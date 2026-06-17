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EPFO New Rules: प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट चलाने वाली कंपनियों पर कसा शिकंजा, कर्मचारियों को मिले ये 4 बड़े अधिकार

हैदराबाद: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी और सरकारी कंपनियों द्वारा संचालित निजी पीएफ ट्रस्टों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ईपीएफओ ने साफ किया है कि इन निजी ट्रस्टों में काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकार किसी भी मामले में आम ईपीएफओ सदस्यों से कम नहीं हैं. सरकार का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बचत को वित्तीय जोखिमों से बचाना और पीएफ सिस्टम में पारदर्शिता लाना है.

क्या हैं कर्मचारियों के मुख्य अधिकार?

नियमों के मुताबिक, जब भी कोई कर्मचारी किसी ऐसी कंपनी में शामिल होता है जिसका अपना पीएफ ट्रस्ट है, तो उसे तुरंत एक ईपीएफ खाता नंबर देना और उसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से लिंक करना अनिवार्य है. कर्मचारी के वेतन से काटा गया 12% पीएफ का हिस्सा सीधे कंपनी के प्राइवेट ट्रस्ट में जमा होता है.

नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% राशि ईपीएफओ के केंद्रीय पेंशन खाते (EPS-95) में जाती है, जबकि बची हुई 3.67% राशि कंपनी के निजी ट्रस्ट खाते में जमा होती है. यदि कोई कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र नहीं है, तो नियोक्ता का पूरा 12% योगदान ट्रस्ट के पीएफ खाते में ही जमा किया जाएगा.

कंपनियों के लिए इन नियमों का पालन करना है जरूरी.

नियमों का प्रदर्शन: सभी कंपनियों को अपने पीएफ ट्रस्ट के नियमों की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी ताकि कर्मचारी उन्हें आसानी से पढ़ सकें.

संशोधन का लाभ: यदि ईपीएफओ अपने नियमों या योजनाओं में कर्मचारियों के हित में कोई भी बदलाव करता है, तो वे लाभ निजी पीएफ ट्रस्ट के सदस्यों पर भी अपने आप लागू हो जाएंगे.