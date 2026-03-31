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Explainer: एक क्लिक और आपके दरवाजे पर डिलीवरी तक, जानें, ई-कॉमर्स का 'जादुई' सफर

जब आपका पार्सल आ जाए, तो याद रखें कि ये गणनाओं, स्मार्ट तकनीक और पर्दे के पीछे काम करने वाले की मेहनत का नतीजा है.

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जानें, ई-कॉमर्स का 'जादुई' सफर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 31, 2026 at 10:16 AM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: आज की दौड़ती-भागती जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है. लोग मार्केट में अब विंडो शॉपिंग भूलते जा रहे हैं. लोगों के मोबाइल में अब यह ऑप्शन जो आ गया है. तमाम मार्केटिंग कंपनियां लगभग सभी प्रॉडक्ट अपनी वेबसाइट पर बेच रही हैं. लोगों के पास दाम को कंपैरिजन करने की भी सुविधा है. जानकारी के मुताबिक हर रोज लाखों लोग ई-कॉमर्स साइटों पर 'बाई' बटन पर क्लिक करते हैं, लेकिन यह जानना दिलचस्प है कि उस एक क्लिक और आपके दरवाजे पर पैकेट पहुंचने के बीच के कुछ घंटों में दरअसल होता क्या है?

इस मामले पर अमेजन के वाइस प्रेसिडेंट अभिनव सिंह बताते हैं कि इसमें तकनीक का बड़ा हाथ है, लेकिन इस सबके केंद्र में लाखों कर्मचारी हैं जो दिन-रात काम करते हैं, ताकि उत्पाद ग्राहकों तक जल्द पहुंच सकें. सामान कैसे और कितनी जल्दी डिलीवर होगा, ये उसी पल तय होना शुरू हो जाता है, जब आप प्रोडक्ट चुनते हैं—यहां तक कि 'बाई नाउ' क्लिक करने से भी पहले भी.

अभिनव सिंह बताते हैं कि जब आप कोई आइटम चुनते हैं और 'बाई नाउ' पर जाते हैं, तो उस बीच पलक झपकते ही ढेर सारी गणनाएं होती हैं. ये तय किया जाता है कि स्टॉक कहां है, आपकी सटीक लोकेशन क्या है और हम कितनी जल्दी उसे आप तक पहुंचा सकते हैं. चेकआउट पेज पर जाने तक, हम ये तय कर चुके होते हैं कि सामान किस वेयरहाउस से भेजा जाएगा. ऑर्डर देने के कुछ ही सेकंड के भीतर, डिजिटल फैसला तेज एक्शन में बदल जाता है.

अभिनव सिंह का कहना है कि जैसे ही ग्राहक ऑर्डर देता है, वो वर्चुअली इस तरह की एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं. ये हमारी सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक है. यहां से हर सेकंड कीमती होता है. वेयरहाउस कर्मचारियों की दूरी और सामान की आवाजाही जैसे कारकों के आधार पर रीयल-टाइम में ऑर्डर बांटे जाते हैं.

अमेजन के वाइस प्रेसिडेंट अभिनव कहते हैं कि जब आप कुछ खरीदते हैं, तो वो डायनेमिक रूप से उस व्यक्ति को अलॉट हो जाता है जो ऑर्डर चुन रहा है. ये इस आधार पर होता है कि वो व्यक्ति उस सामान से कितनी दूर है. उनके हैंडहेल्ड डिवाइस पर अलर्ट आता है. वे सामान उठाते हैं और उसे एक पीले क्रेट में रख देते हैं. फिर ये कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैक स्टेशन तक पहुंचता है.

इसके बाद सामान कन्वेयर बेल्ट्स के जाल में जाता है, जो बिना रुके पैकेजिंग जोन की ओर बढ़ता है. अमेजन के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि पैक स्टेशन पर एआई एल्गोरिदम ये तय करता है कि उस सामान के लिए सही बॉक्स साइज क्या होगा. हमारे पास लाखों सामान और दर्जनों बॉक्स साइज हैं. हम सामान को सबसे सटीक बॉक्स से मिलाते हैं ताकि खाली जगह कम से कम हो. इससे न सिर्फ ग्राहकों की झुंझलाहट कम होती है और ट्रांसपोर्टेशन खर्च बचता है, बल्कि कम कागज इस्तेमाल होने से एक सस्टेनेबल भविष्य भी बनता है,

ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर कुशलता, लागत कम करने और बर्बादी रोकना है. इसके पीछे एक दशक से तैयार नेटवर्क है, जो भारी निवेश, डेटा और हवाई, रेल और सड़क मार्ग के गहरे समन्वय पर टिका है. अभिनव सिंह ने बताया कि 2013 में लॉन्च के बाद से ही हमारा मिशन देश का सबसे सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद डिलीवरी नेटवर्क बनाना रहा है. इसी के चलते हमने फुलफिलमेंट सेंटर, सॉर्टेशन सेंटर, डिलीवरी स्टेशन और रेलवे, इंडिया पोस्ट और अपने खुद के एयर फ्रेट नेटवर्क में निवेश किया है.

तो अगली बार जब आपका पार्सल एक दिन, कुछ घंटों या मिनटों में आ जाए, तो याद रखें कि ये करोड़ों गणनाओं, स्मार्ट तकनीक और पर्दे के पीछे काम करने वाले हजारों लोगों की मेहनत का नतीजा है.

अभिनव ने कहा कि जब आपके पास करोड़ों आइटम हों और ग्राहकों की पसंद बदल रही हो, तो ऐसी तकनीक बनाना मुश्किल है, जो इंसानी नजर की जगह ले सके. इसीलिए हम कहते हैं कि हम तकनीक से लैस जरूर हैं, लेकिन हमारे दिल में वे असाधारण इंसान हैं जिन्हें अपना काम सुरक्षा के साथ पूरा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है. तो बेझिझक ऑनलाइन शॉपिंग करें, लेकिन उन इंसानों का शुक्रिया अदा करना न भूलें जो इसे मुमकिन बनाते हैं.

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