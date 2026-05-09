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भारत-ईयू साझेदारी बेहद मजबूत, मोदी का ‘यह युद्ध का युग नहीं’ संदेश यूरोपीय मूल्यों के अनुरूप: राजदूत

भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन ( X/@EUAmbIndia )

By PTI 2 Min Read