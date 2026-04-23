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क्या हवाई जहाज के लिए प्रयुक्त होने वाले ईंधन में इथेनॉल मिलाना सुरक्षित है ?

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली : देश की नई विमानन ईंधन नीति ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. क्या देश वास्तव में सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) की ओर बढ़ रहा है, या यह सिर्फ कागजों पर एक और नीति बनकर रह गई है? इसका जवाब इस बात में निहित है कि सरकार ने क्या बदलाव किए हैं और क्या नहीं.

सरकार ने वास्तव में क्या किया है - 17 अप्रैल, 2026 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) से संबंधित नियमों में संशोधन किया, जो भारत में जेट ईंधन की परिभाषा में एक संरचनात्मक बदलाव का संकेत है.सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

एटीएफ की परिभाषा का विस्तार किया गया- सिंथेटिक या मानव निर्मित हाइड्रोकार्बन के साथ मिश्रण की अनुमति दी गई. एसएएफ के माध्यम से इथेनॉल-आधारित विकल्पों का द्वार खोला गया. अधिसूचना में कहा गया है कि आईएस 1571 मानकों के तहत एटीएफ अब केवल पारंपरिक हाइड्रोकार्बन ईंधन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आईएस 17081 के अनुसार सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन युक्त मिश्रण भी शामिल हैं.

वास्तव में, भारत में विमानन ईंधन अब कम से कम कानूनी रूप से पूरी तरह से जीवाश्म-आधारित नहीं है.यह संशोधन विमानन टरबाइन ईंधन (विपणन विनियमन) संशोधन आदेश के अंतर्गत आता है और 2001 के ढांचे में संशोधन करता है. यह प्रवर्तन प्रावधानों को भी अद्यतन करता है और आईबीपी कंपनी लिमिटेड जैसे पुराने संदर्भों को हटाता है.इसका व्यापक उद्देश्य ईंधन मानकों में स्पष्टता लाना है क्योंकि वैश्विक स्तर पर विमानन क्षेत्र वैकल्पिक ईंधनों की ओर बढ़ रहा है.

यह अधिसूचना क्यों जारी की गई -इसके कारण रणनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय हैं.भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 85% आयात करता है.विमानन ईंधन एयरलाइंस के लिए एक बड़ा लागत बोझ है.वैश्विक ऊर्जा मार्ग, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास, दबाव में हैं. जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करना आवश्यक है.यह नीति पेट्रोल मिश्रण में भारत की इथेनॉल की सफलता पर आधारित है और इस मॉडल को विमानन क्षेत्र में विस्तारित करने का प्रयास करती है.

क्या ऐसा पहले कभी हुआ है -नहीं, ऐसा नहीं हुआ है. पहलेएटीएफ के नियम सख्त थे.केवल जीवाश्म ईंधन से प्राप्त जेट ईंधन की अनुमति थी.बायोफ्यूल मिश्रण के लिए कोई औपचारिक प्रावधान नहीं था.यह पहली बार है जब भारत ने विमानन ईंधन नियमों के अंतर्गत एसएएफ घटकों के लिए आधिकारिक रूप से जगह बनाई है.

क्या इथेनॉल सीधे विमानों में जा रहा है - नहीं, यहीं सबसे ज्यादा भ्रम है.विमानन विशेषज्ञ अजय जसरा स्पष्ट करते हैं, "इथेनॉल और एटीएफ के संबंध में सरकार के निर्णय को इथेनॉल को सीधे विमानन ईंधन में मिलाने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए. बल्कि, इसका उद्देश्य इथेनॉल को सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) में संसाधित करने में सक्षम बनाना है, जो मौजूदा विमानों और ईंधन प्रणालियों के साथ पूरी तरह से संगत जेट-ग्रेड हाइड्रोकार्बन का उत्पादन करता है. यह पारंपरिक एटीएफ के साथ ऐसे इथेनॉल-व्युत्पन्न एसएएफ के मिश्रण के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है, जो सुरक्षा और परिचालन दक्षता के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए स्वच्छ विमानन का समर्थन करता है." यानी इथेनॉल को विमान के टैंकों में सीधे नहीं डाला जाता.इसे एसएएफ (इथेनॉल-टू-जेट तकनीक) में परिवर्तित किया जाता है.फिर उस एसएएफ को एटीएफ के साथ मिलाया जाता है.

क्या यह विमानों के लिए वाकई सुरक्षित है -वैश्विक परिप्रेक्ष्य से देखें तो इसका जवाब काफी हद तक हां है.विमानन विशेषज्ञ संजय लाजर बताते हैं, "एसएएफ का पहली बार प्रयोग 2008 में वर्जिन अटलांटिक द्वारा किया गया था, और आज विश्व स्तर पर 40 देश, 50 एयरलाइनें और 125 हवाई अड्डे विमानों के लिए एसएएफ ईंधन का उपयोग करते हैं. जनवरी 2026 तक, एसएएफ के साथ 360,000 से अधिक उड़ानें भरी जा चुकी हैं. भारत ने एसएएफ को अपनाने में काफी देर की है. भारत और भारतीय एयरलाइनों को एसएएफ ईंधन का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं होगी."

उन्होंने आगे कहा, "बोइंग और एयरबस जैसे आधुनिक जेट 50% तक एसएएफ मिश्रण को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं और ब्राजील जैसे कुछ देशों में तो 100% मिश्रण भी उपलब्ध है. इसलिए भारत को इसे अपनाने में कोई समस्या नहीं होगी, समस्या केवल आपूर्ति और उत्पादन की होगी, क्योंकि हमारी मांग काफी अधिक होगी." तकनीकी रूप सेविमान की अनुकूलता मुख्य चिंता का विषय नहीं है. एसएएफ का वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है. इंजन मिश्रित ईंधन को संभालने में सक्षम हैं.

ऐसे में सवाल उठता है कि असली मुद्दा क्या है - आपूर्ति और उत्पादन. लेजर ने बताया, "अगर कोई समस्या होगी, तो वह आपूर्ति और उत्पादन की होगी, क्योंकि हमारी मांग काफी अधिक होगी. भारत वैश्विक स्तर पर विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के शीर्ष 6 उत्पादकों में से एक है, लेकिन एसएएफ के मामले में बहुत पीछे है, जहां अमेरिका और ब्राजील जैसे देश इसके उपयोग में अग्रणी हैं."