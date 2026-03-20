कतर पर हुए एलएनजी हमलों से ऊर्जा सुरक्षा खतरे में, भारत के सामने क्या हैं विकल्प ?
कतर में हुए एलएनजी हमलों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा, कीमतों और उद्योग प्रभावित.
Published : March 20, 2026 at 7:11 PM IST
सुरभि गुप्ता
नई दिल्ली : कतर के रास लाफान औद्योगिक शहर पर हाल ही में हुए मिसाइल हमले न केवल एक भू-राजनीतिक तनाव का कारण हैं, बल्कि इनका भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा और संभावित रूप से दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़ेगा. भारत के लगभग आधे एलएनजी आयात कतर से होते हैं. इस व्यवधान ने सप्लाई को प्रभावित किया है. कीमतों में वृद्धि और औद्योगिक प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.
भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं, विशेष रूप से द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) पर बहुत अधिक निर्भर है. इसके परिणामस्वरूप अकेले 2024 में लगभग 27.8 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी का आयात हुआ. इसमें से लगभग 47%, यानी 11.3 मिलियन मीट्रिक टन, कतर से आया.इससे कतर भारत का सबसे बड़ा गैस आपूर्तिकर्ता बन गया है.
अब, मिसाइल हमलों के कारण कतर एनर्जी द्वारा संचालित प्रमुख संयंत्रों को नुकसान पहुंचने के बाद कतर की एलएनजी निर्यात क्षमता में लगभग 17% की कमी आई है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मरम्मत में 3 से 5 साल लग सकते हैं.इसका अर्थ यह है कि भारत न केवल अल्पकालिक व्यवधान, बल्कि दीर्घकालिक आपूर्ति संकट के खतरे में है.
तत्काल प्रभाव: आपूर्ति में कमी और कीमतों पर दबाव - जब कतर जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ता की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, तो वैश्विक एलएनजी आपूर्ति सिकुड़ जाती है. चूंकि एलएनजी का वैश्विक स्तर पर व्यापार होता है, इसलिए कतर से सीधे आयात न करने वाले देशों को भी बढ़ती कीमतों के रूप में इसका प्रभाव महसूस होता है.
भारत के लिए दोहरी चुनौती : एलएनजी कार्गो की उपलब्धता में कमी और स्पॉट खरीद के लिए बढ़ती कीमतें.आईसीआरए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कॉर्पोरेट रेटिंग्स के सह-समूह प्रमुख प्रशांत वशिष्ठ ने चेतावनी दी है कि इस व्यवधान से दीर्घकालिक रूप से वैश्विक एलएनजी की कीमतें बढ़ सकती हैं. उन्होंने कहा, “रास लाफान संयंत्र की क्षमता को हुए नुकसान, जो कतर के एलएनजी निर्यात का लगभग 17% हिस्सा है और जिसकी मरम्मत में 5 साल तक लग सकते हैं, दीर्घकालिक रूप से वैश्विक एलएनजी बाजारों को प्रभावित करेगा. चूंकि कतर वैश्विक स्तर पर कारोबार किए जाने वाले एलएनजी का 19% रस लाफान संयंत्र का उपयोग करके निर्यात करता है, इसलिए इस संयंत्र में उत्पादन में महत्वपूर्ण कमी का दीर्घकालिक रूप से एलएनजी बाजारों पर असर पड़ेगा, जिससे एलएनजी की कीमतें बढ़ेंगी.”
भारत को अधिक नुकसान : भारत एक मूल्य-संवेदनशील बाजार है. एलएनजी की ऊंची कीमतें अक्सर आयात में कमी लाती हैं, जिससे उद्योगों को खपत कम करने या ईंधन बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है.
सरकार की प्रतिक्रिया: सरकार ने कहा है कि वह विविधीकरण पर जोर दे रही है, यानि एक से अधिक देशों से आयात करने पर जोर देना. भारत सरकार ने जोखिम को स्वीकार किया है, लेकिन कहा है कि इसे कम करने के प्रयास पहले से ही चल रहे हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा, “युद्ध जारी है, और स्वाभाविक रूप से, इसका हम पर असर पड़ रहा है. हम अपने स्रोतों में विविधता लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. कतर के एलएनजी उत्पादन पर असर पड़ा है, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि पहले हमारे एलएनजी आयात का 47% कतर से आता था. हम अन्य आपूर्तिकर्ताओं से माल मंगवाकर इस समस्या का समाधान कर रहे हैं.”
उन्होंने आगे कहा, “हालांकि एलएनजी आपूर्ति में कतर की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी बनी हुई है, लेकिन हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी हैं. कच्चे तेल के मामले में, हमारा आयात पहले से ही विविधीकृत है, जिसमें से 70% होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर के क्षेत्रों से आता है. एलपीजी के संबंध में, पहले 90% मध्य पूर्व से आयात किया जाता था, लेकिन हम यहां भी सक्रिय रूप से विविधीकरण कर रहे हैं, और अब कुछ एलपीजी संयुक्त राज्य अमेरिका से आ रही है.” उन्होंने कहा कि विविधीकरण की भी सीमाएं हैं क्योंकि कतर के साथ दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंध सस्ते और अधिक स्थिर होते हैं. अन्य देशों से स्पॉट कार्गो अक्सर अधिक महंगे होते हैं. उसे अधिक भुगतान करना पड़ सकता है.
