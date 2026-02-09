ETV Bharat / business

बैंक की तरह UPI से निकलेगा PF का पैसा; अप्रैल में लॉन्च होगा नया ऐप!

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने अंशधारकों के लिए एक नई सुविधा लेकर आ रहा है. इस साल अप्रैल में पेश होने वाले नए मोबाइल ऐप के माध्यम से सदस्य अपने पीएफ (प्रॉविडेंट फंड) के पैसे सीधे बैंक खातों में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए निकाल सकेंगे. यह जानकारी एक शीर्ष सूत्र ने पीटीआई को दी.

UPI के माध्यम से सुरक्षित और त्वरित निकासी

सूत्र के अनुसार, श्रम मंत्रालय एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहा है जिसमें ईपीएफ का एक हिस्सा सुरक्षित रहेगा, जबकि बाकी की राशि बैंक खातों में UPI गेटवे के माध्यम से सीधे स्थानांतरित करने के लिए उपलब्ध होगी. नए मोबाइल ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सदस्य अपने बैंक खातों में धन हस्तांतरण के लिए UPI पिन का उपयोग कर सुरक्षित लेनदेन कर सकेंगे.

नए ऐप में अन्य सुविधाएं भी शामिल

नया ईपीएफओ ऐप केवल पैसे निकालने तक सीमित नहीं होगा. सदस्य इस ऐप के माध्यम से पासबुक शेष राशि, खाते की जानकारी और अन्य सेवाओं का लाभ भी उठा सकेंगे. वर्तमान में, सदस्य अपने ईपीएफ खातों तक पहुंचने के लिए या तो यूएएन पोर्टल या UMANG ऐप का उपयोग करते हैं. नए समर्पित ऐप से ईपीएफओ ग्राहकों को सेवाओं की पहुंच और वितरण में बेहतर सुविधा मिलेगी.

परीक्षण और लॉन्च की तैयारी

सूत्र ने बताया कि ईपीएफओ फिलहाल इस सेवा का परीक्षण कर रहा है. श्रम मंत्रालय इस ऐप को बड़े पैमाने पर अप्रैल 2026 में पेश करने की योजना बना रहा है. ऐप लॉन्च होने के बाद, अंशधारक अपनी पात्र ईपीएफ शेष राशि को मोबाइल ऐप पर देख सकेंगे और सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित कर सकेंगे.