून में टाटा मोटर्स इसमें नंबर वन रहा. जून 2025 में इसके कुल 25,311 वाहन बिके थे. इस साल यह संख्या 30,991 तक पहुंच गई. वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा दूसरे दूसरे स्थान पर रहा. पिछले साल जून में इसके 20,483 यूनिट बिके थे. इस बार जून में 25,015 यूनिट्स की बिक्री हुई. इसी कैटेगरी (Three Wheeler OEM) के 3 पहिया कमर्शियल वाहनों में बजाज ऑटो आगे रहा. जून में इसकी 40,883 यूनिट्स बिकी. हालांकि यह पिछले साल के 39,058 यूनिट्स बिक्री से कुछ ही आगे बढ़ पाया.

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