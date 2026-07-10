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EPFO का बड़ा तोहफा! PF के पैसों से पूरा होगा 'अपना घर' का सपना, जानें कैसे

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सब्सक्राइबर के लिए एक बेहद अच्छी खबर है. पिछले कुछ समय से तकनीकी सुधार और मेंटेनेंस के लिए बंद चल रही ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट को अब पूरी तरह से नए रूप में लाइव कर दिया गया है. वेबसाइट के इस नए इंटरफेस के साथ ही पीएफ मेंबर्स के लिए कई शानदार डिजिटल सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं. इनमें से सबसे खास सुविधा है—'अपना खुद का घर बनाने' का सपना पूरा करना. ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया है कि अब 'EPF एडवांस' के नियमों को बेहद आसान बना दिया गया है, ताकि नौकरीपेशा लोग बिना किसी वित्तीय तनाव के अपने आशियाने का सपना सच कर सकें.

घर से जुड़ी हर जरूरत के लिए मिलेगा 75% तक एडवांस

ईपीएफओ द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अब पीएफ खाताधारक अपने खाते में जमा कुल राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा ब्याज समेत) का 75% तक हिस्सा एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं. इस नई योजना को बेहद लचीला बनाया गया है. सदस्य इस राशि का इस्तेमाल नया रेडी-टू-मूव घर या फ्लैट खरीदने, मकान बनाने के लिए खाली प्लॉट या जमीन खरीदने, अथवा अपनी जमीन पर नए सिरे से कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए कर सकते हैं. इसके अलावा, जो लोग पहले से भारी-भरकम ब्याज पर होम लोन चुका रहे हैं, वे इस एडवांस के जरिए अपने लोन का समय से पहले भुगतान कर सकते हैं. वहीं, पुराने घर की मरम्मत, रिनोवेशन या विस्तार के काम के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है.