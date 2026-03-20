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कतर पर हुए एलएनजी हमलों से ऊर्जा सुरक्षा खतरे में, भारत के सामने क्या हैं विकल्प ?

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली : कतर के रास लाफान औद्योगिक शहर पर हाल ही में हुए मिसाइल हमले न केवल एक भू-राजनीतिक तनाव का कारण हैं, बल्कि इनका भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा और संभावित रूप से दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़ेगा. भारत के लगभग आधे एलएनजी आयात कतर से होते हैं. इस व्यवधान ने सप्लाई को प्रभावित किया है. कीमतों में वृद्धि और औद्योगिक प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं, विशेष रूप से द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) पर बहुत अधिक निर्भर है. इसके परिणामस्वरूप अकेले 2024 में लगभग 27.8 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी का आयात हुआ. इसमें से लगभग 47%, यानी 11.3 मिलियन मीट्रिक टन, कतर से आया.इससे कतर भारत का सबसे बड़ा गैस आपूर्तिकर्ता बन गया है.

अब, मिसाइल हमलों के कारण कतर एनर्जी द्वारा संचालित प्रमुख संयंत्रों को नुकसान पहुंचने के बाद कतर की एलएनजी निर्यात क्षमता में लगभग 17% की कमी आई है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मरम्मत में 3 से 5 साल लग सकते हैं.इसका अर्थ यह है कि भारत न केवल अल्पकालिक व्यवधान, बल्कि दीर्घकालिक आपूर्ति संकट के खतरे में है.

तत्काल प्रभाव: आपूर्ति में कमी और कीमतों पर दबाव - जब कतर जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ता की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, तो वैश्विक एलएनजी आपूर्ति सिकुड़ जाती है. चूंकि एलएनजी का वैश्विक स्तर पर व्यापार होता है, इसलिए कतर से सीधे आयात न करने वाले देशों को भी बढ़ती कीमतों के रूप में इसका प्रभाव महसूस होता है.

भारत के लिए दोहरी चुनौती : एलएनजी कार्गो की उपलब्धता में कमी और स्पॉट खरीद के लिए बढ़ती कीमतें.आईसीआरए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कॉर्पोरेट रेटिंग्स के सह-समूह प्रमुख प्रशांत वशिष्ठ ने चेतावनी दी है कि इस व्यवधान से दीर्घकालिक रूप से वैश्विक एलएनजी की कीमतें बढ़ सकती हैं. उन्होंने कहा, “रास लाफान संयंत्र की क्षमता को हुए नुकसान, जो कतर के एलएनजी निर्यात का लगभग 17% हिस्सा है और जिसकी मरम्मत में 5 साल तक लग सकते हैं, दीर्घकालिक रूप से वैश्विक एलएनजी बाजारों को प्रभावित करेगा. चूंकि कतर वैश्विक स्तर पर कारोबार किए जाने वाले एलएनजी का 19% रस लाफान संयंत्र का उपयोग करके निर्यात करता है, इसलिए इस संयंत्र में उत्पादन में महत्वपूर्ण कमी का दीर्घकालिक रूप से एलएनजी बाजारों पर असर पड़ेगा, जिससे एलएनजी की कीमतें बढ़ेंगी.”

भारत को अधिक नुकसान : भारत एक मूल्य-संवेदनशील बाजार है. एलएनजी की ऊंची कीमतें अक्सर आयात में कमी लाती हैं, जिससे उद्योगों को खपत कम करने या ईंधन बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है.

सरकार की प्रतिक्रिया: सरकार ने कहा है कि वह विविधीकरण पर जोर दे रही है, यानि एक से अधिक देशों से आयात करने पर जोर देना. भारत सरकार ने जोखिम को स्वीकार किया है, लेकिन कहा है कि इसे कम करने के प्रयास पहले से ही चल रहे हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा, “युद्ध जारी है, और स्वाभाविक रूप से, इसका हम पर असर पड़ रहा है. हम अपने स्रोतों में विविधता लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. कतर के एलएनजी उत्पादन पर असर पड़ा है, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि पहले हमारे एलएनजी आयात का 47% कतर से आता था. हम अन्य आपूर्तिकर्ताओं से माल मंगवाकर इस समस्या का समाधान कर रहे हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “हालांकि एलएनजी आपूर्ति में कतर की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी बनी हुई है, लेकिन हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी हैं. कच्चे तेल के मामले में, हमारा आयात पहले से ही विविधीकृत है, जिसमें से 70% होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर के क्षेत्रों से आता है. एलपीजी के संबंध में, पहले 90% मध्य पूर्व से आयात किया जाता था, लेकिन हम यहां भी सक्रिय रूप से विविधीकरण कर रहे हैं, और अब कुछ एलपीजी संयुक्त राज्य अमेरिका से आ रही है.” उन्होंने कहा कि विविधीकरण की भी सीमाएं हैं क्योंकि कतर के साथ दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंध सस्ते और अधिक स्थिर होते हैं. अन्य देशों से स्पॉट कार्गो अक्सर अधिक महंगे होते हैं. उसे अधिक भुगतान करना पड़ सकता है.

भारत में क्षेत्रवार प्रभाव

इस व्यवधान का प्रभाव एक समान नहीं होगा. विभिन्न क्षेत्रों पर इसका असर अलग-अलग होगा:

1. उर्वरक क्षेत्रप्राकृतिक गैस यूरिया उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है. किसी भी व्यवधान या मूल्य वृद्धि से सरकार पर उर्वरक सब्सिडी का बोझ बढ़ सकता है.

2. विद्युत उत्पादनईंधन की उच्च लागत के कारण पहले से ही कम उपयोग में आने वाले गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए आर्थिक रूप से संचालन करना और भी कठिन हो सकता है.

3. शहरी गैस वितरण (सीजीडी)यदि गैस की लागत बढ़ती है तो सीएनजी (वाहनों के लिए) और पीएनजी (घरों के लिए) महंगी हो सकती है.