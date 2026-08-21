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पूर्व ISRO चीफ एस सोमनाथ और आनंद महिंद्रा 4 साल के लिए RBI सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर नियुक्त

इसरो के पूर्व प्रमुख एस सोमनाथ और उद्योगपति आनंद महिंद्रा को चार साल के लिए आरबीआई केंद्रीय बोर्ड का निदेशक नियुक्त किया गया है.

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एस सोमनाथ, पूर्व अध्यक्ष, ISRO (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2026 at 3:07 PM IST

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मुंबई: भारतीय वित्तीय क्षेत्र और बैंकिंग नीतियों को दिशा देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय बोर्ड में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है. देश के प्रमुख वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में शामिल किया गया है. केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्हें बोर्ड में अंशकालिक, गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. उनकी यह नियुक्ति कल, यानी 20 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गई है और उनका यह कार्यकाल अगले चार वर्षों के लिए होगा.

अंतरिक्ष से वित्तीय प्रबंधन तक का सफर
एस सोमनाथ ने भारत के अंतरिक्ष अभियानों को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है. जनवरी 2025 में इसरो प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद, वे वर्तमान में बेंगलुरु के पास स्थित चाणक्य विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अब देश की सर्वोच्च बैंकिंग नीति निर्माण प्रक्रिया में उनके कुशल प्रशासनिक, तकनीकी और रणनीतिक अनुभवों का सीधा लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा.

उद्योगपति आनंद महिंद्रा की पुनर्नियुक्ति
इस महत्वपूर्ण नियुक्ति के साथ ही, केंद्र सरकार ने देश के दिग्गज उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा पर एक बार फिर बड़ा भरोसा जताया है. आनंद महिंद्रा को भी अगले चार वर्षों के लिए आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक, गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है. भारतीय कॉरपोरेट जगत में उनका लंबा और जमीनी अनुभव देश के औद्योगिक विकास और आर्थिक नीतियों को सुदृढ़ करने में बेहद मददगार साबित होगा.

बोर्ड में अन्य अनुभवी दिग्गजों की मौजूदगी
आरबीआई के इस उच्च स्तरीय केंद्रीय बोर्ड में देश की कई अन्य अनुभवी हस्तियां भी शामिल हैं. गैर-आधिकारिक सदस्यों में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (IA&AS) की सेवानिवृत्त अधिकारी रेवती अय्यर शामिल हैं, जो पहले भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (डेप्युटी कैग) जैसी बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. इनके अलावा जाने-माने आर्थिक नीति विशेषज्ञ और प्रमुख थिंक टैंक 'रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज' (RIS) के महानिदेशक सचिन चतुर्वेदी भी इस बोर्ड के सम्मानित सदस्य हैं.

आधिकारिक प्रशासनिक ढांचा और सरकारी तालमेल
अगर बोर्ड के आधिकारिक प्रशासनिक ढांचे की बात करें, तो इस केंद्रीय बोर्ड की कमान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के हाथों में है. उनके साथ डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे., पूनम गुप्ता, एससी मुर्मू और रोहित जैन बैंकिंग संचालन की देखरेख कर रहे हैं. सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच बेहतर नीतिगत तालमेल सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर और वित्तीय सेवा सचिव संजय लोहिया को भी इस बोर्ड में शामिल किया गया है. आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि विज्ञान, प्रशासन और उद्योग जगत के इन बड़े चेहरों के एक साथ आने से आरबीआई के नीतिगत निर्णयों में और अधिक पारदर्शिता, दूरदर्शिता और विविधता आएगी.

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