EPFO का बड़ा तोहफा: न ऐप की झंझट, न वेबसाइट का चक्कर; अब WhatsApp पर मिलेगी PF की A to Z डिटेल
EPFO ने व्हाट्सएप सेवा शुरू की. अब रजिस्टर्ड नंबर से सिर्फ 'Hello' लिखकर पीएफ बैलेंस, पिछले पांच ट्रांजैक्शन और क्लेम स्टेटस तुरंत जानें.
Published : September 14, 2026 at 10:57 AM IST
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों अंशधारकों को बड़ी राहत देते हुए एक नई और बेहद सुगम डिजिटल सेवा की शुरुआत की है. ईपीएफओ ने आधिकारिक तौर पर अपना 'व्हाट्सएप चैनल' लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए पीएफ खाताधारक अब सिर्फ एक 'Hello' मैसेज भेजकर अपने खाते से जुड़ी तमाम जानकारियां सीधे अपने मोबाइल स्क्रीन पर पा सकेंगे. संगठन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर इस क्रांतिकारी कदम की घोषणा की है.
इस नई व्यवस्था के तहत, पीएफ सदस्यों को अब अपना बैलेंस जानने या क्लेम स्टेटस ट्रैक करने के लिए ईपीएफओ पोर्टल या उमंग (UMANG) ऐप पर बार-बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ईपीएफओ का यह नया प्लेटफॉर्म एक उन्नत एआई चैटबॉट और सुरक्षित डेटाबेस सर्च तकनीक पर काम करता है.
जानिए कैसे काम करेगी यह सेवा: व्हाट्सएप पर इस सेवा का लाभ उठाने के लिए सदस्यों को ईपीएफओ के पंजीकृत व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना होगा. इसके बाद, उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सिर्फ 'Hello' लिखकर भेजना होगा. मैसेज प्राप्त होते ही, सिस्टम सबसे पहले सुरक्षा जांच के तहत यह सत्यापित करेगा कि संदेश यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से लिंक मोबाइल नंबर से ही आया है या नहीं. वेरिफिकेशन सफल होने के बाद, सदस्य को उसकी स्थानीय भाषा में एक सरल मेनू दिखाई देगा, जिसमें से वे अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प चुन सकते हैं.
व्हाट्सएप पर मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं
- पीएफ बैलेंस की तुरंत जानकारी: खाताधारक बिना किसी तकनीकी रुकावट के अपने पीएफ खाते का कुल बैलेंस देख सकेंगे.
- पिछले 5 ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री: आपके खाते में कंपनी द्वारा जमा किए गए पिछले पांच अंशदानों का पूरा विवरण मिलेगा.
- लाइव क्लेम स्टेटस: पीएफ निकासी या ट्रांसफर के आवेदनों की स्थिति को सीधे ट्रैक किया जा सकेगा.
चैनल से जुड़ने की प्रक्रिया: ईपीएफओ ने सदस्यों की सुविधा के लिए एक आधिकारिक क्यूआर कोड जारी किया है, जिसे स्कैन करके सीधे इस चैनल से जुड़ा जा सकता है. इसके अलावा, सदस्य आधिकारिक लिंक पर क्लिक करके भी सीधे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं और भविष्य के सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स और नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं.
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