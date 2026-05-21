ETV Bharat / business

भारतीय बैंकिंग सेक्टर के प्रति बढ़ा ग्राहकों का असंतोष, सुरक्षा और सुस्त सर्विस बनी बड़ी चुनौती: रिपोर्ट

ईवाई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में केवल 25% ग्राहक बैंकिंग अनुभव से संतुष्ट हैं. डिजिटल खाता खोलना आसान है, लेकिन खराब सर्विस से निराशा है.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 21, 2026 at 4:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल क्रांति के बावजूद ग्राहकों को अपनी सेवाओं से पूरी तरह खुश करने में बैंक अभी भी पीछे हैं. वैश्विक सलाहकार फर्म अर्नस्ट एंड यंग (EY) की नवीनतम 'इंडिया बैंकिंग कस्टमर एक्सपीरियंस (CX) रिपोर्ट' के अनुसार, भारत में केवल 25 प्रतिशत ग्राहक ही अपने समग्र बैंकिंग अनुभव को "उत्कृष्ट" मानते हैं. यह रिपोर्ट देश के शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 2,030 बैंकिंग ग्राहकों के सर्वेक्षण पर आधारित है.

खाता खोलना आसान, लेकिन आगे की राह मुश्किल
रिपोर्ट के मुताबिक, विज्ञापनों और ब्रांडिंग से जागरूकता तो बढ़ती है, लेकिन असल परीक्षा खाता खोलने (ऑनबोर्डिंग) के दौरान होती है. हालांकि 88% ग्राहक खाता खोलने की प्रक्रिया को सुविधाजनक मानते हैं, लेकिन बाद में बैंकों की सुस्त कार्यप्रणाली, कागजी देरी और जबरन ब्रांच बुलाने की आदतों के कारण यह संतुष्टि खत्म हो जाती है.

7 खास ग्राहक और उनकी अलग जरूरतें
ईवाई ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर को समझने के लिए ग्राहकों को 7 प्रमुख श्रेणियों (पर्सोना) में बांटा है:

  1. एस्पायरिंग स्ट्राइवर्स (महत्वाकांक्षी संघर्षकर्ता)
    इनमें केवल 68% को ऑनबोर्डिंग आसान लगी. इन्हें ज्यादा कागजी कार्रवाई और ब्रांच के चक्कर काटने पड़ते हैं.
  2. राइजिंग प्रोफेशनल्स (उभरते पेशेवर)
    89% ऑनबोर्डिंग संतुष्टि के बावजूद, इस वर्ग के आधे लोगों ने पिछले एक साल में अपने बैंकिंग उत्पाद बदल लिए.
  3. मिडिल-एज एंटरप्रेन्योर्स (मध्यम आयु वर्ग के उद्यमी)
    91% को खाता खोलना आसान लगा, लेकिन 54% ने पिछले साल अपना सेविंग्स अकाउंट बदल लिया. इनका इन-ब्रांच अनुभव अच्छा रहने पर नेट प्रमोटर स्कोर (NPS) 60 से बढ़कर 66 हो जाता है.
  4. मास-एफ्लुएंट अर्बनाइट्स (शहरी समृद्ध वर्ग)
    इस डिजिटल दौर में भी केवल 49% समृद्ध शहरी ग्राहक ही बिना ब्रांच जाए डिजिटल अकाउंट खोल पाए. हालांकि, 79% के साथ ये मोबाइल बैंकिंग से सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं.
  5. रूरल कोर (ग्रामीण मूल वर्ग)
    ग्रामीण क्षेत्र के 84% ग्राहकों ने डिजिटल खाता खोलने को आसान बताया, लेकिन केवल एक-तिहाई लोग ही नियमित मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करते हैं.
  6. गोल्डन ट्रांजिशनर्स (वरिष्ठ/सेवानिवृत्त वर्ग)
    93% को खाता खोलना आसान लगा और 80% पर्सनलाइजेशन से खुश हैं, लेकिन इस वर्ग के 50% लोग एआई (AI) के बजाय सीधे बैंक कर्मचारी से बात करना पसंद करते हैं.
  7. एंपावर्ड अर्बन वुमन (सशक्त शहरी महिलाएं)
    94% महिलाओं को ऑनबोर्डिंग आसान लगी और 73% एआई सहायकों से बात करने में सहज हैं. हालांकि, 45% महिलाओं का मानना है कि बैंकों को उनकी जरूरत के हिसाब से सही समय पर ऑफर्स देने चाहिए.

एआई (AI) और चैटबॉट्स पर भरोसा कम
देश में 82% ग्राहक बैंकों पर अपने डेटा को लेकर भरोसा करते हैं, लेकिन धोखाधड़ी (फ्रॉड) के समाधान से केवल 73% ही संतुष्ट हैं. इसके अलावा, मोबाइल बैंकिंग का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बैंकों के चैटबॉट्स अभी भी ग्राहकों का दिल जीतने में नाकाम रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, चैटबॉट्स में 'इमोशनल इंटेलिजेंस' (भावनाओं को समझने की क्षमता) की भारी कमी है, जिसके कारण ग्राहक इनसे दूरी बना रहे हैं. उदाहरण के लिए, केवल 19% उद्यमी ही चैटबॉट्स का उपयोग करते हैं.

ईवाई की यह रिपोर्ट साफ करती है कि भारतीय ग्राहकों को केवल डिजिटल ऐप की नहीं, बल्कि गति, स्पष्टता और संवेदनशील बैंकिंग सेवाओं की तलाश है. बैंकों को ग्राहकों को जोड़े रखने के लिए अपनी तकनीकी सेवाओं में इंसानी समझ और सुरक्षा को बढ़ाना होगा.

यह भी पढ़ें- रिकॉर्ड गिरावट के बाद रुपये की बड़ी छलांग; 96.86 के ऑल-टाइम लो से 41 पैसे सुधरकर 96.45 पर पहुंचा

TAGGED:

EY REPORT ON CUSTOMER EXPERIENCE
INDIAN BANKING SECTOR
BANKING SECTOR EXPERIENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.