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8 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, PF खाते में जल्द आएगा ब्याज का पैसा, ऐसे चेक करें बैलेंस

ईपीएफओ सॉफ्टवेयर अपग्रेड से करोड़ों सदस्यों के पीएफ खाते में ब्याज का पैसा अब पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से क्रेडिट होगा.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 7, 2026 at 11:50 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करीब 8 करोड़ सदस्यों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है. केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भविष्य निधि (PF) जमा पर 8.25% की ब्याज दर को आधिकारिक मंजूरी दे दी है. ईपीएफओ ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को यह निर्देश जारी कर दिया है कि वे ब्याज का पैसा जल्द से जल्द खाताधारकों के खातों में ट्रांसफर (क्रेडिट) करना शुरू करें.

नए सिस्टम से तेजी से ट्रांसफर होगा पैसा
इस बार पीएफ खाताधारकों को ब्याज के पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. ईपीएफओ ने हाल ही में अपने डेटाबेस को मजबूत करने और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का एक बड़ा काम पूरा किया है. इस नए सिस्टम अपग्रेड की वजह से इस बार ब्याज का पैसा ट्रांसफर होने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी तेज होगी. पहले सभी सदस्यों के खातों में पैसा पहुंचने में एक से दो महीने का समय लग जाता था, लेकिन अब यह काम बहुत कम समय में पूरा होने की उम्मीद है.

यह लगातार तीसरा साल है जब सरकार ने ईपीएफओ सदस्यों के लिए 8.25% की ब्याज दर को बरकरार रखा है. इस साल मार्च में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने इस दर की सिफारिश की थी, जिसे जून में वित्त मंत्रालय ने अपनी अंतिम मंजूरी दे दी.

घर बैठे ऐसे चेक करें अपना पीएफ बैलेंस

जैसे ही ब्याज की राशि आपके खाते में जमा होगी, आप नीचे दिए गए चार आसान तरीकों से अपना बढ़ा हुआ बैलेंस चेक कर सकते हैं:

1. पोर्टल के जरिए: अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर ईपीएफओ की आधिकारिक पासबुक वेबसाइट (epfindia.gov.in) खोलें. अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें. इसके बाद अपनी पीएफ मेंबर आईडी चुनकर पासबुक देख सकते हैं.

2. मिस्ड कॉल देकर: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर एक मिस्ड कॉल दें. दो घंटियां बजने के बाद फोन अपने आप कट जाएगा और आपके मोबाइल पर बैलेंस का मैसेज आ जाएगा.

3. SMS भेजकर: अपने रजिस्टर्ड नंबर से EPFOHO UAN ENG (अंग्रेजी के लिए) लिखकर 7738299899 पर मैसेज भेजें. आप अंग्रेजी की जगह अपनी पसंदीदा भाषा का कोड भी लिख सकते हैं.

4. UMANG ऐप: उमंग ऐप डाउनलोड कर लॉग इन करें. 'All Services' में जाकर EPFO सर्च करें. इसके बाद 'View Passbook' पर क्लिक करें और अपने रजिस्टर्ड नंबर पर आए ओटीपी (OTP) की मदद से बैलेंस देखें.

यह भी पढ़ें- EPFO पोर्टल से हटीं 2 सेवाएं; अब न नया UAN जनरेट होगा न पुराना एक्टिवेट, अब ऐसे निपटाएं काम

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