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Exclusive: भारत कैसे बनेगा 'चिप डिजाइन' से 'चिप मैन्युफैक्चरिंग' का सुपरपावर? बता रहे हैं प्रो. मनोज चौधरी

नई दिल्ली: भारत इस समय ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में एक नई इबारत लिखने की रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है. चिप डिजाइनिंग से लेकर फैब्स (Fabs), एडवांस्ड पैकेजिंग और कुशल मैनपावर तैयार करने तक, भारत अब वैल्यू चेन के हर मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है. SEMICON India 2026 के महामंच पर दुनिया भर के दिग्गज जुटे हैं, जहां नीतियां बनाने वाले और उद्योग जगत के लीडर्स मिलकर भारत की इस रफ्तार को और तेज करने का रोडमैप तैयार कर रहे हैं.

इस बेहद अहम मोड़ पर, ETV Bharat ने खास बातचीत की गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज चौधरी से. उन्होंने बेहद बेबाकी से बताया कि भारत की असल ताकत क्या है, आने वाले दशक के लक्ष्य क्या हैं, और भारत की पहली 'ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स यूनिवर्सिटी' देश की इस सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति के लिए 'फैक्ट्री-रेडी' मैनपावर कैसे तैयार कर रही है. पढ़िए यह खास बातचीत

ISM 1.0 से ISM 2.0 का सफर और टैलेंट की ताकत

ETV Bharat: भारत एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर पावरहाउस बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर चल रहा है. इस सपने को सच करने में कुशल टैलेंट (Skilled Talent) की क्या भूमिका है और इस मोर्चे पर आज हम कहां खड़े हैं?

प्रो. मनोज चौधरी: देखिए, किसी भी इंडस्ट्री की कामयाबी तीन स्तंभों पर टिकी होती है—सही नीतियां, पर्याप्त पूंजी और सबसे महत्वपूर्ण, लोग (People यानी टैलेंट). भारत ने सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने का अपना सफर करीब 5 साल पहले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 1.0 के साथ शुरू किया था. तब सरकार ने ₹76,000 करोड़ का फंड दिया था, जिसका ध्यान फैब्स लगाने और डिजाइन-लिंक्ड इंसेंटिव्स (DLI) पर था. उस समय हमने 6 साल में 85,000 लोगों को इस सेक्टर में ट्रेन करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन भारत की क्षमता देखिए कि हमने इस टारगेट को महज 4 साल में ही हासिल कर लिया.

अब हम इससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं. भारत अपने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और मजबूत व व्यापक बना रहा है. इसी सोच के साथ ISM 2.0 को लॉन्च किया गया है, जिसका कुल आउटले बढ़ाकर ₹1.27 lakh crore कर दिया गया है. इसके छह प्रमुख स्तंभ हैं—चिप डिजाइन, इक्विपमेंट और मटेरियल्स, फैब्स, ATMP (असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग) फैसिलिटीज, एडवांस्ड R&D और टैलेंट डेवलपमेंट. ISM 2.0 के तहत हमारा लक्ष्य 1 लाख अतिरिक्त टैलेंट को तैयार करना है. लोग ही इनोवेशन लाते हैं और नतीजे देते हैं. इसलिए, टैलेंट डेवलपमेंट सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि क्रिटिकल है.

ग्राउंड रियलिटी - कोडिंग से आगे की तैयारी

ETV Bharat: इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए, गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) अपने छात्रों को सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स के नए मौकों के लिए कैसे तैयार कर रहा है?

प्रो. मनोज चौधरी: आमतौर पर जब लोग सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो उनका ध्यान सिर्फ EDA टूल्स का इस्तेमाल करके चिप डिजाइन करने पर होता है. लेकिन गति शक्ति विश्वविद्यालय का अप्रोच इससे बिल्कुल अलग और ग्राउंड-रियलिटी पर आधारित है. हमारा ध्यान फैब कंस्ट्रक्शन, फैसिलिटी मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट मैनेजमेंट और सबसे जरूरी—सटीक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी विशेष केमिकल्स, गैसों और इक्विपमेंट्स के मैनेजमेंट पर है.

