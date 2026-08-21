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पूर्व ISRO चीफ एस सोमनाथ और आनंद महिंद्रा 4 साल के लिए RBI सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर नियुक्त

मुंबई: भारतीय वित्तीय क्षेत्र और बैंकिंग नीतियों को दिशा देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय बोर्ड में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है. देश के प्रमुख वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में शामिल किया गया है. केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्हें बोर्ड में अंशकालिक, गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. उनकी यह नियुक्ति कल, यानी 20 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गई है और उनका यह कार्यकाल अगले चार वर्षों के लिए होगा.

अंतरिक्ष से वित्तीय प्रबंधन तक का सफर

एस सोमनाथ ने भारत के अंतरिक्ष अभियानों को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है. जनवरी 2025 में इसरो प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद, वे वर्तमान में बेंगलुरु के पास स्थित चाणक्य विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अब देश की सर्वोच्च बैंकिंग नीति निर्माण प्रक्रिया में उनके कुशल प्रशासनिक, तकनीकी और रणनीतिक अनुभवों का सीधा लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा.

उद्योगपति आनंद महिंद्रा की पुनर्नियुक्ति

इस महत्वपूर्ण नियुक्ति के साथ ही, केंद्र सरकार ने देश के दिग्गज उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा पर एक बार फिर बड़ा भरोसा जताया है. आनंद महिंद्रा को भी अगले चार वर्षों के लिए आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक, गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है. भारतीय कॉरपोरेट जगत में उनका लंबा और जमीनी अनुभव देश के औद्योगिक विकास और आर्थिक नीतियों को सुदृढ़ करने में बेहद मददगार साबित होगा.