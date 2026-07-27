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EPFO: 1.18 लाख निष्क्रिय खातों का सत्यापन पूरा, अगस्त में ऑटो रिफंड की तैयारी

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) लाखों सदस्यों के खातों में लंबे समय से बिना दावे वाले फंड को उनके खातों में भेजने की प्रक्रिया में लगा है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक लाख से ज्यादा EPFO सदस्य के बिना क्लेम किए गए पीएफ बैलेंस को ऑटोमैटिकली उनके खातों में बहुत जल्द भेजा जा सकता है.

द हिंदू बिजनेसलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रम मंत्रालय एक पायलट रिफंड प्रोग्राम के तहत 1.18 लाख निष्क्रिय खातों (Dormant Account) की पहचान और सत्यापन कर रहा है.

इस पायलट प्रोग्राम में 7.11 लाख निष्क्रिय EPFO ​​अकाउंट शामिल हैं, जिनमें 1,000 रुपये या उससे ज्यादा बैलेंस है, और कुल 30.52 करोड़ रुपये बिना दावे के हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO ​​ने 1.18 लाख सब्सक्राइबर की अकाउंट डिटेल्स को सत्यापित किया है और उन्हें उनके एक्टिव बैंक अकाउंट से लिंक किया है, जो रिफंड के लिए पहले जरूरी है.

रिपोर्ट के मुताबिक, योग्य सदस्यों को अपने भविष्य निधि का बकाया, जिसमें लागू ब्याज भी शामिल है, पाने के लिए कोई आवेदन या दावा जमा नहीं करना होगा. इसके बजाय, जरूरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनने के बाद रिफंड सीधे उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) को EPFO ​​के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने का काम सौंपा गया है ताकि लंबित बैलेंस ऑटोमैटिक क्रेडिट हो सके.

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रक्रिया EPFO ​​2.01 रिफॉर्म प्रोग्राम का हिस्सा है और यह यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) फ्रेमवर्क पर आधारित है, जिसे हर सदस्य को एक विशिष्ट पहचान संख्या (Unique Identification Number) देने के लिए शुरू किया गया था. सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, EPFO ​​ने आधार से जुड़े डॉर्मेंट अकाउंट के लिए एक "पेनी ड्रॉप" अभ्यास किया, अपडेटेड बैंक अकाउंट की जानकारी हासिल की और उन खाताधारकों की पहचान की जिनकी मौत हो चुकी है.