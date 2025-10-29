PF के लिए वेतन सीमा 25000 रुपये कर सकता है EPFO, कर्मचारियों को होगा फायदा
वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत अनिवार्य वेतन सीमा की 15,000 रुपये प्रति माह है. EPFO इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर सकता है.
Published : October 29, 2025 at 3:29 PM IST
नई दिल्ली: खर्च के बोझ से परेशान प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिल सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने के लिए वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर सकता है. इस कदम से लाखों कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ सकते हैं.
मीडिया रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों को कोट करते हुए कहा गया है कि ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड अपनी अगली बैठक में इस पर विचार कर सकता है, यह बैठक दिसंबर या जनवरी में हो सकती है.
वर्तमान में 15,000 रुपये प्रति माह तक का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से ईपीएफ और ईपीएस के अंतर्गत आते हैं, जबकि इस सीमा से अधिक वेतन पाने वाले इससे बाहर निकल सकते हैं. नियोक्ताओं (कंपनियों) के लिए कानूनी तौर पर इन योजनाओं के तहत वेतन सीमा से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को पंजीकृत करना अनिवार्य नहीं है. वेतन सीमा में प्रस्तावित वृद्धि का उद्देश्य पात्रता सीमा को प्रचलित वेतन स्तरों के अनुरूप बनाना है, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. अगर ऐसा होता है तो साल 2014 के बाद से वेतन सीमा में पहला संशोधन होगा.
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि वेतन सीमा में 10,000 रुपये की वृद्धि से 1 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए ईपीएफ और ईपीएस में योगदान अनिवार्य हो सकता है. अधिकारी ने आगे कहा, "वेतन सीमा बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है, खासकर श्रमिक संघों की ओर से, क्योंकि मौजूदा सीमा अब महानगरों और बड़े औद्योगिक केंद्रों में वास्तविक वेतन की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती है."
उच्च वेतन सीमा से क्या फायदे होंगे?
EPFO के मौजूदा नियमों के तहत, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों हर महीने मूल वेतन का 12 प्रतिशत ईपीएफ और ईपीएस में जमा करते हैं. कर्मचारी का पूरा 12 प्रतिशत ईपीएफ खाते में जाता है, जबकि नियोक्ता का 3.67 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफ में और 8.33 प्रतिशत हिस्सा ईपीएस में जमा होता है. उच्च वेतन सीमा से न केवल कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ेगा, बल्कि ईपीएफ और ईपीएस दोनों में एक बड़ा कोष भी बनेगा, जिससे दीर्घकालिक पेंशन और ब्याज आय अधिक मिलेगा.
EPF के लिए अगल वेतन सीमा 25,000 रुपये तय की जाती है तो 12 प्रतिशत के हिसाब से पीएफ खाते में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का 1800 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा. यानी कर्मचारियों के पीएफ और पेंशन में 2400 रुपये अधिक जमा होंगे.
EPFO के वर्तमान में लगभग 7.6 करोड़ सक्रिय सदस्य है और यह लगभग 26 लाख करोड़ रुपये के कुल कोष का प्रबंधन करता है. माना जा रहा है कि मूल वेतन में प्रस्तावित संशोधन से कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी और बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता के बीच वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी.
