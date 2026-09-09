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EPFO खाताधारकों की मौज! शादी-पढ़ाई के लिए बदला सालों पुराना नियम; अब इतनी बार निकाल सकेंगे पैसा

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरीपेशा कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पीएफ एडवांस से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. EPFO ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर 'A to Z' गाइडलाइन जारी कर बताया है कि अब सदस्य अपनी विभिन्न जरूरतों जैसे—शादी, बच्चों की पढ़ाई, बीमारी और मकान बनवाने के लिए कितनी बार और कितना पैसा निकाल सकते हैं. नए नियमों का मुख्य उद्देश्य निकासी की प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाना है.

कुल बैलेंस का 75% तक निकाल सकेंगे एडवांस

EPFO के नए नियमों के अनुसार, सभी कैटेगरी के सदस्यों के लिए एडवांस निकालने की पात्रता को समान कर दिया गया है. अब 1 साल की ईपीएफ सदस्यता पूरी होने के बाद कर्मचारी अपने पीएफ खाते से एडवांस ले सकते हैं. सदस्य अपने और नियोक्ता के कुल अंशदान तथा उस पर मिलने वाले ब्याज को मिलाकर कुल ईपीएफ बैलेंस का अधिकतम 75% तक एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं.