ETV Bharat / business

Explained : ईरान युद्ध - क्या भारत होर्मुज संकट से उबर पाएगा ?

अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के सामने आर्थिक संकट की स्थिति बन सकती है. पढ़ें पूरी खबर.

Representational Photo
सांकेतिक तस्वीर (AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 9, 2026 at 8:14 PM IST

12 Min Read
Choose ETV Bharat

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली : पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने एक बार फिर होर्मुज जलडमरूमध्य की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है. यह एक संकरा लेकिन महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जिससे होकर दुनिया के तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है. भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए, इस गलियारे में किसी भी प्रकार की रुकावट आपूर्ति सुरक्षा, कीमतों में उतार-चढ़ाव और व्यापक आर्थिक प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती है.

भारत में आवश्यक कच्चे तेल का लगभग 85-89 फीसदी आयात किया जाता है. इसके परिणामस्वरूप भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और समुद्री मार्गों पर अत्यधिक निर्भर है. भारत का अधिकांश आयात मध्य पूर्वी देशों से होता है और भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंचने से पहले होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है. क्षेत्र में हालिया तनाव और शिपिंग पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए, कई नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ यह सवाल पूछ रहे हैं: क्या भारत इतने महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारे में दीर्घकालिक रुकावट का सामना कर पाएगा?

ऊर्जा विश्लेषकों के अनुसार, भारत के पास कुछ सुरक्षात्मक कारक (जैसे कच्चे तेल के विभिन्न स्रोत; अच्छी शोधन क्षमता; रणनीतिक भंडार) मौजूद हैं जो तत्काल सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं. हालांकि, इस विशिष्ट संकट की संभावित अवधि (यानी कई महीनों से अधिक) को देखते हुए, इन सुरक्षात्मक कारकों की प्रभावशीलता सीमित होगी.

वैश्विक ऊर्जा संकट में

होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और इसे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है.सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत जैसे देशों से भेजा जाने वाला तेल वैश्विक बाजारों तक पहुंचने से पहले इस संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है.

Iran War
ईरान युद्ध संबंधित तस्वीर (AP)

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एमके सुराना का कहना है कि स्थिति अस्थिर है, लेकिन अनिश्चित काल तक जारी रहने की संभावना नहीं है.सुराना ने कहा, "वर्तमान में स्थिति अनिश्चित है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चलेगी क्योंकि दुनिया इस तरह के व्यवधान को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकती."

उन्होंने बताया कि मध्य पूर्व से कच्चे तेल की आपूर्ति में व्यवधान पहले से ही बाजारों को प्रभावित कर रहा है.उन्होंने कहा, "मध्य पूर्व से कच्चे तेल की आपूर्ति कम हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं."सुराना के अनुसार, ऐसे संकटों के दौरान दो सबसे बड़े जोखिम आपूर्ति की उपलब्धता और बढ़ती कीमतें हैं.

उन्होंने कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण दो करोड़ टन तेल की आपूर्ति में अभी तक कोई कटौती नहीं हुई है, लेकिन देश भंडारण और भंडार पर निर्भर हैं, और ये असीमित नहीं हैं." सुराना का मानना ​​है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव अंततः राजनयिक समाधान की ओर अग्रसर होगा.उन्होंने कहा, "किसी न किसी बिंदु पर राजनयिक माध्यम काम करेंगे क्योंकि पूरे मध्य पूर्व पर दबाव बढ़ रहा है."

भारत में तेल कैसे पहुंचता है

यह समझने के लिए कि किसी व्यवधान का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, कच्चे तेल की उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले की यात्रा का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है. आईसीआरए लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सह-समूह प्रमुख प्रशांत वशिष्ठ आपूर्ति श्रृंखला के पीछे की कार्यप्रणाली को समझाते हैं.

उन्होंने कहा, "कच्चा तेल सबसे पहले पश्चिम एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या रूस से जहाजों द्वारा भारत लाया जाता है. बंदरगाह से रिफाइनरी तक इसे पाइपलाइन द्वारा पहुंचाया जाता है और फिर रिफाइनरियों में संसाधित करके पेट्रोल और डीजल जैसे उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है." कच्चे तेल की खरीद से लेकर खुदरा बिक्री तक की पूरी आपूर्ति श्रृंखला में समय लगता है.वशिष्ठ ने कहा, "खरीद से लेकर पंप तक पहुंचने में लगभग 45 से 60 दिन लग सकते हैं."

इस प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं:

कच्चे तेल को टैंकरों द्वारा भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है.तटीय टर्मिनलों या रिफाइनरी टैंकों में इसका भंडारण किया जाता है. पाइपलाइनों के माध्यम से इसे रिफाइनरियों तक पहुंचाया जाता है. पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और विमानन टरबाइन ईंधन जैसे ईंधनों में इसका शोधन किया जाता है.देश भर में डिपो और पेट्रोल पंपों तक इसका वितरण किया जाता है.चूंकि यह प्रणाली इन्वेंट्री चक्रों पर काम करती है, इसलिए आपूर्ति में अचानक व्यवधान आने से ईंधन की उपलब्धता तुरंत बंद नहीं होती, लेकिन अंततः इससे स्टॉक और कीमतों पर दबाव पड़ता है.

