पेंशनभोगियों का 5 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन, 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग
EPS-95 पेंशनभोगी 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर न्यूनतम मासिक पेंशन ₹7,500 करने और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे.
Published : August 3, 2026 at 5:29 PM IST
नई दिल्ली: देश के करीब 81 लाख बुजुर्ग पेंशनभोगियों के हक में एक बड़ा फैसला लेते हुए ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) ने सोमवार को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है. अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर समिति ने आगामी 5 अगस्त को राजधानी नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विशाल और निर्णायक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. पेंशनभोगी लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं.
एक दशक का इंतजार और आर्थिक तंगी
समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने बताया कि देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में दशकों तक योगदान देने वाले कर्मचारी आज पाई-पाई को मोहताज हैं. वर्तमान में इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा औसतन मात्र 1,171 रुपये की मासिक पेंशन मिल रही है. न्यूनतम पेंशन की सीमा 1 सितंबर 2014 को ₹1,000 तय की गई थी, जो पिछले 12 वर्षों से जस की तस बनी हुई है. आज के महंगाई के दौर में यह राशि बुजुर्गों के भरण-पोषण और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए पूरी तरह नाकाफी है.
पेंशनभोगियों की मुख्य मांगें
आंदोलनकारी बुजुर्गों ने सरकार के सामने यह प्रमुख मांगें रखी हैं:
- न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी: बेसिक मासिक पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर तत्काल ₹7,500 किया जाए.
- महंगाई भत्ता (DA): बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए पेंशन के साथ नियमित महंगाई भत्ता जोड़ा जाए.
- मुफ्त चिकित्सा सेवा: सभी पेंशनभोगियों और उनके जीवनसाथी को मुफ्त इलाज व स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें.
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के अनुसार पात्र सेवानिवृत्त लोगों को उच्च पेंशन का लाभ दिया जाए.
"आत्मदाह" आखिरी रास्ता
कमांडर राउत ने चेतावनी दी है कि पिछले एक दशक से शांतिपूर्ण प्रदर्शनों, ज्ञापनों और सरकारी आश्वासनों के बावजूद कोई ठोस नीतिगत फैसला नहीं लिया गया है. बुजुर्ग अब थक चुके हैं. समिति ने साफ किया है कि यह मांग किसी विशेष सुविधा के लिए नहीं, बल्कि बुनियादी सामाजिक सुरक्षा के लिए है. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि यदि सरकार ने इस बार भी उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज किया, तो निराश होकर पेंशनभोगी "आत्मदाह" जैसा आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी.
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