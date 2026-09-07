भारतीय ऑटो बाजार में आया तूफान! अगस्त में टूट गए बिक्री के सारे रिकॉर्ड, ग्राहकों ने खरीद डालीं इतनी लाख गाड़ियां
FADA के अनुसार, अगस्त में भारतीय ऑटो रिटेल बिक्री 17.51% बढ़कर 24,23,201 यूनिट हो गई, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है.
Published : September 7, 2026 at 1:42 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय ऑटोमोबाइल रिटेल सेक्टर ने इस साल अगस्त महीने में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 में कुल वाहनों की खुदरा बिक्री 17.51% बढ़कर 24,23,201 यूनिट पर पहुंच गई. यह भारतीय ऑटो इतिहास में किसी भी अगस्त महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा है.
इस ऐतिहासिक वृद्धि का मुख्य कारण ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में टू-व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल्स की मजबूत मांग को माना जा रहा है. हालांकि, जुलाई के मुकाबले अगस्त की बिक्री में 6.48% की मामूली गिरावट दर्ज की गई है. जानकारों का कहना है कि मानसून के कारण सुस्ती और गणेश चतुर्थी व ओणम जैसे बड़े त्योहारों के सितंबर में खिसकने की वजह से मासिक आधार पर यह बदलाव देखा गया.
सेगमेंट के आधार पर प्रदर्शन
टू-व्हीलर (2W): टू-व्हीलर सेगमेंट में सालाना आधार पर 19.69% की जोरदार बढ़त दर्ज की गई और कुल 17,14,610 वाहनों की बिक्री हुई. साल 2018 के बाद यह टू-व्हीलर सेक्टर का सबसे बेहतरीन अगस्त प्रदर्शन है.
पैसेंजर व्हीकल (PV): कार और एसयूवी सेगमेंट ने पहली बार अगस्त के महीने में 4 लाख का आंकड़ा पार किया है. यह सेगमेंट 16.14% की बढ़त के साथ 4,02,398 यूनिट पर पहुंच गया.
कमर्शियल और कंस्ट्रक्शन व्हीकल: बुनियादी ढांचे के काम में तेजी आने से व्हील्ड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में सबसे ज्यादा 31.45% की ग्रोथ देखी गई. वहीं कमर्शियल वाहनों की बिक्री 14.45% बढ़कर 90,769 यूनिट रही.
थ्री-व्हीलर और ट्रैक्टर: थ्री-व्हीलर सेगमेंट 8.64% की बढ़त के साथ 1,22,281 यूनिट पर रहा, जिसमें सबसे खास बात यह रही कि 65.30% वाहन इलेक्ट्रिक (EV) थे. हालांकि, ट्रैक्टर की बिक्री लगभग स्थिर (+0.84%) रही.
आगे की राह और चुनौतियां
फाडा के अध्यक्ष साई गिरिधर के अनुसार, सितंबर महीने को लेकर डीलर्स का नजरिया सकारात्मक है. करीब 67.09% डीलर्स को उम्मीद है कि आगामी त्योहारी सीजन (गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और ओणम) के कारण बिक्री में और तेजी आएगी. लगभग 43.59% डीलर्स के पास त्योहारों की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. हालांकि, डीलर्स के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि ग्रामीण इलाकों में कम बारिश के कारण पूछताछ में कमी आना और 1 सितंबर से वाहन निर्माताओं (OEMs) द्वारा कीमतों में की गई बढ़ोतरी.
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