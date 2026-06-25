26 जून से बंद हो रही है PF ऑनलाइन क्लेम और ई-पासबुक की सुविधा, जानें किस तारीख को दोबारा शुरू होगा काम?
EPFO डिजिटल सेवाएं सिस्टम माइग्रेशन के कारण 26 से 29 जून तक रहेंगी बंद, जानें विकल्प
Published : June 25, 2026 at 5:31 PM IST
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों खाताधारकों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है. यदि आपको पीएफ से जुड़े ऑनलाइन काम जैसे पैसे निकालना, एडवांस के लिए क्लेम करना या पासबुक चेक करना है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा. ईपीएफओ ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि सिस्टम माइग्रेशन (सिस्टम अपग्रेडेशन) के चलते उसकी कई महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहने वाली हैं.
कब से कब तक बंद रहेंगी सेवाएं?
ईपीएफओ द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर दी गई जानकारी के मुताबिक, मेंबर पोर्टल, एम्प्लॉयर पोर्टल और उमंग (UMANG) ऐप पर उपलब्ध सभी सेवाएं 26 जून से 29 जून 2026 तक पूरी तरह से अनुपलब्ध रहेंगी. विभाग का कहना है कि यह शटडाउन एक नियोजित सिस्टम अपग्रेड का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भविष्य में खाताधारकों को तेज, अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है. वेब पोर्टल पर सेवाएं 30 जून 2026 से दोबारा शुरू होने की उम्मीद है. वहीं, उमंग ऐप का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं को एक नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है, जिसके अनुसार ऐप पर सेवाएं 2 जुलाई 2026 से बहाल होंगी.
⚠️ Important Notice— EPFO (@officialepfo) June 25, 2026
Services on Member Portal, Employer Portal & UMANG App will remain temporarily unavailable from 26–29 June 2026 due to scheduled system migration.
The upgraded system will deliver faster, more reliable and secure services.#EPFO #EPFOWithYou #HumHainNa pic.twitter.com/HUzU9yP13s
कौन-कौन सी सेवाएं होंगी प्रभावित?
इस चार दिवसीय तकनीकी माइग्रेशन अवधि के दौरान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कई प्रमुख डिजिटल सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे.
दावा प्रस्तुतीकरण और प्रोसेसिंग: खाताधारक पीएफ निकासी (Withdrawal), एडवांस या ट्रांसफर के लिए नए ऑनलाइन क्लेम जमा नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा, पहले से पेंडिंग क्लेम की प्रोसेसिंग भी इस दौरान रुकी रहेगी.
ई-पासबुक सुविधा: सदस्य अपने पीएफ खाते का बैलेंस देखने या ई-पासबुक डाउनलोड करने की सुविधा का उपयोग नहीं कर पाएंगे.
नियोक्ताओं के लिए रुकावट: कंपनियां नए कर्मचारियों के लिए यूएएन जेनरेट या लिंक नहीं कर सकेंगी और इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न फाइलिंग भी प्रभावित रहेगी.
बैलेंस जानने के ऑफलाइन विकल्पभले ही ऑनलाइन पोर्टल बंद रहेंगे, लेकिन आपातकालीन स्थिति में सदस्य अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से निम्नलिखित तरीकों से अपना पीएफ बैलेंस जान सकते हैं:
- मिस्ड कॉल सेवा: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल दें. कुछ ही सेकंड में एसएमएस के जरिए बैलेंस मिल जाएगा.
- एसएमएस सेवा: अपने पंजीकृत नंबर से EPFOHO UAN लिखकर 7738299899 पर भेजें.
- हेल्पलाइन नंबर: किसी भी समस्या या सहायता के लिए ईपीएफओ के कॉल सेंटर नंबर 14470 पर संपर्क किया जा सकता है.
8.25% ब्याज दर को मिली मंजूरी
इस बीच, पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए एक अच्छी खबर भी है. वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) द्वारा अनुशंसित वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है. यह लगातार तीसरा साल है जब ब्याज दर को इसी स्तर पर बरकरार रखा गया है. यह ब्याज राशि इसी महीने (जून के अंत तक) खाताधारकों के खातों में जमा की जा सकती है, जो पोर्टल चालू होने के बाद ई-पासबुक में दिखाई देगी.
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