Iran war
ईरान युद्ध संबंधित तस्वीर (AP)

भारत के तेल भंडार को समझें

"तेल भंडार" शब्द को अक्सर गलत समझा जाता है. इसका तात्पर्य केवल आपातकालीन रणनीतिक भंडारण से नहीं है. वशिष्ठ के अनुसार, भारत के भंडार दो श्रेणियों में विभाजित हैं: रणनीतिक भंडार और परिचालन भंडार.उन्होंने कहा, "जब नीति निर्माता भारत के तेल भंडार की बात करते हैं, तो तेल भंडार में रणनीतिक भंडार के साथ-साथ परिचालन भंडार भी शामिल होता है, अर्थात् रिफाइनरी टैंकों और बंदरगाहों पर संग्रहित तेल."

भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार केवल लगभग छह दिनों की खपत के लिए पर्याप्त हैं, जबकि परिचालन भंडार सहित कुल भंडार लगभग 74 दिनों के लिए है. वरिष्ठ ऊर्जा विशेषज्ञ सुधीर बिष्ट ने इन श्रेणियों के बीच अंतर स्पष्ट किया.उन्होंने कहा, "रणनीतिक भंडार वे भंडार हैं जिनका रखरखाव पेट्रोलियम मंत्रालय में तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशक द्वारा किया जाता है. ये भंडार आमतौर पर लगभग छह से आठ मिलियन मीट्रिक टन होते हैं और आपातकालीन स्थितियों के लिए होते हैं." सुरक्षा कारणों से ये रणनीतिक भंडार अधिकतर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भूमिगत रूप से रखे जाते हैं.

दूसरी ओर, परिचालन भंडार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी तेल कंपनियों द्वारा बनाए रखे जाते हैं. बिष्ट ने कहा, "परिचालन भंडार लगभग 50 से 60 दिनों के कच्चे तेल और उत्पादों के बराबर होते हैं, लेकिन ये विशेष रूप से युद्ध की स्थितियों के लिए नहीं होते हैं."

उन्होंने आगे कहा कि सरकार संकट के दौरान राष्ट्रीय आपूर्ति में सहयोग करने के लिए निजी रिफाइनरियों को निर्देश दे सकती है. उन्होंने कहा, "संकट की स्थिति में, सरकार निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों को देश के लिए स्टॉक रखने के लिए भी कह सकती है."

आयात विविधीकरण : भारत का सुरक्षा कवच

भारत ने पिछले एक दशक में अपने कच्चे तेल के आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने के लिए काम किया है. परंपरागत रूप से, देश मध्य पूर्वी उत्पादकों पर बहुत अधिक निर्भर था. लेकिन हाल के भू-राजनीतिक परिवर्तनों ने रिफाइनरियों को अधिक देशों से तेल प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है.मॉस्को पर प्रतिबंधों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में छूट के कारण रूस हाल के वर्षों में एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नायरा एनर्जी जैसी निजी रिफाइनरियां रूसी कच्चे तेल की प्रमुख खरीदार रही हैं. बिष्ट ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियां अभी भी मध्य पूर्वी आपूर्ति पर अधिक निर्भर हैं. उन्होंने बताया, "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां मुख्य रूप से घरेलू खपत के लिए आयात करती हैं और काफी हद तक मध्य पूर्वी कच्चे तेल पर निर्भर हैं." हालांकि, उनका मानना ​​है कि संकट के दौरान निजी रिफाइनरियां घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देंगी. उन्होंने कहा, "मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि सरकार निजी रिफाइनरों को पहले घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूर करेगी. मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल, डीजल या विमानन टरबाइन ईंधन में कोई संकट आएगा."

एलएनजी पर संकट

कच्चे तेल की आपूर्ति में विविधता होने के बावजूद, भारत का एलएनजी आयात भौगोलिक रूप से अधिक केंद्रित है. भारत की एलएनजी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा कतर से आता है.बिष्ट ने चेतावनी दी कि इससे एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा होता है. उन्होंने कहा, "अधिकांश एलएनजी कतर से आता है, लगभग 50 से 60 प्रतिशत."

द्रवीकृत प्राकृतिक गैस मूलतः मीथेन है जिसे अत्यधिक कम तापमान पर ठंडा किया जाता है ताकि इसे जहाजों द्वारा ले जाया जा सके. भारत पहुंचने पर, इसे पुनः गैसीकृत किया जाता है और पाइपलाइनों के माध्यम से पाइप वाली प्राकृतिक गैस के रूप में वितरित किया जाता है.इस गैस का उपयोग उर्वरक संयंत्रों, उद्योगों और शहरी घरों द्वारा किया जाता है. बिष्ट ने कहा, "पाइप वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और जीएआईएल के ग्राहकों को भी व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है."

