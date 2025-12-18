अब ATM और UPI से खटाखट निकलेगा PF का पैसा! जानिए पूरी डिटेल
सरकार मार्च 2026 से पहले ईपीएफ निकासी को एटीएम और यूपीआई से जोड़कर प्रक्रिया को तेज, डिजिटल और कर्मचारी-अनुकूल बनाने जा रही है.
Published : December 18, 2025 at 11:21 AM IST
हैदराबाद: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के करोड़ों सदस्यों के लिए राहत भरी खबर है. सरकार ईपीएफ निकासी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में एक समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में बताया कि मार्च 2026 से पहले ईपीएफ सदस्यों को एटीएम और यूपीआई के माध्यम से अपनी जमा राशि निकालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
मंत्री के अनुसार, इस नई व्यवस्था के तहत ईपीएफओ सब्सक्राइबर अपनी जमा राशि का 75 प्रतिशत तक हिस्सा सीधे डिजिटल माध्यमों से निकाल सकेंगे. इसका उद्देश्य लंबी कागजी प्रक्रिया, सत्यापन में लगने वाले समय और अनावश्यक देरी को समाप्त करना है. नई प्रणाली लागू होने के बाद कर्मचारियों को अपनी बचत तक लगभग तुरंत पहुंच मिल सकेगी और राशि सीधे उनके पंजीकृत बैंक खातों में ट्रांसफर हो जाएगी.
मांडविया ने स्पष्ट किया कि मौजूदा नियमों के अनुसार भी कर्मचारी एक महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहने पर अपने पीएफ बैलेंस का 75 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं, जबकि दो महीने की बेरोजगारी के बाद शेष 25 प्रतिशत निकालने की अनुमति होती है. इसके अलावा मकान खरीदने या निर्माण के लिए तीन वर्ष की सदस्यता पूरी होने पर 90 प्रतिशत तक पीएफ निकासी संभव है. बीमारी के इलाज, शादी, शिक्षा या होम लोन चुकाने जैसे विशेष कारणों से भी निर्धारित शर्तों के तहत पीएफ एडवांस की सुविधा पहले से मौजूद है.
हालांकि, अब तक इन निकासियों के लिए ऑनलाइन फॉर्म, नियोक्ता की मंजूरी और ईपीएफओ कार्यालयों से जुड़े कई चरणों से गुजरना पड़ता था. एटीएम और यूपीआई आधारित निकासी व्यवस्था इस पूरी प्रक्रिया को सरल बना देगी. इससे विशेष रूप से उन कर्मचारियों को फायदा होगा, जिन्हें आपात स्थितियों में तुरंत धन की आवश्यकता होती है.
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल ‘डिजिटल इंडिया’ मिशन को मजबूती देगी और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाएगी. साथ ही, यह कदम ईपीएफओ को एक आधुनिक, टेक्नोलॉजी-ड्रिवन संस्था के रूप में स्थापित करने में भी सहायक होगा. आने वाले समय में यह बदलाव कर्मचारियों के वित्तीय प्रबंधन को अधिक लचीला और सुविधाजनक बना सकता है.
