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क्या आप भी चला रहे हैं दो PPF अकाउंट? सरकारी नियम न मानने पर सरकार जब्त कर सकती है कमाई

हैदराबाद: सुरक्षित निवेश और गारंटीड रिटर्न के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को देश में सबसे भरोसेमंद माध्यम माना जाता है. टैक्स छूट और सरकारी सुरक्षा के कारण करोड़ों लोग इसमें निवेश करते हैं. हालांकि, जानकारी के अभाव में कई निवेशक एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, जो भविष्य में उनके वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है. यह गलती है- अलग-अलग बैंकों या पोस्ट ऑफिस में एक से अधिक PPF अकाउंट खोलना.

क्या कहता है सरकारी नियम?

पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत, पूरे भारत में कोई भी नागरिक अपने नाम पर केवल एक ही PPF खाता रख सकता है. आप चाहे सरकारी बैंक, निजी बैंक या पोस्ट ऑफिस, किसी भी संस्थान का चुनाव करें, लेकिन आपके नाम पर एक्टिव अकाउंट की संख्या सिर्फ एक होनी चाहिए.

अक्सर निवेशक यह सोचते हैं कि अलग-अलग बैंकों में खाता खोलकर वे सालाना ₹1.5 लाख की निवेश सीमा को बढ़ा सकते हैं. जबकि नियमों के अनुसार, ₹1.5 लाख की यह अधिकतम सीमा किसी व्यक्ति विशेष पर लागू होती है, न कि उसके अलग-अलग खातों पर. यदि आप अपने बच्चे के नाम पर भी माइनर अकाउंट खोलते हैं, तो भी आपके और बच्चे के खाते को मिलाकर कुल सालाना निवेश ₹1.5 लाख से अधिक नहीं हो सकता.