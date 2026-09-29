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Essar Group अमेरिका में लगाएगी सबसे बड़ा स्टील प्लांट, 1.44 लाख करोड़ रुपये के निवेश का एलान

प्लांट में उत्पादन 2030 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है.

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व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और एसार ग्रुप के अधिकारी ऐतिहासिक स्टील डील के दौरान. (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2026 at 2:51 PM IST

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वाशिंगटन: अमेरिका से इस वक्त की सबसे बड़ी आर्थिक और औद्योगिक खबर आ रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से एक ऐतिहासिक परियोजना की घोषणा की है. भारत का दिग्गज औद्योगिक घराना एसार ग्रुप (Essar Group) अमेरिका के आयोवा प्रांत में अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा स्टील प्लांट लगाने जा रहा है. इस मेगा प्रोजेक्ट में कंपनी 15 अरब डॉलर (यानी करीब 1.44 लाख करोड़ रुपये) का भारी-भरकम निवेश करेगी.

व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ इस बड़े एलान के दौरान एसार ग्रुप के को-फाउंडर रवि रुइया और मेसाबी मैटेलिक्स के चेयरमैन रेवंत रुइया भी मौजूद रहे.

साल 2030 तक शुरू होगा उत्पादन, मिलेंगे हजारों रोजगार
व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, इस प्लांट का निर्माण एसार ग्रुप की अमेरिकी सहायक कंपनी मेसाबी मैटेलिक्स द्वारा किया जा रहा है.

  • उत्पादन का लक्ष्य: यह प्लांट साल 2030 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा. यहां हर साल 1 करोड़ टन स्टील का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है.
  • रोजगार के अवसर: इस प्लांट के शुरू होने से आयोवा राज्य में 1,750 पक्के रोजगार पैदा होंगे. इसके अलावा, निर्माण कार्य के दौरान हजारों लोगों को काम मिलेगा.

50 साल में अमेरिका की पहली नई लोहे की खदान
इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि स्टील बनाने के लिए कच्चे माल की सप्लाई भी खुद एसार ग्रुप की कंपनी ही करेगी. इसके लिए कंपनी ने मिनेसोटा की मशहूर 'मेसाबी आयरन रेंज' में 2.5 अरब डॉलर की लागत से एक नई लोहे की खदान तैयार की है.

यह पिछले 50 वर्षों में अमेरिका में बनने वाली पहली नई आयरन ओर माइन है. इस खदान से हर साल लगभग 75 लाख टन लोहा निकलेगा, जिससे मिनेसोटा में भी 350 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा.

'अमेरिका में चीजें बनाने का दौर वापस आया'
इस ऐतिहासिक समझौते पर खुशी जताते हुए मेसाबी मैटेलिक्स के चेयरमैन रेवंत रुइया ने राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताया. उन्होंने कहा, "अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग और चीजें बनाने के महत्व को वापस लाने के लिए हम राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देते हैं. यह प्लांट दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक से लैस होगा और आकार, गुणवत्ता व लागत के मामले में वैश्विक स्तर पर मुकाबला करेगा." वहीं कंपनी के सीईओ जो ब्रोकिंग ने इसे अमेरिकी डिफेंस, ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया.

ट्रंप की 'टैरिफ नीति' का बड़ा असर
राष्ट्रपति ट्रंप ने इस निवेश का पूरा श्रेय अपनी आर्थिक नीतियों और विदेशी स्टील पर लगाए गए 50% टैरिफ (आयात शुल्क) को दिया है. ट्रंप ने सीधे शब्दों में कहा, "अमेरिकी स्टील इंडस्ट्री एक बार फिर दहाड़ रही है. विदेशी कंपनियां अब अमेरिका में ही अपने प्लांट लगा रही हैं क्योंकि वे भारी-भरकम टैरिफ देने से बचना चाहती हैं. यह बहुत सीधी सी गणित है."

इस हाई-प्रोफाइल बैठक में अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक, ऊर्जा सचिव क्रिस राइट और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक के चेयरमैन जॉन जोवानोविक समेत सरकार के कई शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे. विशेषज्ञों का मानना है कि एसार ग्रुप का यह कदम भारतीय कंपनियों के बढ़ते वैश्विक दबदबे को दर्शाता है.

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एसार ग्रुप स्टील प्लांट अमेरिका

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