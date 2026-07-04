EPFO पोर्टल से हटीं 2 सेवाएं; अब न नया UAN जनरेट होगा न पुराना एक्टिवेट, अब ऐसे निपटाएं काम
इस बदलाव के पीछे मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करना और पीएफ खातों में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकना है.
Published : July 4, 2026 at 12:21 PM IST
हैदराबाद: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों खाताधारकों के लिए ऑनलाइन नियमों में एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है. लगभग एक सप्ताह तक चले सॉफ्टवेयर और डेटाबेस अपग्रेडेशन के बाद पोर्टल को दोबारा शुरू कर दिया गया है. हालांकि, इस री-लॉन्च के साथ ही ईपीएफओ ने वेबसाइट से दो सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाएं हमेशा के लिए हटा दी हैं.
अब उपभोक्ता ईपीएफओ की मुख्य वेबसाइट पर जाकर न तो अपना नया यूएएन नंबर जनरेट कर पाएंगे और न ही पुराने यूएएन को एक्टिवेट कर सकेंगे. विभाग ने इन दोनों बड़ी सुविधाओं को अब पूरी तरह से केंद्र सरकार के 'उमंग' मोबाइल ऐप पर ट्रांसफर कर दिया है.
सुरक्षा के लिए 'फेस स्कैन' हुआ अनिवार्य
इस बदलाव के पीछे मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करना और पीएफ खातों में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकना है. नए नियमों के तहत, अब सिर्फ मोबाइल ओटीपी (OTP) के जरिए यूएएन एक्टिवेट या अलॉट नहीं होगा. ईपीएफओ ने अब आधार-बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन (FAT) यानी चेहरे की पहचान को अनिवार्य बना दिया है. उपभोक्ताओं को अब मोबाइल कैमरे के जरिए अपना चेहरा स्कैन करके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करना होगा.
उमंग ऐप से ऐसे होंगे काम
- ऐप्स डाउनलोड करें: सबसे पहले स्मार्टफोन में UMANG ऐप और गूगल प्ले स्टोर से UIDAI का Aadhaar FaceRD ऐप डाउनलोड करना होगा.
- ईपीएफओ सर्विस: उमंग ऐप खोलकर पीएफ (EPFO) से जुड़ी सेवाओं का चयन करें.
- फेस ऑथेंटिकेशन: 'UAN अलॉटमेंट' या 'एक्टिवेशन' विकल्प पर क्लिक करें और आधार नंबर दर्ज कर कैमरे के सामने चेहरा स्कैन करें.
- प्रक्रिया पूरी: वेरिफिकेशन सफल होते ही आपका यूएएन एक्टिवेट या नया नंबर जनरेट हो जाएगा.
क्लेम सेटलमेंट में हो सकती है देरी
ईपीएफओ अधिकारियों के मुताबिक, पोर्टल के अपग्रेडेशन कार्य के चलते पिछले कुछ दिनों का काफी बैकलाग जमा हो गया है. इस वजह से पीएफ निकासी, एडवांस और ट्रांसफर जैसे दावों (Claims) को सेटल होने में कुछ दिन का अतिरिक्त समय लग सकता है. हालांकि, उपभोक्ता पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी ई-पासबुक देखने और क्लेम स्टेटस ट्रैक करने जैसे बाकी सारे काम पहले की तरह ही ऑनलाइन कर सकते हैं. इसके साथ ही, भूल चुके यूएएन (Forgotten UAN) को वापस पाने की प्रक्रिया को पहले से काफी आसान बना दिया गया है.
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