ETV Bharat / business

EPFO: 1.18 लाख निष्क्रिय खातों का सत्यापन पूरा, अगस्त में ऑटो रिफंड की तैयारी

रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO ​​ने 1.18 लाख सदस्यों की अकाउंट डिटेल्स को सत्यापित किया है और उन्हें उनके बैंक अकाउंट से लिंक किया है.

EPFO verified over one lakh dormant PF accounts for auto refund no claim needed from subscribers
श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया (File/ IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 2:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) लाखों सदस्यों के खातों में लंबे समय से बिना दावे वाले फंड को उनके खातों में भेजने की प्रक्रिया में लगा है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक लाख से ज्यादा EPFO सदस्य के बिना क्लेम किए गए पीएफ बैलेंस को ऑटोमैटिकली उनके खातों में बहुत जल्द भेजा जा सकता है.

द हिंदू बिजनेसलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रम मंत्रालय एक पायलट रिफंड प्रोग्राम के तहत 1.18 लाख निष्क्रिय खातों (Dormant Account) की पहचान और सत्यापन कर रहा है.

इस पायलट प्रोग्राम में 7.11 लाख निष्क्रिय EPFO ​​अकाउंट शामिल हैं, जिनमें 1,000 रुपये या उससे ज्यादा बैलेंस है, और कुल 30.52 करोड़ रुपये बिना दावे के हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO ​​ने 1.18 लाख सब्सक्राइबर की अकाउंट डिटेल्स को सत्यापित किया है और उन्हें उनके एक्टिव बैंक अकाउंट से लिंक किया है, जो रिफंड के लिए पहले जरूरी है.

रिपोर्ट के मुताबिक, योग्य सदस्यों को अपने भविष्य निधि का बकाया, जिसमें लागू ब्याज भी शामिल है, पाने के लिए कोई आवेदन या दावा जमा नहीं करना होगा. इसके बजाय, जरूरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनने के बाद रिफंड सीधे उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) को EPFO ​​के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने का काम सौंपा गया है ताकि लंबित बैलेंस ऑटोमैटिक क्रेडिट हो सके.

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रक्रिया EPFO ​​2.01 रिफॉर्म प्रोग्राम का हिस्सा है और यह यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) फ्रेमवर्क पर आधारित है, जिसे हर सदस्य को एक विशिष्ट पहचान संख्या (Unique Identification Number) देने के लिए शुरू किया गया था. सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, EPFO ​​ने आधार से जुड़े डॉर्मेंट अकाउंट के लिए एक "पेनी ड्रॉप" अभ्यास किया, अपडेटेड बैंक अकाउंट की जानकारी हासिल की और उन खाताधारकों की पहचान की जिनकी मौत हो चुकी है.

हालांकि EPFO ने जरूरी सदस्यों का डेटा निकाल लिया है, लेकिन ऑटोमैटिक पेमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव अभी भी विकास के चरण में है. इस बदलाव में "सिस्टम-जेनरेटेड क्लेम" फीचर बनाना शामिल है. मौजूदा EPFO ​​सिस्टम सिर्फ सदस्यों द्वारा जमा किए गए दावे को स्वीकार करता है, जबकि प्रस्तावित प्रणाली योग्य सदस्यों से कोई एक्शन लिए बिना ऑटोमैटिकली पेमेंट शुरू कर देगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो दशकों में 31.86 लाख निष्क्रिय EPFO खातों में जमा करीब 10,903 करोड़ रुपये अभी भी बिना दावे के हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पायलट प्रोजेक्ट को श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने 23 फरवरी 2026 को 1,000 रुपये तक के बैलेंस वाले निष्क्रिय EPF खातों के लिए मंजूरी दी थी.

मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन अगस्त महीने के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद ऑटोमैटिक रिफंड शुरू हो सकते हैं. अगर पायलट सफल होता है, तो मंत्रालय इस पहल को बाकी 24.76 लाख निष्क्रिय EPFO खातों तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिनके अकाउंट में 1,000 रुपये से अधिक बैलेंस है.

यह भी पढ़ें- EPFO New Rules: अब गिग वर्कर्स, दुकानदारों और फ्रीलांसर्स का भी खुलेगा PF खाता; जानें EPFO की बड़ी तैयारी

TAGGED:

EPFO AUTO REFUND
EPFO SUBSCRIBERS
DORMANT PF ACCOUNTS REFUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.