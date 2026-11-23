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ESI Rules 2026: 76 साल बाद बदले नियम, 1950 के पुराने प्रावधान खत्म; सिकनेस से मैटरनिटी बेनिफिट्स तक, क्या-क्या बदला?

नई दिल्ली: 76 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) ने नए नियमों को नोटिफाई कर दिया है, जो 1950 से चले आ रहे पुराने एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस (जनरल) रेगुलेशंस को खत्म कर देंगे. नए एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस (जनरल) रेगुलेशंस, 2026 के तहत अब कर्मचारियों को बीमारी, मैटरनिटी और काम के दौरान चोट लगने पर मिलने वाले बेनिफिट्स के लिए अलग से क्लेम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी. पैसा सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के जरिए आएगा.

ये नए नियम कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के प्रावधानों को लागू करते हैं. इसका मकसद पेपरवर्क कम करना और करीब 4 करोड़ बीमित कर्मचारियों और 15 करोड़ लाभार्थियों, जिनमें उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, तक कैश बेनिफिट्स की पहुंच को आसान बनाना है. ESIC स्कीम के तहत कुल 6 तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं - मेडिकल केयर, सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, डिपेंडेंट्स और बेरोजगारी बेनिफिट.

अगर ये तीनों शर्तें पूरी हैं, तो कर्मचारी को अलग से कोई एप्लीकेशन नहीं देनी होगी. हालांकि, कर्मचारी के पास अब भी खुद से इलेक्ट्रॉनिक या किसी और तरीके से क्लेम करने का ऑप्शन रहेगा.

3- कर्मचारी का बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो और उसका इंश्योरेंस नंबर भी आधार से लिंक हो.

सबसे बड़ा बदलाव ऑटोमैटिक क्लेम प्रोसेसिंग है. अब सिकनेस और मैटरनिटी बेनिफिट का क्लेम अपने आप प्रोसेस हो जाएगा, अगर 3 शर्तें पूरी होती हैं-

काम के दौरान चोट लगने के मामलों में भी नियमों को काफी आसान किया गया है. पहले टेम्परेरी डिसेबिलिटी वाले कर्मचारियों को अलग से क्लेम करना पड़ता था, जबकि परमानेंट डिसेबिलिटी वाले और मृतक कर्मचारियों के परिवारों को पहली पेमेंट के लिए भी अप्लाई करना पड़ता था, भले ही एम्प्लॉयर ने एक्सीडेंट की रिपोर्ट ESIC को दे दी हो.

अब एक बार चोट को वर्क प्लेस से जुड़ी चोट मान लिया गया, तो एम्प्लॉयर की एक्सीडेंट रिपोर्ट ही क्लेम मानी जाएगी. उसी रिपोर्ट के आधार पर टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट के साथ-साथ मौत की स्थिति में डिपेंडेंट्स बेनिफिट का भी भुगतान शुरू हो जाएगा. ESIC को अलग एप्लीकेशन का इंतजार नहीं करना होगा.

मैटरनिटी बेनिफिट में भी बढ़ोतरी

नए नियमों में मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम करने की अवधि भी बढ़ा दी गई है. डिलीवरी की अनुमानित तारीख से पहले क्लेम करने की अवधि को 50 दिन से बढ़ाकर 56 दिन कर दिया गया है. वहीं, 2 या 2 से ज्यादा जीवित बच्चों वाली इंश्योर्ड महिलाओं के लिए यह टर्म 42 दिन तक होगी.

एक और अहम बदलाव यह है कि अब बेनिफिट को सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकेगा क्योंकि एम्प्लॉयर ने समय पर रिटर्न या वेरिफिकेशन जमा नहीं किया है. ऐसे में ESIC को खुद एम्प्लॉयर से जानकारी लेनी होगी. अगर डीबीटी पेमेंट किसी तकनीकी वजह या बैंक अकाउंट की समस्या से फेल हो जाता है, तो कॉर्पोरेशन कारण दर्ज करके दूसरे पेमेंट मोड का इस्तेमाल कर सकेगा.

कब से लागू होंगे नियम, किसे मिलेगा फायदा?

हालांकि, यह सुविधा नोटिफिकेशन आते ही तुरंत शुरू नहीं होगी. नियमों में ESIC के डायरेक्टर जनरल अशोक कुमार सिंह को यह तारीख तय करने का अधिकार दिया गया है, जिस दिन से डीम्ड-क्लेम और एम्प्लॉयमेंट-इंजरी से जुड़े प्रावधान लागू होंगे.

साथ ही, कर्मचारी रजिस्ट्रेशन, इंश्योर्ड पर्सन कार्ड जारी करना, कंट्रीब्यूशन डिटेल जमा करना और बेनिफिट क्लेम प्रोसेस करना जैसे कई एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की ओर बढ़ेंगे. ESIC को पूरा क्लेम और जरूरी डॉक्यूमेंट मिलने के बाद 7 दिन के अंदर सिकनेस बेनिफिट और 14 दिन के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट की पहली किस्त का भुगतान करना होगा.

लाभ पाने वाले कर्मचारियों की बात करें तो, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के तहत 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए कवरेज अनिवार्य है. 21,000 रुपये प्रति माह तक कमाने वाले कर्मचारी, और दिव्यांगजनों के मामले में 25,000 रुपये तक कमाने वाले कर्मचारी इसके लिए लाभार्थी बन सकते हैं.