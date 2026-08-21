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एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: GeM का संचयी कारोबार ₹20 लाख करोड़ के पार; 3 साल में बचाए ₹85,000 करोड़, बोले CEO

मिहिर कुमार, सीईओ, GeM ( Etv Bharat )

सौरभ शुक्ला नई दिल्ली: सार्वजनिक खरीद नीति में पारदर्शिता लाने वाले डिजिटल मंच 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) ने अपने सफल 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं. साल 2016 में महज ₹422 करोड़ से शुरू होकर यह पोर्टल आज ₹20 लाख करोड़ के संचयी व्यापार तक पहुंच चुका है. आईआईटी दिल्ली के अनुसार, इससे सरकारी खजाने को ₹85,000 करोड़ से अधिक की बचत हुई है. इस ऐतिहासिक सफर और आगामी तकनीकी बदलावों पर GeM के सीईओ मिहिर कुमार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. सवाल: GeM ने अपनी यात्रा के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं. आप इस सफर और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों को किस तरह देखते हैं?

मिहिर कुमार: यह यात्रा साल 2016 में एक बेहद छोटे स्तर से शुरू हुई थी, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत क्रांतिकारी थी. पहले साल हमारा कारोबार महज ₹422 करोड़ का था और आज हम ₹20 लाख करोड़ से अधिक का संचयी बिजनेस कर चुके हैं. हमारा मुख्य उद्देश्य सरकारी खरीद को आसान, पारदर्शी, कुशल और समावेशी बनाना था. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने देश में एक ऐसा मार्केटप्लेस तैयार किया है जहां हर किसी को समान अवसर मिल रहे हैं. सवाल: पारंपरिक टेंडर सिस्टम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने के बाद, क्या GeM ने इससे होने वाली बचत का कोई सटीक आकलन किया है?

मिहिर कुमार: जी बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है. पहले विज्ञापन छापने और कागजी टेंडर निकालने की एक लंबी और खर्चीली प्रक्रिया होती थी. हाल ही में आईआईटी (IIT) दिल्ली ने पिछले तीन वर्षों के दौरान GeM के माध्यम से की गई सरकारी खरीद पर एक विस्तृत अध्ययन किया है. इस स्टडी के अनुसार, डिजिटल सिस्टम अपनाने की वजह से सरकार को लगभग ₹85,000 करोड़ से अधिक की सीधी बचत हुई है. सवाल: पहले छोटे उद्योगों और एमएसएमई के लिए बड़े सरकारी टेंडर्स में हिस्सा लेना बहुत कठिन था. GeM ने उनके लिए स्थितियां कैसे बदली हैं?

मिहिर कुमार: इसका पूरा श्रेय हमारे खरीदारों और विक्रेताओं के पूरे इकोसिस्टम को जाता है. भारत के लोगों ने यूपीआई (UPI) की तरह GeM जैसी डिजिटल पहलों को बहुत तेजी से अपनाया है. अब छोटे विक्रेता घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपने प्रोडक्ट्स अपलोड कर देते हैं. इससे प्रक्रिया आसान हो गई है और आज एमएसएमई सेक्टर की भागीदारी इस पोर्टल पर रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच चुकी है.