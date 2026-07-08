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EPFO Alert: पीएफ खाताधारक ध्यान दें! अगले 15 दिन तक अटक सकता है पैसा, भूलकर भी न करें ये 2 गलतियां

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों खाताधारकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है. यदि आपने हाल ही में पीएफ निकालने, ट्रांसफर करने या एडवांस के लिए क्लेम किया है, तो आपके बैंक खाते में पैसा आने में सामान्य से अधिक समय लग सकता है. ईपीएफओ ने अपने तकनीकी सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है, जिसके कारण ऑनलाइन सेवाएं फिलहाल धीमी गति से काम कर रही हैं. क्यों हो रही है क्लेम सेटलमेंट में देरी?

ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल 'X' (ट्विटर) के जरिए उपभोक्ताओं को इस संबंध में सूचित किया है. संगठन के मुताबिक, हाल ही में पीएफ पोर्टल के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया है और बड़े पैमाने पर डेटाबेस माइग्रेशन का काम हुआ है. तकनीकी बदलाव के बाद का यह समय 'ट्रांजिशन पीरियड' कहलाता है, जिसके कारण सिस्टम की रफ्तार पर असर पड़ा है.