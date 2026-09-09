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EPFO खाताधारकों की मौज! शादी-पढ़ाई के लिए बदला सालों पुराना नियम; अब इतनी बार निकाल सकेंगे पैसा

EPFO ने पीएफ एडवांस के नियम बदले; अब सदस्य शादी, शिक्षा और मकान के लिए अपने कुल बैलेंस का 75% तक पैसा निकाल सकते हैं.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2026 at 3:41 PM IST

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नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरीपेशा कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पीएफ एडवांस से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. EPFO ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर 'A to Z' गाइडलाइन जारी कर बताया है कि अब सदस्य अपनी विभिन्न जरूरतों जैसे—शादी, बच्चों की पढ़ाई, बीमारी और मकान बनवाने के लिए कितनी बार और कितना पैसा निकाल सकते हैं. नए नियमों का मुख्य उद्देश्य निकासी की प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाना है.

कुल बैलेंस का 75% तक निकाल सकेंगे एडवांस
EPFO के नए नियमों के अनुसार, सभी कैटेगरी के सदस्यों के लिए एडवांस निकालने की पात्रता को समान कर दिया गया है. अब 1 साल की ईपीएफ सदस्यता पूरी होने के बाद कर्मचारी अपने पीएफ खाते से एडवांस ले सकते हैं. सदस्य अपने और नियोक्ता के कुल अंशदान तथा उस पर मिलने वाले ब्याज को मिलाकर कुल ईपीएफ बैलेंस का अधिकतम 75% तक एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं.

जानिए किस जरूरत के लिए कितनी बार मिलेगी निकासी की अनुमति

  • बीमारी: खुद या परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए पीएफ एडवांस निकालने की कोई सीमा तय नहीं की गई है. सदस्य अपनी जरूरत के अनुसार जितनी बार चाहें, उतनी बार पैसा निकाल सकते हैं.
  • शिक्षा: बच्चों की उच्च शिक्षा या पढ़ाई से जुड़े खर्चों के लिए पूरी नौकरी के दौरान अधिकतम 10 बार पीएफ एडवांस निकाला जा सकता है.
  • शादी: खुद की, भाई-बहन या बच्चों की शादी के लिए सेवाकाल में अधिकतम 5 बार एडवांस विड्रॉल की अनुमति दी गई है.
  • आवास संबंधी जरूरतें: नया मकान या फ्लैट खरीदने, जमीन लेने, मकान बनवाने, होम लोन चुकाने या घर की मरम्मत कराने के लिए भी सदस्य अधिकतम 5 बार पैसा निकाल सकते हैं.
  • विशेष परिस्थितियां: केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) द्वारा अधिसूचित विशेष या आपातकालीन परिस्थितियों में कर्मचारी एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 बार एडवांस राशि क्लेम कर सकते हैं.

ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें
नए नियमों के तहत एडवांस क्लेम की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और तेज कर दिया गया है. ₹5 लाख तक के बीमारी से जुड़े क्लेम अब ऑटो-सेटलमेंट मोड के जरिए महज 1 से 3 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. हालांकि, ध्यान रहे कि भविष्य की सुरक्षा और रिटायरमेंट फंड को बनाए रखने के लिए खाते में न्यूनतम 25% रकम सुरक्षित रखनी अनिवार्य होगी.

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