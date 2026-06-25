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26 जून से बंद हो रही है PF ऑनलाइन क्लेम और ई-पासबुक की सुविधा, जानें किस तारीख को दोबारा शुरू होगा काम?

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों खाताधारकों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है. यदि आपको पीएफ से जुड़े ऑनलाइन काम जैसे पैसे निकालना, एडवांस के लिए क्लेम करना या पासबुक चेक करना है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा. ईपीएफओ ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि सिस्टम माइग्रेशन (सिस्टम अपग्रेडेशन) के चलते उसकी कई महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहने वाली हैं.

कब से कब तक बंद रहेंगी सेवाएं?

ईपीएफओ द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर दी गई जानकारी के मुताबिक, मेंबर पोर्टल, एम्प्लॉयर पोर्टल और उमंग (UMANG) ऐप पर उपलब्ध सभी सेवाएं 26 जून से 29 जून 2026 तक पूरी तरह से अनुपलब्ध रहेंगी. विभाग का कहना है कि यह शटडाउन एक नियोजित सिस्टम अपग्रेड का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भविष्य में खाताधारकों को तेज, अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है. वेब पोर्टल पर सेवाएं 30 जून 2026 से दोबारा शुरू होने की उम्मीद है. वहीं, उमंग ऐप का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं को एक नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है, जिसके अनुसार ऐप पर सेवाएं 2 जुलाई 2026 से बहाल होंगी.

कौन-कौन सी सेवाएं होंगी प्रभावित?

इस चार दिवसीय तकनीकी माइग्रेशन अवधि के दौरान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कई प्रमुख डिजिटल सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे.

दावा प्रस्तुतीकरण और प्रोसेसिंग: खाताधारक पीएफ निकासी (Withdrawal), एडवांस या ट्रांसफर के लिए नए ऑनलाइन क्लेम जमा नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा, पहले से पेंडिंग क्लेम की प्रोसेसिंग भी इस दौरान रुकी रहेगी.