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EPFO Salary Limit: अभी ₹15,000 ही रहेगी पीएफ की सीमा; सरकार ने सैलरी लिमिट बढ़ाने का फैसला रोका

कंपनियों पर वित्तीय बोझ रोकने के लिए सरकार ने ईपीएफओ की अनिवार्य वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का फैसला टाल दिया.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 9:52 AM IST

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के एक बड़े नियम को फिलहाल रोक दिया है. सरकार कर्मचारियों की जरूरी सैलरी लिमिट (Wage Ceiling) को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति महीना करने वाली थी, लेकिन अब इस फैसले को आगे के लिए टाल दिया गया है. सरकार का मानना है कि इस बदलाव से कंपनियों पर अचानक बहुत ज्यादा पैसों का बोझ बढ़ जाता, जिससे उन्हें परेशानी हो सकती थी.

कंपनियों पर क्यों पड़ रहा था असर?
सरकार के बड़े अधिकारियों के मुताबिक, देश में नए लेबर कोड (श्रम कानून) लागू होने की वजह से कंपनियों का खर्च पहले ही काफी बढ़ गया है. नए नियमों के कारण व्यापार करने वाली कंपनियों का कानूनी खर्च 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ चुका है. उदाहरण के लिए, सिर्फ आईटी (IT) सेक्टर की कंपनियों को ही नए नियमों को अपनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का अलग से खर्च करना पड़ा है. ऐसे में सरकार कंपनियों पर तुरंत कोई नया आर्थिक दबाव नहीं डालना चाहती. अब सभी पक्षों और इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत करने के बाद ही इस नियम को आगे बढ़ाया जाएगा.

क्या है यह 15,000 रुपये का नियम?
साल 2014 से ईपीएफओ का यह नियम लगातार चला आ रहा है. इसके मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी (मूल वेतन) 15,000 रुपये या उससे कम है, तो उसका पीएफ (PF) कटना जरूरी होता है. इस नियम में कर्मचारी और कंपनी, दोनों को ही कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12-12 प्रतिशत हिस्सा पीएफ फंड में डालना पड़ता है. इसका मतलब है कि अभी कंपनी और कर्मचारी, दोनों की तरफ से हर महीने ज्यादा से ज्यादा 1,800 रुपये पीएफ खाते में जमा होते हैं. जिन लोगों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज्यादा होती है, उनके लिए इस सरकारी स्कीम में शामिल होना जरूरी नहीं होता.

नियम बदलना क्यों जरूरी था?
श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर इस लिमिट को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया जाता, तो देश के 1 करोड़ से ज्यादा नए कर्मचारियों को सीधे तौर पर पीएफ और पेंशन का सरकारी सुरक्षा कवच मिल जाता. कर्मचारी संगठन भी लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में बड़े शहरों में छोटे कामगारों की सैलरी भी 15,000 रुपये से ज्यादा हो चुकी है. अगर यह नियम लागू होता, तो हर महीने पीएफ खाते में जमा होने वाली अनिवार्य रकम 1,800 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये हो जाती. वर्तमान में ईपीएफओ के पास कुल 27-28 लाख करोड़ रुपये का फंड है और इससे करीब 8 करोड़ सक्रिय कर्मचारी जुड़े हुए हैं.

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