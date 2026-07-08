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बड़ी खबर: 34 करोड़ कर्मचारियों की लगी लॉटरी! 15 जुलाई तक PF खाते में आएगा 8.25% ब्याज का मोटा पैसा

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% की दर से ब्याज ट्रांसफर करने की तैयारी में है. इतिहास में पहली बार, इस पूरी प्रक्रिया को नए Centralised IT System के माध्यम से ऑटो-प्रोसेस किया जा रहा है.

किसी भी खाते में गलत क्रेडिट को रोकने के लिए विभाग द्वारा कड़ा फील्ड वेरिफिकेशन (सत्यापन) किया जा रहा है. वेरिफिकेशन पूरा होते ही 15 जुलाई 2026 तक देश के लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातों में ₹1.44 लाख करोड़ से अधिक की राशि जमा हो जाएगी. इस बड़े सॉफ्टवेयर अपग्रेड के कारण फिलहाल क्लेम सेटलमेंट में थोड़ा अतिरिक्त समय लग रहा है. सब्सक्राइबर्स 15 जुलाई के बाद उमंग ऐप या आधिकारिक ईपीएफओ पासबुक पोर्टल पर अपना अपडेटेड बैलेंस चेक कर सकेंगे.