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PF धारकों के लिए खुशखबरी! रिटायरमेंट के बाद हर महीने निकाल सकेंगे पैसा, न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये करने पर भी विचार

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: अगर आप नौकरीपेशा हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ (PF) कटता है, तो यह खबर आपके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा बन सकती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों सदस्यों को दोहरी राहत देने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईपीएफओ जल्द ही 'सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान' (SWP) शुरू करने पर विचार कर रहा है. इसके लागू होने के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अपना पूरा पीएफ फंड एक साथ निकालने के बजाय हर महीने किस्तों में लेने का विकल्प मिलेगा. इसके साथ ही न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में है.

इस महीने के अंत में ईपीएफओ की सर्वोच्च संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें इन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. हालांकि, ईपीएफओ की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.