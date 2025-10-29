ETV Bharat / business

PF के लिए वेतन सीमा 25000 रुपये कर सकता है EPFO, कर्मचारियों को होगा फायदा

नई दिल्ली: खर्च के बोझ से परेशान प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिल सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने के लिए वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर सकता है. इस कदम से लाखों कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ सकते हैं.

मीडिया रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों को कोट करते हुए कहा गया है कि ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड अपनी अगली बैठक में इस पर विचार कर सकता है, यह बैठक दिसंबर या जनवरी में हो सकती है.

वर्तमान में 15,000 रुपये प्रति माह तक का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से ईपीएफ और ईपीएस के अंतर्गत आते हैं, जबकि इस सीमा से अधिक वेतन पाने वाले इससे बाहर निकल सकते हैं. नियोक्ताओं (कंपनियों) के लिए कानूनी तौर पर इन योजनाओं के तहत वेतन सीमा से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को पंजीकृत करना अनिवार्य नहीं है. वेतन सीमा में प्रस्तावित वृद्धि का उद्देश्य पात्रता सीमा को प्रचलित वेतन स्तरों के अनुरूप बनाना है, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. अगर ऐसा होता है तो साल 2014 के बाद से वेतन सीमा में पहला संशोधन होगा.

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि वेतन सीमा में 10,000 रुपये की वृद्धि से 1 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए ईपीएफ और ईपीएस में योगदान अनिवार्य हो सकता है. अधिकारी ने आगे कहा, "वेतन सीमा बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है, खासकर श्रमिक संघों की ओर से, क्योंकि मौजूदा सीमा अब महानगरों और बड़े औद्योगिक केंद्रों में वास्तविक वेतन की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती है."