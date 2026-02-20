ETV Bharat / business

करोड़ों PF खाताधारकों के लिए 2 मार्च का दिन है बेहद खास! जानें क्या इस बार ब्याज दर 8.25% से पार जाएगी? पूरी जानकारी यहां पढ़ें..

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए मार्च का महीना बेहद अहम होने वाला है. आगामी 2 मार्च 2026 को EPFO के निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय, केंद्रीय न्यासी बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे. कयास लगाए जा रहे हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ ब्याज दरों में किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है.

क्या ब्याज दर में होगा इजाफा?

बिजनेस टुडे की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, EPFO फिलहाल 8.25% की दर से ब्याज दे रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि संगठन इस बार भी इसी दर को बरकरार रख सकता है. यदि ऐसा होता है, तो यह लगातार तीसरा साल होगा जब खाताधारकों को उनकी जमा राशि पर 8.25% का ही रिटर्न मिलेगा. EPFO का मुख्य उद्देश्य बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच अपने सदस्यों को एक स्थिर आय सुनिश्चित करना है. सूत्रों का कहना है कि संगठन के पास इस दर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त अधिशेष (Surplus) मौजूद है.

निकासी और दावों के निपटान पर जोर

2 मार्च को होने वाली इस बैठक का एजेंडा केवल ब्याज दर तक ही सीमित नहीं है. बोर्ड सदस्यों के लिए लेन-देन को और अधिक सुगम बनाने के लिए तकनीकी सुधारों पर भी चर्चा हो सकती है. इसमें EPFO की आधिकारिक वेबसाइट को अपग्रेड करना, विड्रॉल (पैसा निकालने) की प्रक्रिया में तेजी लाना और क्लेम सेटलमेंट के समय को कम करना शामिल है. पिछले साल 15 अक्टूबर को हुई बैठक में भी निकासी नियमों को आसान बनाने के लिए कई बड़े सुधार किए गए थे.