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EPFO Minimum Balance: बड़ा फैसला! अब PF में सिर्फ 10% रखना होगा मिनिमम बैलेंस, 90% तक निकाल सकेंगे पैसा

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में PF खाताधारकों के लिए बड़ी राहत वाला फैसला लिया गया है. अब PF खाते में मिनिमम बैलेंस की शर्त 25 फीसदी से घटाकर सिर्फ 10 फीसदी कर दी गई है. इसका मतलब है कि अब मेंबर जरूरत पड़ने पर अपने PF बैलेंस का 90 फीसदी तक हिस्सा निकाल सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 75 फीसदी ही थी.