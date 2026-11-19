PF धारकों के लिए खुशखबरी! रिटायरमेंट के बाद हर महीने निकाल सकेंगे पैसा, न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये करने पर भी विचार
EPFO रिटायरमेंट के बाद हर महीने PF निकालने के लिए नया प्लान लाने और न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये करने पर विचार कर रहा है.
Published : November 19, 2026 at 12:23 PM IST
नई दिल्ली: अगर आप नौकरीपेशा हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ (PF) कटता है, तो यह खबर आपके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा बन सकती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों सदस्यों को दोहरी राहत देने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईपीएफओ जल्द ही 'सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान' (SWP) शुरू करने पर विचार कर रहा है. इसके लागू होने के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अपना पूरा पीएफ फंड एक साथ निकालने के बजाय हर महीने किस्तों में लेने का विकल्प मिलेगा. इसके साथ ही न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में है.
इस महीने के अंत में ईपीएफओ की सर्वोच्च संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें इन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. हालांकि, ईपीएफओ की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.
कैसे काम करेगा यह नया SWP सिस्टम?
अभी 55 साल की उम्र के बाद रिटायर होने पर कर्मचारी अपना पूरा पीएफ पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं. लेकिन नए SWP प्लान के तहत आपको अपने ही पैसे से हर महीने पेंशन जैसी नियमित कमाई करने की आजादी मिलेगी.
- अपनी सुविधा से चुनें किस्त: रिटायरमेंट के बाद आप तय कर सकेंगे कि आपको पैसा हर महीने चाहिए, तीन महीने में, छह महीने में या फिर सालाना आधार पर.
- बाकी पैसे पर मिलता रहेगा ब्याज: किस्त निकलने के बाद जो पैसा आपके पीएफ खाते में बचा रहेगा, उस पर ईपीएफओ की तय दर के हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा.
- जब चाहें निकालें पूरा पैसा: अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर आप कभी भी इस प्लान से बाहर निकलकर अपना पूरा बचा हुआ पैसा एक साथ निकाल सकेंगे.
- परिवार को भी सुरक्षा: यदि किस्तें लेने के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी या नॉमिनी को उसी शर्त पर बचे हुए पैसे से नियमित किस्तें मिलती रहेंगी.
सीधे डिजिटल तरीके से जमा कर सकेंगे पैसा
नए प्रस्ताव के तहत सदस्य ईपीएफओ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे अपने खाते में अतिरिक्त पैसा भी जमा कर सकेंगे. इसके अलावा थर्ड-पार्टी माइक्रो-कंट्रीब्यूशन का भी विकल्प मिलेगा, हालांकि इसमें कंपनी की तरफ से कोई हिस्सा नहीं जोड़ा जाएगा.
न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये होने की उम्मीद
सीबीटी की बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर भी मंथन हो सकता है. वहीं, 55 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर 75 फीसदी तुरंत और निर्धारित अवधि के बाद बाकी 25 फीसदी पैसा निकालने का पुराना नियम जारी रहेगा. इस नई योजना को 'कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026' में बदलाव करके सीधे लागू किया जा सकता है.
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