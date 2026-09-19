Exclusive: भारत कैसे बनेगा 'चिप डिजाइन' से 'चिप मैन्युफैक्चरिंग' का सुपरपावर? बता रहे हैं प्रो. मनोज चौधरी
GSV के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज चौधरी ने कहा है कि भारत वर्ष 2035 तक वैश्विक चिप निर्यातक देश बन जाएगा. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट
Published : September 19, 2026 at 3:22 PM IST
नई दिल्ली: भारत इस समय ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में एक नई इबारत लिखने की रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है. चिप डिजाइनिंग से लेकर फैब्स (Fabs), एडवांस्ड पैकेजिंग और कुशल मैनपावर तैयार करने तक, भारत अब वैल्यू चेन के हर मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है. SEMICON India 2026 के महामंच पर दुनिया भर के दिग्गज जुटे हैं, जहां नीतियां बनाने वाले और उद्योग जगत के लीडर्स मिलकर भारत की इस रफ्तार को और तेज करने का रोडमैप तैयार कर रहे हैं.
इस बेहद अहम मोड़ पर, ETV Bharat ने खास बातचीत की गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज चौधरी से. उन्होंने बेहद बेबाकी से बताया कि भारत की असल ताकत क्या है, आने वाले दशक के लक्ष्य क्या हैं, और भारत की पहली 'ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स यूनिवर्सिटी' देश की इस सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति के लिए 'फैक्ट्री-रेडी' मैनपावर कैसे तैयार कर रही है. पढ़िए यह खास बातचीत
ISM 1.0 से ISM 2.0 का सफर और टैलेंट की ताकत
ETV Bharat: भारत एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर पावरहाउस बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर चल रहा है. इस सपने को सच करने में कुशल टैलेंट (Skilled Talent) की क्या भूमिका है और इस मोर्चे पर आज हम कहां खड़े हैं?
प्रो. मनोज चौधरी: देखिए, किसी भी इंडस्ट्री की कामयाबी तीन स्तंभों पर टिकी होती है—सही नीतियां, पर्याप्त पूंजी और सबसे महत्वपूर्ण, लोग (People यानी टैलेंट). भारत ने सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने का अपना सफर करीब 5 साल पहले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 1.0 के साथ शुरू किया था. तब सरकार ने ₹76,000 करोड़ का फंड दिया था, जिसका ध्यान फैब्स लगाने और डिजाइन-लिंक्ड इंसेंटिव्स (DLI) पर था. उस समय हमने 6 साल में 85,000 लोगों को इस सेक्टर में ट्रेन करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन भारत की क्षमता देखिए कि हमने इस टारगेट को महज 4 साल में ही हासिल कर लिया.
अब हम इससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं. भारत अपने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और मजबूत व व्यापक बना रहा है. इसी सोच के साथ ISM 2.0 को लॉन्च किया गया है, जिसका कुल आउटले बढ़ाकर ₹1.27 lakh crore कर दिया गया है. इसके छह प्रमुख स्तंभ हैं—चिप डिजाइन, इक्विपमेंट और मटेरियल्स, फैब्स, ATMP (असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग) फैसिलिटीज, एडवांस्ड R&D और टैलेंट डेवलपमेंट. ISM 2.0 के तहत हमारा लक्ष्य 1 लाख अतिरिक्त टैलेंट को तैयार करना है. लोग ही इनोवेशन लाते हैं और नतीजे देते हैं. इसलिए, टैलेंट डेवलपमेंट सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि क्रिटिकल है.
ग्राउंड रियलिटी - कोडिंग से आगे की तैयारी
ETV Bharat: इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए, गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) अपने छात्रों को सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स के नए मौकों के लिए कैसे तैयार कर रहा है?
प्रो. मनोज चौधरी: आमतौर पर जब लोग सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो उनका ध्यान सिर्फ EDA टूल्स का इस्तेमाल करके चिप डिजाइन करने पर होता है. लेकिन गति शक्ति विश्वविद्यालय का अप्रोच इससे बिल्कुल अलग और ग्राउंड-रियलिटी पर आधारित है. हमारा ध्यान फैब कंस्ट्रक्शन, फैसिलिटी मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट मैनेजमेंट और सबसे जरूरी—सटीक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी विशेष केमिकल्स, गैसों और इक्विपमेंट्स के मैनेजमेंट पर है.
हमने इसके लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक ऐतिहासिक MoU साइन किया है, जो देश में बड़े फैब्स लगा रहे हैं. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एलएंडटी (L&T) और जेकब्स सॉल्यूशंस जैसी दिग्गज कोशिकाओं के साथ मिलकर हम फैब कंस्ट्रक्शन, फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं. इसके अलावा, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ऑफ इंडिया (SCL) के साथ मिलकर हम ऐसा डिजाइन टैलेंट तैयार कर रहे हैं, जिसे एंड-टू-एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की गहरी समझ हो. वहीं, टाटा एक्सी जैसी कंपनियों के साथ मिलकर हम एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर और ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशंस के लिए एक बड़ी टैलेंट पाइपलाइन खड़ी कर रहे हैं.
