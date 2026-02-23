ETV Bharat / business

1,000 रुपये से कम बैलेंस वाले 6 लाख PF खातों का पैसा सीधे बैंक में भेजने की तैयारी

PF खातों का पैसा सीधे बैंक में भेजने की तैयारी ( सांकेतिक फोटो (getty image) )

अनामिका रत्ना नई दिल्ली : श्रम मंत्रालय ने हाल ही में एक बहुत बड़ा और राहत देने वाला फैसला लिया है, जो लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर है. यह फैसला ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) से जुड़ा है, जहां कई सालों से पड़े इनऑपरेटिव अकाउंट्स (निष्क्रिय खाते) में छोटी-छोटी रकम फंसी हुई है, अब सरकार इसपर बड़े फैसले ले रही है. सरकार के सूत्रों के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने फैसला किया है कि जिन निष्क्रिय में 1000 रुपये या उससे कम बैलेंस है, उनमें से पैसा बिना किसी आवेदन या कागजी कार्रवाई के खुद-ब-खुद सदस्यों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. यानी सदस्यों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं – ईपीएफओ अपने आप ही यह काम करेगा.