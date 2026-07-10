EPFO का बड़ा तोहफा! PF के पैसों से पूरा होगा 'अपना घर' का सपना, जानें कैसे
EPFO की नई वेबसाइट से अब 1 साल पुराने पीएफ मेंबर्स घर, प्लॉट या लोन चुकाने के लिए 75% एडवांस आसानी से निकाल सकेंगे.
Published : July 10, 2026 at 3:48 PM IST
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सब्सक्राइबर के लिए एक बेहद अच्छी खबर है. पिछले कुछ समय से तकनीकी सुधार और मेंटेनेंस के लिए बंद चल रही ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट को अब पूरी तरह से नए रूप में लाइव कर दिया गया है. वेबसाइट के इस नए इंटरफेस के साथ ही पीएफ मेंबर्स के लिए कई शानदार डिजिटल सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं. इनमें से सबसे खास सुविधा है—'अपना खुद का घर बनाने' का सपना पूरा करना. ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया है कि अब 'EPF एडवांस' के नियमों को बेहद आसान बना दिया गया है, ताकि नौकरीपेशा लोग बिना किसी वित्तीय तनाव के अपने आशियाने का सपना सच कर सकें.
घर से जुड़ी हर जरूरत के लिए मिलेगा 75% तक एडवांस
ईपीएफओ द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अब पीएफ खाताधारक अपने खाते में जमा कुल राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा ब्याज समेत) का 75% तक हिस्सा एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं. इस नई योजना को बेहद लचीला बनाया गया है. सदस्य इस राशि का इस्तेमाल नया रेडी-टू-मूव घर या फ्लैट खरीदने, मकान बनाने के लिए खाली प्लॉट या जमीन खरीदने, अथवा अपनी जमीन पर नए सिरे से कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए कर सकते हैं. इसके अलावा, जो लोग पहले से भारी-भरकम ब्याज पर होम लोन चुका रहे हैं, वे इस एडवांस के जरिए अपने लोन का समय से पहले भुगतान कर सकते हैं. वहीं, पुराने घर की मरम्मत, रिनोवेशन या विस्तार के काम के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है.
EPF Advances Simplified for Life’s Needs— EPFO (@officialepfo) July 9, 2026
Know all about EPF Advance for Housing!#EPFO #EPFOWithYou #HumHainNa pic.twitter.com/NTb0FJpulY
पात्रता और शर्तों में बड़े बदलाव
इस योजना का लाभ उठाने के लिए नियमों को काफी सरल किया गया है. अब कोई भी कर्मचारी जिसे ईपीएफ का सदस्य बने महज 12 महीने यानी 1 साल पूरा हो चुका है, वह इस हाउसिंग एडवांस के लिए आवेदन कर सकता है. नियमों के तहत, एक कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल (पूरी नौकरी) के दौरान अधिकतम 5 बार हाउसिंग से जुड़े अलग-अलग कामों के लिए एडवांस क्लेम कर सकता है. वेबसाइट के नए अपग्रेड के बाद, यदि आपका यूएएन (UAN) आपके आधार, पैन और बैंक खाते से लिंक है, तो ऑनलाइन क्लेम (फॉर्म-31) करने पर पैसा मात्र 3 से 4 दिनों के भीतर सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है.
रिटायरमेंट फंड का भी रखें ध्यान
यह योजना उन मध्यमवर्गीय कर्मचारियों के लिए संजीवनी की तरह है जो पहली बार घर खरीद रहे हैं और महंगे बैंक लोन के जाल से बचना चाहते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि पीएफ से पैसा निकालने से आपके रिटायरमेंट के लिए जमा हो रहे कॉर्पस पर सीधा असर पड़ता है. इसलिए घर बनाने की खुशी के साथ-साथ भविष्य की वित्तीय सुरक्षा और बचत का संतुलन बनाना भी बेहद जरूरी है.
यह भी पढ़ें- UK से कार मंगाना हुआ बेहद सस्ता! सरकार ने बदला नियम, 110% से घटकर सीधे 10% रह जाएगी ड्यूटी