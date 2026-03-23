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EPFO का बड़ा फैसला, बिना आवेदन के 8 लाख खातों में वापस आएंगे 5,200 करोड़ रुपये

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों अंशधारकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर लेकर आया है. ईपीएफओ अब उन निष्क्रिय (Inactive) पीएफ खातों में जमा लावारिस धनराशि को निपटाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर रहा है, जो वर्षों से बिना किसी दावे के पड़े हुए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, संगठन एक 'ऑटोमेटेड सेटलमेंट सिस्टम' (स्वचालित निपटान प्रणाली) शुरू करने की तैयारी में है, जिसके तहत खातों में जमा राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेज दी जाएगी. क्या है यह पूरी योजना?

प्रस्तावित योजना के अनुसार, इस नए तंत्र का उद्देश्य पीएफ निकासी के लिए दावे (Claim) दाखिल करने की लंबी और जटिल प्रक्रिया को समाप्त करना है. इस कदम से लगभग 8.1 लाख आधार-सत्यापित (Aadhaar-verified) निष्क्रिय खातों को कवर किए जाने की उम्मीद है. इन खातों में कुल मिलाकर लगभग 5,200 करोड़ रुपये जमा हैं. शुरुआती चरण में, ईपीएफओ का लक्ष्य लगभग 25 प्रतिशत आधार-सत्यापित निष्क्रिय खातों को संसाधित करना है. इससे उन लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो अपनी पुरानी जमा राशि निकालना चाहते थे लेकिन प्रक्रिया की जानकारी न होने या दस्तावेजों की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे थे. खातों का विवरण और राशि रिपोर्ट्स के मुताबिक, निष्क्रिय खातों में बड़ी धनराशि जमा है:

लगभग 14,000 खातों में 5 लाख रुपये से अधिक की राशि है.

करीब 38,000 खातों में 1 लाख से 5 लाख रुपये के बीच जमा हैं.

लगभग 41,000 खातों में 50,000 से 1 लाख रुपये के बीच की राशि बकाया है.