हमारा दायरा सिर्फ उच्च शिक्षा तक सीमित नहीं है. हम वैश्विक कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके B.Tech, M.Tech, PhD के साथ-साथ कक्षा 10वीं और 12वीं पास छात्रों के लिए 3 से 6 महीने के शॉर्ट-टर्म कोर्सेज भी चला रहे हैं, ताकि उन्हें तुरंत उद्योग के लिए तैयार स्किल्स मिल सकें. एडवांस्ड रिसर्च के साथ-साथ भारत को ग्राउंड लेवल पर भारी मात्रा में स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है, जहां क्वालिटी, कॉस्ट, वैल्यू और इनोवेशन ही भारत के वैश्विक सपनों को रफ्तार देंगे.
100% प्लेसमेंट और कॉर्पोरेट-अकादमिक मॉडल
ETV Bharat: एक इंडस्ट्री-रेडी वर्कफोर्स तैयार करने के मामले में अब तक इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं?
प्रो. मनोज चौधरी: गति शक्ति विश्वविद्यालय देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर केंद्रित है. देश में पहले से ही 1200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें 23 IITs, 22 IIMs और 32 NITs शामिल हैं. हमारा मकसद 21वीं सदी का एक ऐसा अनूठा संस्थान बनाना था जो पूरी तरह 'इंडस्ट्री-ड्रिवन' और 'इनोवेशन-लेड' हो. हमारे यहां सिलेबस खुद इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स तय करते हैं, वे ही छात्रों को पढ़ाते हैं और फैक्ट्रियों में ले जाकर प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं.
जिंदल स्टेनलेस स्टील और SAP जैसी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे कोर्सेज ने हमारे छात्रों की नौकरियों की संभावनाओं को बेहद मजबूत किया है. नतीजा यह रहा कि इस साल यूनिवर्सिटी ने 100 फीसदी (100%) प्लेसमेंट हासिल किया है, जो पिछले साल 91 प्रतिशत था.
इतना ही नहीं, हमारा एक बड़ा काम रेलवे, डिफेंस और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अधिकारियों को ट्रेन करना भी है. रेलवे के अधिकारी यूनिवर्सिटी में प्रोबेशन और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स करते हैं. वहीं थल सेना, नौसेना और वायुसेना (Army, Navy, Air Force) के अधिकारी हमसे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई-चेन की ट्रेनिंग लेते हैं. इन अधिकारियों के साथ बातचीत से फील्ड की असल चुनौतियां हमारे रिसर्च और ट्रेनिंग का हिस्सा बनती हैं, और यही मजबूत इंडस्ट्री-अकादमिक तालमेल हमारी सबसे बड़ी ताकत है.
ETV Bharat: सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, खासकर AI के आने के बाद. आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आपके कोर्सेज और ट्रेनिंग इस रफ्तार के साथ कदम मिलाकर चलें?
प्रो. मनोज चौधरी: यह बिल्कुल सच है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने चिप डिजाइन, वेरिफिकेशन और इक्विपमेंट मैनेजमेंट को पूरी तरह बदल दिया है. इसलिए, हमारा करिकुलम केवल आज की जरूरतों को नहीं देखता, बल्कि हम छात्रों के एकेडमिक फंडामेंटल्स को इतना मजबूत करते हैं कि वे भविष्य की किसी भी नई तकनीक को आसानी से अपना सकें. हमारा सिलेबस फिक्स या पुराना नहीं रहता; हम हर एक साल में इसका रिव्यू करते हैं ताकि यह आज की इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक अप-टू-डेट रहे.
ग्लोबल हब्स से मुकाबला और स्किल गैप की चुनौती
ETV Bharat: अगर हमें ताइवान, अमेरिका या मलेशिया जैसे स्थापित ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब्स से मुकाबला करना है, तो भारत के सामने सबसे बड़े स्किल गैप्स क्या हैं, जिन्हें तुरंत दूर करना जरूरी है?
प्रो. मनोज चौधरी: भारत के पास चिप डिजाइनिंग का बेहतरीन टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है. दुनिया की हर बड़ी चिप कंपनी में भारतीय इंजीनियर काम कर रहे हैं. लेकिन असली चुनौती और गैप मैन्युफैक्चरिंग की जमीन पर है. सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो हाई-प्रेसिशन इक्विपमेंट, वेफर प्रोसेसिंग, लिथोग्राफी, पैकेजिंग, असेंबली और टेस्टिंग को संभाल सकें. फिलहाल कंपनियां अपने इंजीनियर्स को ट्रेनिंग के लिए ताइवान या मलेशिया भेजती हैं. भारत को इस निर्भरता को खत्म कर यह टैलेंट पाइपलाइन घरेलू स्तर पर ही बनानी होगी.