भारत में क्षेत्रवार प्रभाव
इस व्यवधान का प्रभाव एक समान नहीं होगा. विभिन्न क्षेत्रों पर इसका असर अलग-अलग होगा:
1. उर्वरक क्षेत्रप्राकृतिक गैस यूरिया उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है. किसी भी व्यवधान या मूल्य वृद्धि से सरकार पर उर्वरक सब्सिडी का बोझ बढ़ सकता है.
2. विद्युत उत्पादनईंधन की उच्च लागत के कारण पहले से ही कम उपयोग में आने वाले गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए आर्थिक रूप से संचालन करना और भी कठिन हो सकता है.
3. शहरी गैस वितरण (सीजीडी)यदि गैस की लागत बढ़ती है तो सीएनजी (वाहनों के लिए) और पीएनजी (घरों के लिए) महंगी हो सकती है.
4. उद्योगगैस पर निर्भर कई क्षेत्र (जैसे सिरेमिक, इस्पात, कांच आदि) लागत के दबाव में आ जाएंगे और इस प्रकार प्रतिस्पर्धात्मक लाभ खो देंगे.
क्या भारत वैकल्पिक ईंधनों की ओर रुख कर सकता है?
अल्पकालिक रूप से कई व्यवहार्य विकल्प मौजूद हैं, लेकिन उनमें कुछ कमियां भी हैं. प्रस्तुत ईंधन विकल्पों में फर्नेस ऑयल और नेफ्था शामिल हैं. फर्नेस ऑयल पहले से ही औद्योगिक ईंधन के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है. इसका प्रोडक्शन औसतन 10,000 किलो कैलोरी/किलोग्राम से अधिक होता है. नेफ्था का उपयोग पेट्रोकेमिकल अनुप्रयोगों के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा परिभाषित फर्नेस ऑयल को सभी भारी औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है, इसलिए इसे एक विश्वसनीय औद्योगिक ईंधन माना जा सकता है. हालांकि, ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने पर फर्नेस ऑयल और नेफ्था प्राकृतिक गैस की तुलना में अधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं. इन ईंधनों के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन का स्तर बढ़ेगा. सूचीबद्ध ईंधनों के बीच स्विच करना सभी के लिए आसान प्रक्रिया नहीं हो सकती है. इसलिए वैकल्पिक ईंधन एक अस्थायी समाधान हैं, पूर्ण समाधान नहीं.
एलपीजी और अन्य छिपे हुए जोखिमयह व्यवधान केवल एलएनजी तक सीमित नहीं है. हमलों ने इससे संबंधित अन्य उत्पादों को भी प्रभावित किया है. एलपीजी (कतर के निर्यात का 13%)नैफ्थाकंडेंसेटयह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी लगभग 90% एलपीजी मध्य पूर्व से आयात करता है. आंशिक व्यवधान भी एलपीजी की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, सब्सिडी का बोझ बढ़ा सकता है और घरेलू खाना पकाने के ईंधन की उपलब्धता पर असर डाल सकता है.
दीर्घकालिक चिंता: संरचनात्मक कमजोरीसबसे बड़ा मुद्दा संरचनात्मक है. भारत की ऊर्जा प्रणाली अभी भी आयात पर बहुत अधिक निर्भर है.
एलएनजी: कतर पर अत्यधिक निर्भरता
एलपीजी: मध्य पूर्व का वर्चस्व
कच्चा तेल: विविधीकरण के बावजूद, आयात पर अभी भी बहुत अधिक निर्भरता.
यह घटना एक प्रमुख जोखिम को उजागर करती है: भू-राजनीतिक झटके आपूर्ति श्रृंखलाओं को तेजी से बाधित कर सकते हैं.
इंडियनऑयल की भूमिका: घरेलू शक्ति का निर्माण
मौजूदा अनिश्चितता से निपटने के लिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपनी पेट्रोकेमिकल क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि वह अपने मौजूदा हाइड्रोकार्बन में अधिक मूल्यवर्धन कर सके. कंपनी ने निम्नलिखित क्षेत्रों में ₹30,000 करोड़ के निवेश की योजना बनाई है- नैफ्था क्रैकर कॉम्प्लेक्सपॉलिमर और पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्रपैराजाइलीन और पीटीए उत्पादन.
भविष्य में आयात को लेकर अनिश्चितता की स्थिति में, भारत को घरेलू स्तर पर उपलब्ध अन्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए. घरेलू हाइड्रोकार्बन के अधिकतम उपयोग के साथ-साथ, इंडियनऑयल 76 देशों को पेट्रोकेमिकल उत्पादों का निर्यात करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तार कर रही है.
कतर में हुई घटना इस तथ्य की स्पष्ट याद दिलाती है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए केवल निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसमें लचीलापन भी आवश्यक है. कतर के एलएनजी निर्यात केंद्र पर हुए मिसाइल हमले कोई दूरगामी भू-राजनीतिक घटना नहीं हैं. इनका भारत की ऊर्जा स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है. निकट भविष्य में, भारत विविधीकरण और ईंधन में बदलाव के माध्यम से स्थिति को संभाल सकता है. हालांकि, दीर्घकालिक रूप से, यह व्यवधान ऊर्जा आयात के लिए भू-राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों पर निर्भरता के माध्यम से भारत की ऊर्जा आपूर्ति में एक गहरी कमजोरी को उजागर करता है.
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