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पेंशनभोगियों का 5 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन, 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग

नई दिल्ली: देश के करीब 81 लाख बुजुर्ग पेंशनभोगियों के हक में एक बड़ा फैसला लेते हुए ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) ने सोमवार को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है. अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर समिति ने आगामी 5 अगस्त को राजधानी नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विशाल और निर्णायक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. पेंशनभोगी लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं.

एक दशक का इंतजार और आर्थिक तंगी

समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने बताया कि देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में दशकों तक योगदान देने वाले कर्मचारी आज पाई-पाई को मोहताज हैं. वर्तमान में इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा औसतन मात्र 1,171 रुपये की मासिक पेंशन मिल रही है. न्यूनतम पेंशन की सीमा 1 सितंबर 2014 को ₹1,000 तय की गई थी, जो पिछले 12 वर्षों से जस की तस बनी हुई है. आज के महंगाई के दौर में यह राशि बुजुर्गों के भरण-पोषण और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए पूरी तरह नाकाफी है.

पेंशनभोगियों की मुख्य मांगें

आंदोलनकारी बुजुर्गों ने सरकार के सामने यह प्रमुख मांगें रखी हैं: