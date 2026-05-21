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भारतीय बैंकिंग सेक्टर के प्रति बढ़ा ग्राहकों का असंतोष, सुरक्षा और सुस्त सर्विस बनी बड़ी चुनौती: रिपोर्ट

सांकेतिक फोटो ( ians )

मुंबई: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल क्रांति के बावजूद ग्राहकों को अपनी सेवाओं से पूरी तरह खुश करने में बैंक अभी भी पीछे हैं. वैश्विक सलाहकार फर्म अर्नस्ट एंड यंग (EY) की नवीनतम 'इंडिया बैंकिंग कस्टमर एक्सपीरियंस (CX) रिपोर्ट' के अनुसार, भारत में केवल 25 प्रतिशत ग्राहक ही अपने समग्र बैंकिंग अनुभव को "उत्कृष्ट" मानते हैं. यह रिपोर्ट देश के शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 2,030 बैंकिंग ग्राहकों के सर्वेक्षण पर आधारित है. खाता खोलना आसान, लेकिन आगे की राह मुश्किल

रिपोर्ट के मुताबिक, विज्ञापनों और ब्रांडिंग से जागरूकता तो बढ़ती है, लेकिन असल परीक्षा खाता खोलने (ऑनबोर्डिंग) के दौरान होती है. हालांकि 88% ग्राहक खाता खोलने की प्रक्रिया को सुविधाजनक मानते हैं, लेकिन बाद में बैंकों की सुस्त कार्यप्रणाली, कागजी देरी और जबरन ब्रांच बुलाने की आदतों के कारण यह संतुष्टि खत्म हो जाती है. 7 खास ग्राहक और उनकी अलग जरूरतें

ईवाई ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर को समझने के लिए ग्राहकों को 7 प्रमुख श्रेणियों (पर्सोना) में बांटा है: