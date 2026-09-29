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Essar Group अमेरिका में लगाएगी सबसे बड़ा स्टील प्लांट, 1.44 लाख करोड़ रुपये के निवेश का एलान

व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और एसार ग्रुप के अधिकारी ऐतिहासिक स्टील डील के दौरान. ( AP )

वाशिंगटन: अमेरिका से इस वक्त की सबसे बड़ी आर्थिक और औद्योगिक खबर आ रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से एक ऐतिहासिक परियोजना की घोषणा की है. भारत का दिग्गज औद्योगिक घराना एसार ग्रुप (Essar Group) अमेरिका के आयोवा प्रांत में अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा स्टील प्लांट लगाने जा रहा है. इस मेगा प्रोजेक्ट में कंपनी 15 अरब डॉलर (यानी करीब 1.44 लाख करोड़ रुपये) का भारी-भरकम निवेश करेगी.

व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ इस बड़े एलान के दौरान एसार ग्रुप के को-फाउंडर रवि रुइया और मेसाबी मैटेलिक्स के चेयरमैन रेवंत रुइया भी मौजूद रहे. साल 2030 तक शुरू होगा उत्पादन, मिलेंगे हजारों रोजगार

व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, इस प्लांट का निर्माण एसार ग्रुप की अमेरिकी सहायक कंपनी मेसाबी मैटेलिक्स द्वारा किया जा रहा है. उत्पादन का लक्ष्य: यह प्लांट साल 2030 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा. यहां हर साल 1 करोड़ टन स्टील का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है.

यह प्लांट साल 2030 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा. यहां हर साल 1 करोड़ टन स्टील का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है. रोजगार के अवसर: इस प्लांट के शुरू होने से आयोवा राज्य में 1,750 पक्के रोजगार पैदा होंगे. इसके अलावा, निर्माण कार्य के दौरान हजारों लोगों को काम मिलेगा. 50 साल में अमेरिका की पहली नई लोहे की खदान

इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि स्टील बनाने के लिए कच्चे माल की सप्लाई भी खुद एसार ग्रुप की कंपनी ही करेगी. इसके लिए कंपनी ने मिनेसोटा की मशहूर 'मेसाबी आयरन रेंज' में 2.5 अरब डॉलर की लागत से एक नई लोहे की खदान तैयार की है.