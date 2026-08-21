एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: GeM का संचयी कारोबार ₹20 लाख करोड़ के पार; 3 साल में बचाए ₹85,000 करोड़, बोले CEO
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने 10 साल में किया ₹20 लाख करोड़ का कारोबार; AI तकनीक से रोकेगा धांधली, पंचायतों तक होगा विस्तार: CEO मिहिर कुमार
Published : August 21, 2026 at 12:36 PM IST
सौरभ शुक्ला
नई दिल्ली: सार्वजनिक खरीद नीति में पारदर्शिता लाने वाले डिजिटल मंच 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) ने अपने सफल 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं. साल 2016 में महज ₹422 करोड़ से शुरू होकर यह पोर्टल आज ₹20 लाख करोड़ के संचयी व्यापार तक पहुंच चुका है. आईआईटी दिल्ली के अनुसार, इससे सरकारी खजाने को ₹85,000 करोड़ से अधिक की बचत हुई है. इस ऐतिहासिक सफर और आगामी तकनीकी बदलावों पर GeM के सीईओ मिहिर कुमार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.
सवाल: GeM ने अपनी यात्रा के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं. आप इस सफर और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों को किस तरह देखते हैं?
मिहिर कुमार: यह यात्रा साल 2016 में एक बेहद छोटे स्तर से शुरू हुई थी, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत क्रांतिकारी थी. पहले साल हमारा कारोबार महज ₹422 करोड़ का था और आज हम ₹20 लाख करोड़ से अधिक का संचयी बिजनेस कर चुके हैं. हमारा मुख्य उद्देश्य सरकारी खरीद को आसान, पारदर्शी, कुशल और समावेशी बनाना था. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने देश में एक ऐसा मार्केटप्लेस तैयार किया है जहां हर किसी को समान अवसर मिल रहे हैं.
सवाल: पारंपरिक टेंडर सिस्टम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने के बाद, क्या GeM ने इससे होने वाली बचत का कोई सटीक आकलन किया है?
मिहिर कुमार: जी बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है. पहले विज्ञापन छापने और कागजी टेंडर निकालने की एक लंबी और खर्चीली प्रक्रिया होती थी. हाल ही में आईआईटी (IIT) दिल्ली ने पिछले तीन वर्षों के दौरान GeM के माध्यम से की गई सरकारी खरीद पर एक विस्तृत अध्ययन किया है. इस स्टडी के अनुसार, डिजिटल सिस्टम अपनाने की वजह से सरकार को लगभग ₹85,000 करोड़ से अधिक की सीधी बचत हुई है.
सवाल: पहले छोटे उद्योगों और एमएसएमई के लिए बड़े सरकारी टेंडर्स में हिस्सा लेना बहुत कठिन था. GeM ने उनके लिए स्थितियां कैसे बदली हैं?
मिहिर कुमार: इसका पूरा श्रेय हमारे खरीदारों और विक्रेताओं के पूरे इकोसिस्टम को जाता है. भारत के लोगों ने यूपीआई (UPI) की तरह GeM जैसी डिजिटल पहलों को बहुत तेजी से अपनाया है. अब छोटे विक्रेता घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपने प्रोडक्ट्स अपलोड कर देते हैं. इससे प्रक्रिया आसान हो गई है और आज एमएसएमई सेक्टर की भागीदारी इस पोर्टल पर रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच चुकी है.
सवाल: देश के कौन से राज्य इस प्लेटफॉर्म पर खरीदारी और विक्रेताओं की भागीदारी के मामले में सबसे आगे चल रहे हैं?
मिहिर कुमार: GeM पर केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों (CPSUs) के साथ-साथ राज्य सरकारें भी भारी खरीद कर रही हैं. राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने इस पोर्टल का उपयोग करने में बेहतरीन काम किया है. इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और नई दिल्ली भी बहुत सक्रिय रहे हैं. इन राज्यों ने इस पारदर्शी व्यवस्था का पूरा लाभ उठाया है.
सवाल: तकनीक के इस नए दौर में, GeM धोखाधड़ी को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किस तरह कर रहा है?
मिहिर कुमार: हमारे प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि यह एक 'विश्वास-आधारित' प्लेटफॉर्म होना चाहिए. शुरुआत में हमारे पास सिर्फ बेसिक डेटा एनालिसिस टूल थे. अब हम एआई (AI) और मशीन लर्निंग (ML) का उपयोग कर रहे हैं. यदि कोई खरीदार या विक्रेता बाजार के नियमों के खिलाफ जाकर संदिग्ध व्यवहार या मिलीभगत करने की कोशिश करता है, तो हमारा एआई सिस्टम तुरंत उसे फ्लैग (Flag) कर देता है.
सवाल: क्या भविष्य में GeM को अमेज़न या फ्लिपकार्ट की तरह आम जनता के लिए भी खोलने की कोई योजना है?
मिहिर कुमार: फिलहाल हमारा पूरा ध्यान पूरी तरह से सरकारी खरीद को मजबूत करने पर ही केंद्रित है. भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में कुल जीडीपी का 10 से 20 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक खरीद में जाता है. अभी कई क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है. यदि भविष्य में सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर इसे आम जनता के लिए खोलने का फैसला करेंगे, तब इस पर विचार किया जाएगा.
सवाल: जो छोटे निर्माता और विक्रेता रिजेक्शन से डरते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
मिहिर कुमार: मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि GeM पूरी तरह से 'ब्रांड एग्नॉस्टिक' है. यहां किसी बड़े ब्रांड का नाम काम नहीं आता. विक्रेताओं को ब्रांडिंग पर फालतू पैसा खर्च करने के बजाय सिर्फ अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और सही कीमत पर ध्यान देना चाहिए. अगर आपका सामान अच्छा है, तो सरकार उसे जरूर खरीदेगी.
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