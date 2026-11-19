EPFO Minimum Balance: बड़ा फैसला! अब PF में सिर्फ 10% रखना होगा मिनिमम बैलेंस, 90% तक निकाल सकेंगे पैसा
EPFO Minimum Balance: CBT की बैठक में PF खाते में मिनिमम बैलेंस की शर्त 25 फीसदी से घटाकर सिर्फ 10 फीसदी कर दी गई है.
ईपीएफओ मिनिमम बैलेंस (सांकेतिक फोटो) (getty images)
Published : November 19, 2026 at 4:13 PM IST
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में PF खाताधारकों के लिए बड़ी राहत वाला फैसला लिया गया है. अब PF खाते में मिनिमम बैलेंस की शर्त 25 फीसदी से घटाकर सिर्फ 10 फीसदी कर दी गई है. इसका मतलब है कि अब मेंबर जरूरत पड़ने पर अपने PF बैलेंस का 90 फीसदी तक हिस्सा निकाल सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 75 फीसदी ही थी.
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