हमने इसके लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक ऐतिहासिक MoU साइन किया है, जो देश में बड़े फैब्स लगा रहे हैं. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एलएंडटी (L&T) और जेकब्स सॉल्यूशंस जैसी दिग्गज कोशिकाओं के साथ मिलकर हम फैब कंस्ट्रक्शन, फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं. इसके अलावा, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ऑफ इंडिया (SCL) के साथ मिलकर हम ऐसा डिजाइन टैलेंट तैयार कर रहे हैं, जिसे एंड-टू-एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की गहरी समझ हो. वहीं, टाटा एक्सी जैसी कंपनियों के साथ मिलकर हम एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर और ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशंस के लिए एक बड़ी टैलेंट पाइपलाइन खड़ी कर रहे हैं.

हमारा दायरा सिर्फ उच्च शिक्षा तक सीमित नहीं है. हम वैश्विक कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके B.Tech, M.Tech, PhD के साथ-साथ कक्षा 10वीं और 12वीं पास छात्रों के लिए 3 से 6 महीने के शॉर्ट-टर्म कोर्सेज भी चला रहे हैं, ताकि उन्हें तुरंत उद्योग के लिए तैयार स्किल्स मिल सकें. एडवांस्ड रिसर्च के साथ-साथ भारत को ग्राउंड लेवल पर भारी मात्रा में स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है, जहां क्वालिटी, कॉस्ट, वैल्यू और इनोवेशन ही भारत के वैश्विक सपनों को रफ्तार देंगे.

100% प्लेसमेंट और कॉर्पोरेट-अकादमिक मॉडल

ETV Bharat: एक इंडस्ट्री-रेडी वर्कफोर्स तैयार करने के मामले में अब तक इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं?

प्रो. मनोज चौधरी: गति शक्ति विश्वविद्यालय देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर केंद्रित है. देश में पहले से ही 1200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें 23 IITs, 22 IIMs और 32 NITs शामिल हैं. हमारा मकसद 21वीं सदी का एक ऐसा अनूठा संस्थान बनाना था जो पूरी तरह 'इंडस्ट्री-ड्रिवन' और 'इनोवेशन-लेड' हो. हमारे यहां सिलेबस खुद इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स तय करते हैं, वे ही छात्रों को पढ़ाते हैं और फैक्ट्रियों में ले जाकर प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं.

जिंदल स्टेनलेस स्टील और SAP जैसी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे कोर्सेज ने हमारे छात्रों की नौकरियों की संभावनाओं को बेहद मजबूत किया है. नतीजा यह रहा कि इस साल यूनिवर्सिटी ने 100 फीसदी (100%) प्लेसमेंट हासिल किया है, जो पिछले साल 91 प्रतिशत था.

इतना ही नहीं, हमारा एक बड़ा काम रेलवे, डिफेंस और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अधिकारियों को ट्रेन करना भी है. रेलवे के अधिकारी यूनिवर्सिटी में प्रोबेशन और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स करते हैं. वहीं थल सेना, नौसेना और वायुसेना (Army, Navy, Air Force) के अधिकारी हमसे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई-चेन की ट्रेनिंग लेते हैं. इन अधिकारियों के साथ बातचीत से फील्ड की असल चुनौतियां हमारे रिसर्च और ट्रेनिंग का हिस्सा बनती हैं, और यही मजबूत इंडस्ट्री-अकादमिक तालमेल हमारी सबसे बड़ी ताकत है.

ETV Bharat: सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, खासकर AI के आने के बाद. आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आपके कोर्सेज और ट्रेनिंग इस रफ्तार के साथ कदम मिलाकर चलें?

प्रो. मनोज चौधरी: यह बिल्कुल सच है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने चिप डिजाइन, वेरिफिकेशन और इक्विपमेंट मैनेजमेंट को पूरी तरह बदल दिया है. इसलिए, हमारा करिकुलम केवल आज की जरूरतों को नहीं देखता, बल्कि हम छात्रों के एकेडमिक फंडामेंटल्स को इतना मजबूत करते हैं कि वे भविष्य की किसी भी नई तकनीक को आसानी से अपना सकें. हमारा सिलेबस फिक्स या पुराना नहीं रहता; हम हर एक साल में इसका रिव्यू करते हैं ताकि यह आज की इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक अप-टू-डेट रहे.