बुजुर्गों के लिए बड़ी खबर: बस 1 कॉल पर घर आकर फ्री में लाइफ सर्टिफिकेट बनाएगा डाकिया, पेंशन रहेगी चालू
EPS-95 पेंशनर्स निरंतर पेंशन के लिए सालाना जीवन प्रमाण पत्र 033-22029000 पर कॉल कर घर बैठे डाकिया द्वारा मुफ्त जमा करा सकते हैं.
Published : May 30, 2026 at 4:24 PM IST
नई दिल्ली: कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (EPS-95) के अंतर्गत आने वाले लाखों पेंशनभोगियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक बेहद जरूरी और राहत भरी खबर जारी की है. यदि आप शारीरिक अस्वस्थता, वृद्धावस्था या किसी अन्य तकनीकी कारण से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. EPFO ने डाकिया विभाग के सहयोग से एक खास 'डोरस्टेप सर्विस' शुरू की है.
अब सिर्फ एक फोन कॉल पर घर आएगा डाकिया
EPFO द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जो पेंशनभोगी बैंक या ईपीएफओ कार्यालय जाने में असमर्थ हैं, वे केवल एक फोन नंबर 033-22029000 पर कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के बाद डाक विभाग का एक कर्मचारी (डाकिया) सीधे पेंशनभोगी के घर पहुंचेगा. यह डाकिया आपके घर पर ही बायोमेट्रिक मशीन के जरिए आपका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक जमा कराएगा. सबसे राहत की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए पेंशनभोगी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त है.
ईपीएस-95 पेंशनर्स ध्यान दें— EPFO (@officialepfo) May 28, 2026
अगर आप ‘जीवन प्रमाण पत्र’ जमा करने में असमर्थ हैं तो बस एक कॉल कीजिए ☎️ 033-22029000
डाक सेवक आपके घर आकर मुफ्त में ‘जीवन प्रमाण’ जमा करेगा।
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डिजिटल माध्यम से भी जमा करने के विकल्प
EPFO ने स्पष्ट किया है कि पेंशनभोगी घर बैठे अपने स्मार्टफोन के जरिए भी यह काम कर सकते हैं. इसके लिए वे 'UMANG' ऐप या 'Aadhaar Face RD' ऐप का उपयोग करके फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या बैंक शाखा में जाकर भी इसे अपडेट कराया जा सकता है.
नियम और पेंशन की राशि
नियमों के मुताबिक, हर EPS-95 पेंशनभोगी को पिछले वर्ष की सबमिशन तारीख से ठीक 12 महीने के भीतर अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करना अनिवार्य होता है. ऐसा न करने पर पेंशन रुक सकती है. वर्तमान नियमों के तहत, पात्र पेंशनभोगियों, विधवाओं और नामांकित व्यक्तियों के लिए न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह तय है. वहीं बच्चों के लिए यह न्यूनतम ₹250 और अनाथ बच्चों के लिए ₹750 प्रति माह है. इस नई व्यवस्था से देश के बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी.
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