Iran War
होर्मुज (AP)

तेल की कीमतें और आर्थिक प्रभाव

भू-राजनीतिक तनावों के कारण तेल बाजारों में पहले ही बदलाव आ चुके हैं. सुराना के अनुसार, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें आपूर्ति में अनिश्चितता के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया करती हैं.उन्होंने कहा, "यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होती है, तो कीमतें बढ़ेंगी." हालांकि, घरेलू खुदरा कीमतें आंशिक रूप से सरकारी नीतियों पर निर्भर करती हैं.

उन्होंने कहा, "पिछले चार वर्षों में पेट्रोल की कीमतों में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है क्योंकि कंपनियां या सरकार सब्सिडी के माध्यम से लागत का कुछ हिस्सा वहन करती हैं. फिर भी, कच्चे तेल की लगातार ऊंची कीमतें अंततः उपभोक्ताओं को प्रभावित कर सकती हैं."

वशिष्ठ ने चेतावनी दी कि ऊंची कीमतें तेल विपणन कंपनियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. उन्होंने कहा, "कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि होने की स्थिति में, ऑटो ईंधन पर विपणन मार्जिन नकारात्मक हो जाएगा और एलपीजी पर अंडर-रिकवरी बढ़ जाएगी."

अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति का खतरा

अर्थशास्त्री शरद कोहली का कहना है कि आयातित तेल पर भारत की भारी निर्भरता इसे कीमतों में अचानक वृद्धि के प्रति संवेदनशील बनाती है.कोहली ने कहा, "भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का लगभग 87फीसदी आयात पर निर्भर करता है, इसलिए तेल की कीमतों में किसी भी वृद्धि से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा."यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रहती हैं, तो तेल विपणन कंपनियों के पास उपभोक्ताओं पर लागत का बोझ डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा.उन्होंने कहा, "इससे निश्चित रूप से मुद्रास्फीति बढ़ेगी."डीजल की कीमतों के प्रति परिवहन लागत विशेष रूप से संवेदनशील होती है.उन्होंने कहा, "अधिकांश परिवहनकर्ता बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल देते हैं, जिससे सब कुछ महंगा हो जाता है."

कोहली ने मुद्रा के दबाव के बारे में भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा, "यह दोहरी मार है, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, जिससे आयात और भी महंगा हो रहा है."

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर प्रयासइस संकट ने घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की मांग को फिर से बल दिया है. अनिल अग्रवाल ने सरकार से तेल और गैस क्षेत्र को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानने का आग्रह किया है.अग्रवाल ने कहा, "आज की अशांत भू-राजनीति में, संसाधन-समृद्ध क्षेत्र में कोई भी संघर्ष भारत को असुरक्षित बना देता है क्योंकि भारत आयात पर अत्यधिक निर्भर है."

उन्होंने अन्वेषण परियोजनाओं के लिए त्वरित अनुमोदन की मांग की. उन्होंने कहा, "तेल और गैस क्षेत्र को भारी विनियमन से हटकर अन्वेषण को सुगम बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ताकि देश ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके."

वैकल्पिक आपूर्ति की सीमाएंहालांकि भारत अपने कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता ला सकता है, लेकिन पूरी तरह से नई आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाना आसान नहीं है. बिष्ट ने बताया कि तेल आयात दीर्घकालिक अनुबंधों, शिपिंग की उपलब्धता और रिफाइनरी की अनुकूलता पर निर्भर करता है.उन्होंने कहा, "वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों को तेजी से बनाना आसान नहीं है. आपको लंबे अनुबंधों और आपूर्ति श्रृंखलाओं से गुजरना पड़ता है, और आपूर्तिकर्ता पहले से ही मौजूदा खरीदारों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं." आपातकालीन स्थितियों में, विटोल या ट्राफिगुरा जैसे व्यापारी स्पॉट बाजारों में कच्चे तेल की आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन ये खरीद आमतौर पर अधिक कीमतों पर होती है.

भारत कब तक टिक पाएगा?

विशेषज्ञों का कहना है कि संकट की अवधि हीइसके प्रभाव को निर्धारित करेगी. बिष्ट का मानना ​​है कि देश अल्पकालिक व्यवधानों को संभाल सकता है. हालांकि, लंबे समय तक अस्थिरता से बड़े जोखिम पैदा होंगे.उन्होंने चेतावनी दी, "अगर युद्ध तीन महीने से अधिक समय तक चलता है तो इससे बड़ी समस्याएं पैदा होंगी."

सुरना ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त की. उन्होंने कहा, "हमें हर दिन स्थिति पर नजर रखनी होगी और देखना होगा कि संघर्ष के अंत की दिशा में कितनी जल्दी स्पष्टता आती है."सुरना के निष्कर्ष के अनुसार, मुख्य प्रश्न केवल यह नहीं है कि आपूर्ति जारी रह सकती है या नहीं, बल्कि यह है कि कूटनीतिक समाधान होने से पहले दुनिया कब तक इस व्यवधान को सहन कर सकती है.

ये भी पढ़ें : पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मोइली की चेतावनी: 'देश में बचा है केवल 15 दिनों का तेल भंडार', स्वतंत्र ऊर्जा नीति की वकालत

TAGGED:

ईरान युद्ध
भारत होर्मुज संकट तेल की कीमत
HORMUZ CRISIS AND INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.