EPS योगदान की गड़बड़ियों पर EPFO सख्त, पेंशन क्लेम आसान बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी

हैदराबाद: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से जुड़े गलत या अधूरे योगदान के मामलों को सुलझाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इन दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के पेंशन रिकॉर्ड को सही करना और भविष्य में पेंशन क्लेम की प्रक्रिया को सरल बनाना है. EPFO का कहना है कि लंबे समय से EPS योगदान में हो रही गड़बड़ियों के कारण पेंशन निर्धारण में देरी और विवाद की स्थिति बन रही थी.

क्या थीं EPS योगदान से जुड़ी समस्याएं

EPFO के अनुसार, कई मामलों में नियोक्ताओं ने उन कर्मचारियों के लिए EPS का योगदान जमा कर दिया, जो पेंशन के लिए पात्र ही नहीं थे. वहीं दूसरी ओर, ऐसे भी उदाहरण सामने आए जहां कर्मचारी पेंशन के हकदार थे, लेकिन उनके लिए EPS का योगदान नहीं किया गया. इन दोनों तरह की गलतियों के चलते कर्मचारियों को पेंशन सेवा जोड़ने, क्लेम सेटलमेंट और अंतिम भुगतान में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.

क्यों जरूरी पड़ी नई गाइडलाइंस

EPFO ने माना कि अलग-अलग फील्ड ऑफिसों में इन मामलों को अलग तरीके से निपटाया जा रहा था, जिससे भ्रम और अनावश्यक देरी बढ़ रही थी. इसी को खत्म करने के लिए एक समान और पारदर्शी प्रक्रिया तय की गई है. संगठन का मानना है कि इससे न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर कामकाज आसान होगा, बल्कि कर्मचारियों का भरोसा भी मजबूत होगा.

अयोग्य कर्मचारियों के मामलों में क्या होगा

जिन कर्मचारियों के लिए गलती से EPS योगदान जमा कर दिया गया है, जबकि वे पेंशन के पात्र नहीं हैं, वहां EPFO पूरी राशि को दोबारा कैलकुलेट करेगा. इसमें संगठन द्वारा घोषित ब्याज भी जोड़ा जाएगा. गैर-छूट प्राप्त संस्थानों में यह रकम पेंशन खाते (Account No. 10) से निकालकर प्रोविडेंट फंड खाते (Account No. 1) में ट्रांसफर की जाएगी और कर्मचारी की पेंशन सेवा रिकॉर्ड से हटा दी जाएगी. छूट प्राप्त संस्थानों में यही राशि संबंधित PF ट्रस्ट को ब्याज सहित ट्रांसफर की जाएगी.