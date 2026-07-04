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EPFO पोर्टल से हटीं 2 सेवाएं; अब न नया UAN जनरेट होगा न पुराना एक्टिवेट, अब ऐसे निपटाएं काम

हैदराबाद: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों खाताधारकों के लिए ऑनलाइन नियमों में एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है. लगभग एक सप्ताह तक चले सॉफ्टवेयर और डेटाबेस अपग्रेडेशन के बाद पोर्टल को दोबारा शुरू कर दिया गया है. हालांकि, इस री-लॉन्च के साथ ही ईपीएफओ ने वेबसाइट से दो सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाएं हमेशा के लिए हटा दी हैं.

अब उपभोक्ता ईपीएफओ की मुख्य वेबसाइट पर जाकर न तो अपना नया यूएएन नंबर जनरेट कर पाएंगे और न ही पुराने यूएएन को एक्टिवेट कर सकेंगे. विभाग ने इन दोनों बड़ी सुविधाओं को अब पूरी तरह से केंद्र सरकार के 'उमंग' मोबाइल ऐप पर ट्रांसफर कर दिया है.

सुरक्षा के लिए 'फेस स्कैन' हुआ अनिवार्य

इस बदलाव के पीछे मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करना और पीएफ खातों में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकना है. नए नियमों के तहत, अब सिर्फ मोबाइल ओटीपी (OTP) के जरिए यूएएन एक्टिवेट या अलॉट नहीं होगा. ईपीएफओ ने अब आधार-बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन (FAT) यानी चेहरे की पहचान को अनिवार्य बना दिया है. उपभोक्ताओं को अब मोबाइल कैमरे के जरिए अपना चेहरा स्कैन करके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करना होगा.