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बुजुर्गों के लिए बड़ी खबर: बस 1 कॉल पर घर आकर फ्री में लाइफ सर्टिफिकेट बनाएगा डाकिया, पेंशन रहेगी चालू

सांकेतिक फोटो ( getty image )