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धड़ाधड़ आने लगे मैसेज... PF खाताधारकों की मौज, खातों में क्रेडिट हुआ ब्याज का पैसा; ऐसे करें चेक

EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 का 8.25% ब्याज खातों में ट्रांसफर किया, जिसके कन्फर्मेशन मैसेज करोड़ों नौकरीपेशा लोगों को मिलने शुरू हो गए हैं.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 25, 2026 at 12:19 PM IST

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हैदराबाद: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सक्रिय सदस्यों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. संगठन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तय की गई 8.25% की दर से ब्याज राशि खाताधारकों के पीएफ खातों में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है. देश भर के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर इसका कन्फर्मेशन मैसेज (SMS) भी तेजी से आ रहा है.

इस बार ईपीएफओ ने तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करते हुए समय से काफी पहले ब्याज की राशि ट्रांसफर की है. पहले जहां यह प्रक्रिया सितंबर या उसके बाद तक चलती थी, वहीं इस बार नई ऑटोमेशन प्रणाली की वजह से जुलाई महीने के मध्य तक ही करीब 34 करोड़ खातों में ब्याज की रकम भेज दी गई है. ईपीएफओ के पास वर्तमान में 8 करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्य हैं, जिन्हें इस फैसले से सीधा फायदा हुआ है.

ब्याज का गणित: कैसे समझें अपनी कमाई?
ईपीएफओ ने इस बार 8.25% की वार्षिक ब्याज दर तय की है. अगर इसे एक उदाहरण से समझें, तो यदि किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में ₹5 लाख जमा हैं, तो उसे इस साल ब्याज के रूप में लगभग ₹41,250 की कमाई होगी. यह राशि सीधे उनके पीएफ बैलेंस में जोड़ दी गई है.

घर बैठे मिनटों में ऐसे चेक करें अपना पीएफ बैलेंस
आप घर बैठे बेहद आसान तरीकों से अपना अपडेटेड बैलेंस और ब्याज राशि चेक कर सकते हैं:

आधिकारिक ई-पासबुक पोर्टल: अपने मोबाइल या लैपटॉप पर EPFO Passbook Portal खोलें. अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें. इसके बाद अपनी मेंबर आईडी चुनकर पासबुक देखें, जहां आपको ब्याज की राशि क्रेडिट दिखेगी.

SMS सेवा: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से EPFOHO UAN ENG (हिंदी के लिए ENG की जगह HIN लिखें) टाइप करें और इसे 7738299899 पर भेज दें.

मिस्ड कॉल: अपने रजिस्टर्ड नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल दें. दो घंटियां बजने के बाद कॉल खुद कट जाएगी और एसएमएस से बैलेंस की जानकारी मिल जाएगी.

UMANG ऐप: उमंग ऐप में लॉगिन कर 'EPFO' सर्च करें और 'View Passbook' पर जाकर ओटीपी के जरिए अपना बैलेंस देख लें.

यदि आपके खाते में अभी ब्याज नहीं दिख रहा है, तो परेशान न हों. ईपीएफओ चरणों (phases) में खातों को अपडेट कर रहा है, इसलिए अगले कुछ दिनों में यह सभी के खातों में दिखाई देने लगेगा.

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