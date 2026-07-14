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PF Alert: तुरंत कर लें ये काम, वरना फंस जाएगा पीएफ का पूरा पैसा; EPFO ने जारी किया नया आदेश

हैदराबाद: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों अंशधारकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया है. ईपीएफओ के नए नियमों के तहत, यदि किसी पीएफ खाताधारक ने अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल फोटो अपडेट नहीं की है, तो उसका पीएफ क्लेम और ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया बीच में ही अटक सकती है. डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए संगठन ने इस नियम को कड़ाई से लागू कर दिया है.

पहचान और सुरक्षा के लिए फोटो अनिवार्य

ईपीएफओ अधिकारियों के अनुसार, प्रोफाइल फोटो सदस्य की डिजिटल पहचान स्थापित करने का मुख्य जरिया है. यदि पोर्टल पर फोटो अपलोड नहीं होगी, तो सदस्य का 'ई-नॉमिनेशन' पूरा नहीं हो सकेगा. चूंकि ई-नॉमिनेशन के बिना ऑनलाइन एडवांस या फाइनल पीएफ क्लेम का निपटारा नहीं किया जाता, इसलिए यह छोटी सी लापरवाही खाताधारकों को भारी पड़ सकती है. प्रोफाइल पूरी तरह अपडेट रहने से दावों का निपटारा बेहद तेज और पारदर्शी तरीके से होता है.

घर बैठे ऐसे अपडेट करें अपनी प्रोफाइल फोटोपीएफ खाताधारक नीचे दी गई बेहद आसान ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए मिनटों में अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं:

पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले ईपीएफओ के आधिकारिक मेंबर पोर्टल पर जाएं और अपना 12 अंकों का UAN और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें.

प्रोफाइल विकल्प चुनें: होम पेज खुलने पर मेन्यू बार में दिए गए 'View' टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन से 'Profile' विकल्प को चुनें.