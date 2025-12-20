ETV Bharat / business

EPFO का बड़ा फैसला: दो नौकरियों के बीच 60 दिन तक का गैप अब सर्विस ब्रेक नहीं

EPFO ने EDLI नियमों में बदलाव कर 60 दिन तक के जॉब गैप को सर्विस ब्रेक नहीं माना, न्यूनतम बीमा राशि ₹50,000 की गई.

December 20, 2025

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने दिसंबर 2025 में एक अहम और राहत भरा फैसला लेते हुए कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित में बड़ा बदलाव किया है. इस फैसले से खासतौर पर उन परिवारों को फायदा मिलेगा, जिनके डेथ क्लेम अब तक छोटी तकनीकी वजहों या नौकरी बदलने के दौरान आए मामूली अंतराल के कारण अटक जाते थे या खारिज हो जाते थे.

EPFO ने एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम के नियमों को ज्यादा व्यावहारिक और कर्मचारी हितैषी बनाया है. नए सर्कुलर के अनुसार अब दो नौकरियों के बीच आने वाले शनिवार, रविवार या घोषित सरकारी छुट्टियों को सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा. इससे पहले कई मामलों में देखा गया था कि अगर कोई कर्मचारी शुक्रवार को नौकरी छोड़कर सोमवार को नई नौकरी जॉइन करता था, तो बीच के वीकेंड को ब्रेक मान लिया जाता था. इसके कारण कर्मचारी की लगातार सेवा टूट जाती थी और उनके परिवार को EDLI बीमा लाभ से वंचित रहना पड़ता था.

EPFO ने यह भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय छुट्टियां, गजटेड छुट्टियां, राज्य स्तरीय छुट्टियां और रेस्ट्रिक्टेड छुट्टियां भी सर्विस ब्रेक के दायरे में नहीं आएंगी, बशर्ते कर्मचारी ने पुरानी कंपनी छोड़ी हो और नई कंपनी इन्हीं छुट्टियों के बाद जॉइन की हो.

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अगर कोई कर्मचारी EPF कवर वाली नौकरियों के बीच अधिकतम 60 दिनों तक के गैप के साथ नौकरी बदलता है, तो भी उसकी सेवा को लगातार माना जाएगा. इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिन्हें मजबूरी में जॉब चेंज के दौरान छोटा ब्रेक लेना पड़ता है.

इसके साथ ही EPFO ने EDLI स्कीम के तहत न्यूनतम बीमा भुगतान राशि को बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया है. यह राशि नॉमिनी को तब भी मिलेगी, जब कर्मचारी ने 12 महीने की लगातार सेवा पूरी न की हो या उसका औसत PF बैलेंस ₹50,000 से कम हो. यह फैसला कम वेतन पाने वाले और नए कर्मचारियों के परिवारों के लिए बेहद फायदेमंद है.

इसके अलावा, अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु आखिरी PF योगदान की तारीख से 6 महीने के भीतर होती है और वह अभी भी नियोक्ता की रोल पर दर्ज है, तो भी न्यूनतम EDLI लाभ दिया जाएगा. पहले ऐसे मामलों में क्लेम प्रक्रिया को लेकर काफी भ्रम और देरी होती थी.

