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बड़ी खबर: 34 करोड़ कर्मचारियों की लगी लॉटरी! 15 जुलाई तक PF खाते में आएगा 8.25% ब्याज का मोटा पैसा

EPFO 15 जुलाई तक 34 करोड़ खातों में 8.25% दर से ₹1.44 लाख करोड़ का पीएफ ब्याज ऑटो-क्रेडिट करेगा, फील्ड सत्यापन जारी है.

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EPFO का बड़ा ऐलान: सीधे बैंक की तरह खाते में ऑटो-क्रेडिट होगा ब्याज (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 1:04 PM IST

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नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% की दर से ब्याज ट्रांसफर करने की तैयारी में है. इतिहास में पहली बार, इस पूरी प्रक्रिया को नए Centralised IT System के माध्यम से ऑटो-प्रोसेस किया जा रहा है.

किसी भी खाते में गलत क्रेडिट को रोकने के लिए विभाग द्वारा कड़ा फील्ड वेरिफिकेशन (सत्यापन) किया जा रहा है. वेरिफिकेशन पूरा होते ही 15 जुलाई 2026 तक देश के लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातों में ₹1.44 लाख करोड़ से अधिक की राशि जमा हो जाएगी. इस बड़े सॉफ्टवेयर अपग्रेड के कारण फिलहाल क्लेम सेटलमेंट में थोड़ा अतिरिक्त समय लग रहा है. सब्सक्राइबर्स 15 जुलाई के बाद उमंग ऐप या आधिकारिक ईपीएफओ पासबुक पोर्टल पर अपना अपडेटेड बैलेंस चेक कर सकेंगे.

यह खबर अपडेट हो रही है

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