इसके अलावा, हमें 'सिस्टम-लेवल थिंकिंग' और 'प्रोडक्ट डिजाइन' के साथ-साथ स्पेशलाइज्ड केमिकल्स, गैसों, अल्ट्रा-प्योर वॉटर और एडवांस्ड पैकेजिंग के जानकारों की जरूरत है. वैल्यू चेन का हर हिस्सा कीमती है. ISM 2.0 का मकसद इसी पूरे इकोसिस्टम को भारत की धरती पर खड़ा करना है.
ई-कचरा (E-Waste) और पर्यावरण की चुनौती
ETV Bharat: जैसे-जैसे भारत का सेमीकंडक्टर हब बड़ा होगा, देश में ई-वेस्ट की चुनौती भी बढ़ेगी. इसे संभालने के लिए सरकार, इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज को मिलकर क्या कदम उठाने चाहिए?
प्रो. मनोज चौधरी: भारत दुनिया में नेट-जीरो का सबसे बड़ा समर्थक है. इसका मतलब सिर्फ कार्बन उत्सर्जन कम करना नहीं, बल्कि ई-वेस्ट का सही मैनेजमेंट और टिकाऊ तौर-तरीके अपनाना भी है. गति शक्ति विश्वविद्यालय पूरी तरह से 'वेस्ट टू वेल्थ' यानी कचरे से कंचन बनाने के अप्रोच पर काम कर रहा है.
वडोदरा रेलवे स्टेशन पर हमारा एक पायलट प्लांट है, जो म्यूनिसिपल प्लास्टिक वेस्ट को सीधे पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन में बदलता है. इस सफलता को देखते हुए, विमानन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एअरबस ने हमारे विश्वविद्यालय में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और R&D फैसिलिटी स्थापित की है.
यही अप्रोच हम देश के दूर-दराज के इलाकों, डिफेंस इंस्टालेशंस और रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक कचरे को उपयोगी प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए लागू कर रहे हैं. हालांकि, ई-वेस्ट को रीसायकल करने के लिए अलग और कहीं ज्यादा एडवांस्ड तकनीकों की जरूरत होगी, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य एक मजबूत 'सर्कुलर इकोनॉमी' बनाना ही है. इसमें यूनिवर्सिटीज इनोवेशन हब के रूप में काम करेंगी और सरकार व इंडस्ट्री के साथ मिलकर जमीनी काम करने वाले प्रैक्टिकल सॉल्युशंस तैयार करेंगी.
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (Davos) में गूंजा भारत का मॉडल
ETV Bharat: क्या आपको लगता है कि इस अगले फेज की ग्रोथ के लिए भारत को इंडस्ट्री-अकादमिक पार्टनरशिप के एक बिल्कुल नए मॉडल की जरूरत है? यह मॉडल कैसा होना चाहिए?
प्रो. मनोज चौधरी: मैं इंडस्ट्री और एकेडमी के बीच गहरी और लाइव पार्टनरशिप का बहुत बड़ा समर्थक हूं. शिक्षा जगत में आने से पहले मैंने खुद 21 साल कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में बिताए हैं, इसलिए मैं दोनों पक्षों की चुनौतियों और उम्मीदों को अच्छी तरह समझता हूं. सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी. यूनिवर्सिटीज को इंडस्ट्री को सिर्फ 'फंडिंग का जरिया' या दान देने वाली संस्था नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें बहुमूल्य ज्ञान और व्यावहारिक विशेषज्ञता के स्रोत के रूप में देखना चाहिए.
यह पार्टनरशिप सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल मॉडल नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सह-निर्माण और संयुक्त समस्या समाधान पर आधारित होनी चाहिए. इंडस्ट्री अपनी रीयल-वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लेकर आए, और एकेडमिक संस्थान अपने आइडियाज और इनोवेशन के जरिए उनका ऐसा हल निकालें जिसे फैक्ट्री फ्लोर पर लागू किया जा सके.
हमारे इसी मॉडल को—जहां इंडस्ट्री सिलेबस बनाने से लेकर क्लासरूम में पढ़ाने और जमीनी समस्याओं को सुलझाने तक हर स्टेज पर शामिल है—वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (Davos) में भी भारत के एक बेहतरीन और अनुकरणीय मॉडल के रूप में सराहा गया है.
ETV Bharat: आखिरी सवाल, आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भर बनने को लेकर हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है?
प्रो. मनोज चौधरी: हमारा सबसे पहला और बड़ा लक्ष्य अपने सेमीकंडक्टर आयात में कम से कम 70% की कटौती करना है. पांच साल पहले तक हालत यह थी कि हम पूरी तरह विदेशों पर निर्भर थे और हमारा चिप आयात का बिल लगभग कच्चे तेल के बराबर पहुंचने वाला था. अगर हम कदम नहीं उठाते, तो यह देश का नंबर वन इम्पोर्ट आइटम बन जाता. लेकिन अब जब हम भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बड़े प्लांट्स का स्केल बढ़ा रहे हैं और एक मजबूत टैलेंट बेस तैयार कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य दुनिया को सबसे कम लागत में हाई-क्वालिटी चिप्स देना है. साल 2032-35 तक भारत दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर चिप एक्सपोर्टर्स में से एक होगा.
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